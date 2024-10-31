外企再出事？阿斯利康中国区总裁遭调查

阿斯利康是在中国最大的西方药企，在中国深耕、投资数十年，如今其中国区总裁王磊成为被调查的对象。本週稍早，有中国媒体报道该公司前高管殷敏涉嫌参与走私，被深圳缉私部门带走。

（德国之声中文网）英国与瑞典合资的生物制药公司阿斯利康（AstraZeneca）週三（10月30日）发布公告 指，其中国区的总裁王磊（Leon Wang）“正在配合中国政府接受调查”；如果有要求，阿斯利康公司也会“全力配合调查”。该公司并未详述王磊为何被调查，亦未说明他是否被拘留、以及他身在何处。

王磊被调查的消息一出，阿斯利康在伦敦股价下跌超过5%。

据《金融时报》报道，王磊是中国最著名的药厂高管之一，他在阿斯利康在中国的发展扮演关键的角色。王磊的LinkedIn页面写道，他2013年加入阿斯利康，隔年成为中国区总裁，后来也担任该集团的全球执行副总裁。

根据阿斯利康的年度报告，去年该公司在中国赚进59亿美元，占整个集团营利的13%。依销量来算，阿斯利康是中国最大的海外制药公司。

路透社指出，中国的药物市场规模仅次于美国，而阿斯利康在中国是卖得最好的西方制药企业，也持续在中国深耕，去年更宣布要投资4.5亿美元建厂，并与几间中国企业达成了授权协议。

阿斯利康研发的新冠疫苗今年5月在全球下架，该公司的理由是目前新冠疫苗供应过剩、需求降低。（资料照） 图像来源: Dado Ruvic/REUTERS

阿斯利康屡次遭调查

彭博社解读，王磊遭调查，可能显示北京在扩大对阿斯利康在中国业务的审查。

上週五（25日），中国媒体《经济观察报》曾引述知情人士说法称，阿斯利康中国区过去的另一位高管、现任中国药企百济神州大中华区首席商务官的殷敏，因涉嫌参与走私，被深圳缉私部门带走；她以前在阿斯利康的多名下属也被带走，涉嫌骗保、走私、侵犯公民个人信息等罪名。王磊回应此事时表示：“我没什么好说的，我也没有了解那么多的事。”

今年9月初，阿斯利康公司还曾证实有“少部分”员工在深圳遭中国警方调查。据彭博社当时的报道，警方拘留了5位阿斯利康的现职与离职员工，这些人都是中国公民，在阿斯利康的肿瘤部门销售癌症药物；他们搜集患者资料的做法涉嫌违反中国的相关法规，此外还涉嫌进口尚未获批在中国销售的药物。

此外，早在2022年，北京便已开始打击跟阿斯利康有关的医疗保险诈骗案，当时亦有高管被捕。

目前并不清楚王磊如今被调查是否跟上述一系列事件有关。

外企忧虑

随著全球地缘政治紧张局势加剧，加上中国近年陆续发布新版《反间谍法》、《保守国家秘密法》等涉及国安的法规，让许多跨国企业对中国经商环境感到忧虑。中国政府对外国企业监管、数据保护等法规被批评缺乏透明度，也让外企更担心会踩到北京的“红线”。

不过，王磊身为外企高管，却曾经表态对中国的“宣誓效忠”。

据路透社去年5月报道，王磊在无锡出席阿斯利康进入中国30週年的庆祝活动，声称“要把阿斯利康打造成一家爱党爱国的本土跨国企业”。在中国国家主席习近平加强对社会经济控制之际，本土企业纷纷要表态，但有外企高管这么做，仍然非同寻常。

自去年以来已有多家外国企业在中国无预警被中方搜查，去年3月，从事尽职调查的美国企业“美思明智”（Mintz Group）北京办事处遭突袭搜查，有5位中国籍员工被捕，后来该公司遭以非法搜集资料为由罚款。

去年5月，美国谘询公司“凯盛融英”（Capvision）则被中国指控为“境外情报机构帮凶”，其上海、北京、苏州等地的办公室被突袭检查；10月，英国广告传播集团WPP也有高管涉嫌贿赂，在上海被拘留。

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（综合报道）

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