外交部驻港特派员：国安法及改变选举令香港由乱转治

（德国之声中文网）根据香港电台报道，他本周三（6月16日）出席《百年搭档国际学术研讨会》时表示，全国人大常委会通过的《反外国制裁法》属于反制外国制裁措施的必要之举。他说，有反华势力试图抹黑中国，实施单边制裁，干涉中国内政，违反国际发及国际关系基本准则，中国有权采取反制措施。他还指出，任何试图干预中国内政及和中国发展的图谋都注定不会得逞。他还提到《香港国安法》，表示随着该法及本港改变选举制度，香港正由乱转治，「一国两制」亦进入新阶段，公署会更有力反对外部势力干预本港。

香港特首林郑月娥也参加了这一活动，根据香港01报道，她表示订立《香港国安法》令香港社会回复稳定。

本月初刘光源在上任后首次与媒体见面时就曾强调，防范外国势力干预香港是他的工作重点。根据香港01报道，他在会见媒体时还表示要坚决维护国家主权，安全及发展利益。他还提到2019年的反修例活动。他指香港回归以来，证明「一国两制」是行得通、办得到和得人心，但在2019年遇到挑战，修例风波期间，外部势力试图借涉港问题搞乱香港和内地，阻挠中华民族复兴。刘光源认为，香港出现的问题实质是一场涉及「夺权与反夺权」、「颠覆与反颠覆」、「渗透与反渗透」的较量。

两年前的今天（2019年6月16日），香港发生反修例大游行，抗议人士、特首道歉、检讨警察暴力等诉求。明报报道，主办方民阵称当日游行人数接近200玩，警方估计，经原定路线游行人数最高峰为33.8万。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 遊行队伍提早出发 由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 道路拥塞群众平静 遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 人潮瘫痪陆路海路 共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 现代版「摩西分红海」 每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 五大诉求 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 「两百万名加零一」 民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 反修例雨衣男坠楼不治 游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 为「黄衣人」致哀 黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色纸花聊表心意 由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 黄衣男子精神犹在 在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 一人牺牲 万人上街 有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 献花不断 一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色蜡烛致意 除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 特首向市民致歉 晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 海外城市隔海响应 15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 少量民众留守街头 大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 立法会外罢课集会 遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求



（综合报道）



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