 外交不输北京 美议员提议增加经费 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2021

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时政风云

外交不输北京 美议员提议增加经费

在拜登政府执政的头几周，与中国竞争一直是外交事务的重点，现在有议员提议应该增加预算以应对北京带来的威胁。

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

拜登、布林肯和美国其他国安官员都曾谈到，有必要重振和加强国际外交关系上的投资。

(德国之声中文网) 美国民主党议员周二 (3月16日) 提议增加120亿美元的国家外交事务预算，希望促使总统拜登在多年支出持平后增加外交经费。

参议员墨菲（Chris Murphy）和范霍伦（Chris Van Hollen）以及众议员西西林（David Cicilline）和贝拉（Ami Bera）表示，增加20%的支出将增强该国与中国竞争、防止另一种大流行病，和增加应对气候变化的能力。

这些议员将美国的支出与北京推广华为5G技术所花费的金额进行对比，墨菲说：「这些都是对美国和我们盟友的威胁，不能仅靠军事投资来应对。」

西西林则说：「中国在过去10年里将他们的外交预算翻了一番。」

CNN报导，议员们认为提案中的一些内容可以自己动起来，而新公布的计划也可以为拜登政府制定2022财年预算时提供一个进步的路线图。

美国国务院和美国国际开发署目前的预算为566亿美元，这些议员议题将预算增加为687亿美元。

USA Antony Blinken im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses

在北京日益强硬的情况下，美国国务卿布林肯正利用他的首次海外之行团结亚洲盟友。

DW.COM

日美两国的外长、防长在东京会晤，对中国在印太地区扩张影响力表示高度忧虑。双方还强调了美日同盟是“世界和平与繁荣的重要支柱”。此后，美国国务卿与防长还将前往韩国。而在3月18日，美中两国将举行外长会晤。

在拜登1月就职前不久，金正恩谴责美国是朝鲜「最主要的敌人」，还在阅兵式上公布了一枚新的潜射弹道导弹。现在朝鲜正式对美国新政府喊话。

美国新任总统拜登希望通过“四方安全对话”压制北京政府，但政论家邓聿文认为，日本、澳大利亚和印度都因为各种原因不敢完全倒向美国。而华盛顿要在亚洲打造“抗中联盟”更是难上加难。

美新政府的预算重点

根据路透社报导，美国前总统特朗普优先考虑增加军费和减税，多次试图削减外交事务开支。但两党议员反对他的做法，称必须维护美国在世界舞台上的「软实力」，结果就是美国外交支出一直持平。

目前还不确定拜登政府会如何平衡外交与军费预算，路透社预计要在几周后才会明朗，但一名参议院助手说，议员们已将他们增加外交预算的提案交由拜登的国务院，希望能「与他们就进步的优先事项展开对话」。

此外，有50名众议院民主党议员16日写信给拜登，敦促他削减五角大楼的预算。美国每年在军费上的支出为7400亿美元。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、CNN)

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