 夏立言訪北京 提「三大訴求和關切」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2023

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夏立言訪北京 提「三大訴求和關切」

國民黨副主席夏立言週四（9日）晚間，在北京與國台辦主任宋濤會面，提「三大訴求和關切」。宋濤表示願在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，推動兩岸關係發展。

國民黨副主席夏立言指出，要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。

國民黨副主席夏立言指出，要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。

（德國之聲中文網）夏立言一行人週三（2月8日）抵達北京，於隔天（9日）上午會見當地台商後，傍晚於釣魚台國賓館和宋濤見面。

夏立言在會談中提出「三大訴求和關切」，一是呼籲落實、維護兩岸過去已經達成的民生協議；二是要盡量降低兩岸交流的不便和成本；三是兩岸應盡可能緩和緊張情勢，追求和平穩定。

夏立言指出，當前兩岸的僵局或許短期內難以完全改善，但現階段比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。

根據新華社報導，宋濤歡迎夏立言率團來訪，表示將貫徹中共二十大精神和黨解決台灣問題的總體方略，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係，並提到將繼續「兩岸一家親」理念，深化兩岸各領域交流合作。

國台辦主任宋濤表示願在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，推動兩岸關係發展。

國台辦主任宋濤表示願在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上，推動兩岸關係發展。

對於夏立言與宋濤會面，大陸委員會重申「兩岸互不隸屬」是臺海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架，中共當局提及所謂「貫徹解決臺灣問題」總體方略，凸顯其對台政策，旨在「對我主權尊嚴的矮化與傷害」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗對此表示，尊重陸委會的說法，但夏立言此行重點在強化兩岸溝通，會面時也強調要維持兩岸和平發展。

台灣立法院長游錫堃10日接受台灣廣播專訪談及夏立言訪中，被問及國台辦對台的政策是否從強硬轉變為相較溫和，他指出，如果有改變是好的，這代表「兩岸不會那麼緊張」，會比較緩和、和平穩定。

（綜合報導）

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