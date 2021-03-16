外事活动频频 中国欲走出外交困境？

（德国之声中文网）中国外交部周二（3月30日）宣布，新加坡外长维文、马来西亚外长希沙慕丁、印度尼西亚外长蕾特诺、菲律宾外长洛钦应中国外长王毅要请，将于3月31日至4月2日访问中国。中国外交部发言人华春莹30日在例行记者会上表示，此次四国外长来访，再次体现了中国同东南亚邻国“常来常往、越走越亲的深情厚谊”。

今年是中国—东盟建立对话关系30周年。华春莹表示，中方期待通过此次访问，“同东盟国家就当前地区和国际形势加强沟通，进一步落实高层重要共识，增强战略互信，深化抗疫和发展合作，高质量共建一带一路，推动中国—东盟关系以及中国同相关国家双边关系迈上新高度，更好维护地区和平稳定与发展”。

王毅今年一月曾出访包括印尼和菲律宾在内的多个东南亚国家。在国际社会关注南中国海局势的背景下，中国对与这一地区国家关系重视有加。

与此同时，中国人民解放军连续第二个月在南海举行军事演习。中国国家海事局3月31日发布通通告称，4月1日至31日将在南海进行军事训练，禁止船舶进入相关水域。而此前，中国军方已在南海雷州半島西部海域进行了为期一个月的军演。

韩国重申不选边

3月31日，韩国外交部宣布，韩国外长郑义溶将于4月2日、3日访问中国，并在厦门与中国外长王毅举行会谈。韩联社报道称，在美国积极拉拢韩国等主要盟国牵制中国的情况下，此次中韩外长会谈备受关注。预计双方将就包括朝鲜问题在内的韩半岛局势、携手应对新冠疫情等合作方案交换意见，中国国家主席习近平访韩等双边高层交流方案也可能在讨论之列。

路透社则援引韩国外交圈人士透露，郑义溶可能试图说服北京放宽对韩国文化娱乐产品的限制。2016年萨德导弹危机引发中韩外交关系恶化后，包括影视剧在内的韩国流行文化产品在中国受到抵制。

郑义溶周三在一次吹风会上再次驳斥了认为韩国必须在美国和中国之间做出选择的说法。“我们的基本立场很明确：在韩美联盟的稳固基础上，（韩国）政府坚持推动韩中关系协调发展的立场。”

新秩序、新盟友?

今年3月中美高层在阿拉斯加会晤之前，美国国务卿和防长曾出访日韩两个东亚盟国，协调对华立场。

在不欢而散的阿拉斯加会谈后，俄罗斯外交部长随即访问中国，两国外长一同谴责西方的的霸凌和干涉他国内政的行径。随后，王毅出访中东，访问了包括沙特阿拉伯和土耳其这样的美国的传统盟友，还访问了伊朗，并同伊朗签署了一项全面投资协议。

《纽约时报》周二发表分析文章指出，这些外交动作所传递的信息很明显：“中国希望把自己放在主要挑战者的位置，挑战以美国为首，通常以民主、尊重人权和遵守法治为指导原则的国际秩序”。

中国外长王毅曾表示，西方所援引的秩序“不代表国际社会的意志”。而中国试图组建与之对抗的联盟，从而领导新的国际秩序。

《时报》引述首尔延世大学(Yonsei University)研究中国问题的教授鲁乐汉(John Delury)的分析说， “他们实际上是在试图建立这样的论调——我们才是更负责任的大国，我们不是搅局者，也不是邪恶轴心。”

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