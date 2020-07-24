外交圈：欧盟将限制对港出口监控、镇压器械

（德国之声中文网）法新社周二（7月28日）引述外交圈消息称，欧盟将限制对香港出口可用于监控和镇压的器械。



欧盟已表达对北京在香港实施新国安法的深切忧虑。但对于如何一致回应中国，欧盟成员国存在深刻分歧。



在本月早些时候的外长会议上，法、德两国提议限制对香港出口所谓"两用"技术，将于本周二正式签署。



外交圈人士称，除出口限制外，欧盟还将通过签证和学术交流措施，让港人更容易前往欧盟。



据法新社报道，德国外长马斯在提出该计划时表示，新国安法之下，在出口可用于镇压的器械方面，对香港进行与中国无差别对待，是有意义的。

路透社上周五（7月24日）即报道称，见到了这份欧盟文件草案。27个欧盟成员国上周五同意一系列制裁，包括贸易方面以及对签证协议的重新审视。



这份文件称，欧盟将"进一步审视和限制会在香港使用的特定敏感器材和技术，特别是在有理由怀疑，这些器材和技术用于与内部镇压、截获内部通讯或网络监控有关的不良目的时。"



路透社也报道称该文件预计本周二生效。



文件称，欧盟也将"考虑国安立法对避难、移民、签证和拘留政策的影响"。



欧盟暂时不会与香港进行任何新的谈判，而是会审视国安法对欧盟与香港现有协议的影响。



文件称，各成员国可按照"自身认为适当"的方式来落实相关措施。



欧盟重申对香港自治及其市民的支持，承诺将加强与当地公民社会的合作。今年底前，欧盟将审核所采取措施产生的影响。



上周三（7月22日），德国外交部长马斯（Heiko Maas）在访问英国期间曾表示 ，必要情况下，德国将抛开欧盟其他成员国，就香港国安法问题单独采取行动。他表示，拟议中的措施包括简化港人来德签证手续、暂停特定军火的出口、为受到威胁的科学家、艺术家以及记者设立奖学金项目以及终止同香港的引渡协议。



苗子/乐然（法新社、路透社、德新社）

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