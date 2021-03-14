外交不输北京 美议员提议增加经费

(德国之声中文网) 美国民主党议员周二 (3月16日) 提议增加120亿美元的国家外交事务预算，希望促使总统拜登在多年支出持平后增加外交经费。

参议员墨菲（Chris Murphy）和范霍伦（Chris Van Hollen）以及众议员西西林（David Cicilline）和贝拉（Ami Bera）表示，增加20%的支出将增强该国与中国竞争、防止另一种大流行病，和增加应对气候变化的能力。

这些议员将美国的支出与北京推广华为5G技术所花费的金额进行对比，墨菲说：「这些都是对美国和我们盟友的威胁，不能仅靠军事投资来应对。」

西西林则说：「中国在过去10年里将他们的外交预算翻了一番。」

CNN报导，议员们认为提案中的一些内容可以自己动起来，而新公布的计划也可以为拜登政府制定2022财年预算时提供一个进步的路线图。

美国国务院和美国国际开发署目前的预算为566亿美元，这些议员议题将预算增加为687亿美元。

美新政府的预算重点

根据路透社报导，美国前总统特朗普优先考虑增加军费和减税，多次试图削减外交事务开支。但两党议员反对他的做法，称必须维护美国在世界舞台上的「软实力」，结果就是美国外交支出一直持平。

目前还不确定拜登政府会如何平衡外交与军费预算，路透社预计要在几周后才会明朗，但一名参议院助手说，议员们已将他们增加外交预算的提案交由拜登的国务院，希望能「与他们就进步的优先事项展开对话」。

此外，有50名众议院民主党议员16日写信给拜登，敦促他削减五角大楼的预算。美国每年在军费上的支出为7400亿美元。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、CNN)

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