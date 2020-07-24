外交圈：欧盟将限制对港出口监控、镇压器械

据通讯社报道，欧盟限制对香港出口可用于监控及镇压器械的措施预计本周二签署生效。
（德国之声中文网）法新社周二（7月28日）引述外交圈消息称，欧盟将限制对香港出口可用于监控和镇压的器械。
欧盟已表达对北京在香港实施新国安法的深切忧虑。但对于如何一致回应中国，欧盟成员国存在深刻分歧。
在本月早些时候的外长会议上，法、德两国提议限制对香港出口所谓"两用"技术，将于本周二正式签署。
外交圈人士称，除出口限制外，欧盟还将通过签证和学术交流措施，让港人更容易前往欧盟。
据法新社报道，德国外长马斯在提出该计划时表示，新国安法之下，在出口可用于镇压的器械方面，对香港进行与中国无差别对待，是有意义的。
路透社上周五（7月24日）即报道称，见到了这份欧盟文件草案。27个欧盟成员国上周五同意一系列制裁，包括贸易方面以及对签证协议的重新审视。
这份文件称，欧盟将"进一步审视和限制会在香港使用的特定敏感器材和技术，特别是在有理由怀疑，这些器材和技术用于与内部镇压、截获内部通讯或网络监控有关的不良目的时。"
路透社也报道称该文件预计本周二生效。
文件称，欧盟也将"考虑国安立法对避难、移民、签证和拘留政策的影响"。
欧盟暂时不会与香港进行任何新的谈判，而是会审视国安法对欧盟与香港现有协议的影响。
文件称，各成员国可按照"自身认为适当"的方式来落实相关措施。
欧盟重申对香港自治及其市民的支持，承诺将加强与当地公民社会的合作。今年底前，欧盟将审核所采取措施产生的影响。
上周三（7月22日），德国外交部长马斯（Heiko Maas）在访问英国期间曾表示 ，必要情况下，德国将抛开欧盟其他成员国，就香港国安法问题单独采取行动。他表示，拟议中的措施包括简化港人来德签证手续、暂停特定军火的出口、为受到威胁的科学家、艺术家以及记者设立奖学金项目以及终止同香港的引渡协议。
苗子/乐然（法新社、路透社、德新社）
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