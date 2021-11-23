外交抵制北京冬奥呼声渐长 德国政界怎么说

（德国之声中文网）过去一周内，美国总统拜登和英国首相约翰逊先后证实媒体此前报道，表示本国政府正在考虑外交抵制北京冬奥的选项。外交抵制意味着，将没有政府官方代表参加有关活动。随着冬奥会日期逐渐临近，德国舆论也开始向政界提出这一问题。

在本周一（11月22日）德国联邦政府多部委联合新闻发布会上，有记者问到，在英美考虑对北京冬奥会进行外交制裁的背景下，德国是否有类似的考虑。在场的官员没有做出正面回答。内政部（德国主管体育的是内政部）发言人表示，对进行抵制的呼吁，原则上不予置评；外交部发言人则告诉媒体，运动员是否参加奥运会，是各个体育协会的自主决定，"至于对此次奥运会的外交态度，是将由新一届联邦政府做出的决定"。

德国外交部发言人Andrea Sasse：决定将由新政府做出

然而，德国新一届联邦政府目前尚未出炉。社民党、绿党和自民党三党计划于本周结束组阁谈判，并签署联合执政协议。众所周知，绿党和自民党在对华外交政策上的主张与默克尔政府有明显区别。

社民党团：应该讨论的一个选项

社民党联邦议院党团的体育政策发言人厄兹德米尔（Mahmut Özdemir）回复德国之声问询表示，尽管抵制大型体育活动，既对运动员不公平，也不能为改善举办国的人权状况做出贡献。但有关政治抵制的讨论原则上是有其正当理由的。他表示："完全没有政治意涵的大型体育活动是不存在的。因此我认为必要的是提高公民的敏感度，让人们意识到体育赛事举办国存在侵犯人权的现象，防止像中国这样的威权国家利用奥运会，转移公众对其国内糟糕人权纪录的注意。"

"在此， 政治或外交抵制可以是一个适用的手段。我们作为议会，应该与美国或英国一样，针对北京冬奥会进行严肃认真的讨论，以便为新的联邦政府提出建议。"

这位社民党体育政策发言人还补充道："未来我们必须更加关注，在国际奥委会授予大型体育赛事主办权的过程中，是否将遵守人权标准作为重要的考虑条件。人权必须同可持续性以及气候保护一样，在分配体育赛事主办权的时候成为核心因素。对此，政界和各国体育组织都负有责任。因此重要的是，新的（德国）联邦政府应与体育组织合作，尽快开始优化并实施涉及大型体育活动的国家战略。"

到截稿为止，社民党未来的联合执政伙伴绿党和自民党未回复德国之声的有关问询。

在近日来彭帅事件在欧洲引起广泛关注、引发舆论再度聚焦中国人权状况的背景下，欧洲议会中国小组负责人、德国绿党籍政治家比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）周三接受德国编辑部网络（RND）采访时，再次呼吁对北京冬奥会进行外交抵制。他说，"在我看来，中国当局对待彭帅的做法是外交抵制冬奥的又一条理由。"

今年7月初，欧洲议会以压倒性票数通过决议，呼吁欧盟官员不要出席2022年的北京冬季奥运，除非中国改善香港和维吾尔族的人权状况。

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