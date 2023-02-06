 夏立言訪中 陸委會：不得協商涉公權力事項 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2023

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夏立言訪中 陸委會：不得協商涉公權力事項

在「氣球事件」鬧得沸沸揚揚之際，國民黨副主席夏立言8日至17日率團造訪中國，遭民進黨批評可能落入中國的「強制性政治框架」。國台辦發言人朱鳳蓮對夏立言訪中表示歡迎，並重申九二共識，並稱「選擇台獨就是選擇戰爭」。

圖為現任國民黨副主席夏立言2015年接任陸委會主委時致詞。（資料畫面）

圖為現任國民黨副主席夏立言2015年接任陸委會主委時致詞。（資料畫面）

（德國之聲中文網）國民黨副主席夏立言8日起率團造訪中國，遭民進黨批評帶有「政治任務」。在氣球事件延燒的敏感時機，夏立言此時訪中，引發爭議。

台灣陸委會8日晚間表示，政黨人士赴陸交流，未經授權不得協商涉公權力事項，且應向陸方反映台灣對維護台海和平、民主體制的堅持，反對以武力脅迫台灣接受中共政治框架的負面作為。

民進黨發言人黃彩玲稍早則指出，夏立言上次訪中的時候，曾說會當面向中國海協會會長張志軍表達反對軍演；然而，福建海事局卻宣布將進行實彈演習。民進黨質疑，夏立言此行是為了「國共接觸」，可能落入中國的「強制性政治框架」，「給一國兩制背書」。對此夏立言表示，不會因為「一次握手」就被統戰。

夏立言訪中引發爭議

去年8月，美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣，中國反應強烈，甚至在台灣附近發動軍演。隨後，夏立言面對台灣內外的質疑聲浪，執意訪中，此舉遭民進黨批評「向國際社會傳達錯誤的訊息」。

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

夏立言去年訪問中國時，曾與海峽會會長張志軍見面。這一次，他將會晤新任國台辦主任宋濤，還有消息稱他將與中央政治局常委、中共黨內排名第四的王滬寧會面。民進黨新聞部主任張志豪稱，王滬寧是「一國兩制台灣方案的設計師」，並批評國民黨堅持「九二共識」是「欺騙國人」。

國台辦8日的例行記者會上，發言人朱鳳蓮公布了夏立言訪中行程，其中包含「後疫情時期的兩岸關係與交流合作座談會」、「兩岸青年企業家（上海）交流活動」等。此外，夏立言也將赴南京、武漢、重慶、成都等地參訪。

朱鳳蓮反批民進黨，「出於政治私利，勾連外部勢力謀獨挑釁」，並且表示「選擇台獨就是選擇戰爭」，要求台灣不應「以武謀獨」。

國台辦重申九二共識是兩岸協商基礎

朱鳳蓮被問及台灣總統蔡英文願與中國「展開對話」的說法，回應道：「這番話，大家信嗎？」

2日，蔡英文曾出席台商春節聯誼活動，與產業界領袖會面，鼓勵台商回台灣投資，並強調將積極布局國際。她不忘提到兩岸和平穩定的重要性，主張這是經濟發展的重要前提。

圖為台灣總統蔡英文與副總統賴清德今年1月出席元旦升旗典禮。（資料畫面）

圖為台灣總統蔡英文與副總統賴清德今年1月出席元旦升旗典禮。（資料畫面）

蔡英文說：「我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。」

針對這一番話，國台辦發言人朱鳳蓮8日重申「九二共識」，稱此為「兩岸對話協商的共同政治基礎」。朱鳳蓮要求台灣應維持九二共識，「停止謀獨挑釁」，才能恢復兩岸協商。

另有記者問及，民進黨新任黨主席賴清德就職時曾說，應「務實」地認定台灣是「主權獨立的國家」，因此「沒有再宣布台灣獨立的必要」；對此，朱鳳蓮回應道：「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。」

（綜合報導）

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