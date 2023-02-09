夏立言結束訪中 稱大家都不想有戰爭

（德國之聲中文網）國民黨副主席夏立言上週結束訪中行程後，今日（2月20日）召開「國民黨訪陸民生關懷交流對話之旅成果報告」記者會。

夏立言8日率團訪問中國大陸，除與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤等人會面外，亦前往北京、南京、上海、武漢、重慶及成都等城市會晤當地台商、台胞，並於17日晚間返台。

宋濤2020年曾出席上海合作組織會議

夏立言在20日的記者會中表示，此行達成3大主要成果，包括關心在中國的台灣民眾、反映台灣基層民意、和中國大陸涉台人士交流等，以改善兩岸交流互動氛圍、和緩緊張關係。

夏立言強調，訪團在與中方高層會面等多個場合，均向中方表達兩岸當前緊張情勢令台灣人民感到非常不安，並表示其個人感受是，中方重視兩岸和平及兩岸人民福祉、大家都不想要有戰爭。

此外，對於外界質疑夏立言此行是為國民黨布局2024台灣總統大選，他回應，總統選舉是台灣內部的事情，這次行程中並未談及。

「九二共識」並無共識？

對於夏立言今日於記者會進行的成果報告，中方尚未做出任何回應。

此前，國台辦曾於9日、10日分別發表王滬寧、宋濤會見夏立言的聲明，表示歡迎訪團，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與國民黨加強交流合作。王滬寧更在10日的聲明中指出，「台獨」與和平水火不容，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流合作。

王滬寧去年曾出席20大開幕式

針對夏立言的成果報告記者會，民進黨發言人黃彩玲批評，北京所定義的「九二共識」與國民黨認定的「一中各表」不同、並無「中華民國」的生存空間，夏立言與王滬寧會面時，不敢說出國民黨對「九二共識」的定義，只聲稱該四字是國共兩黨的共識，這是「把台灣主權以空白支票的形式，雙手奉上給中國」。

黃彩玲更進一步強調，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」時表示「台灣自古是中國的一部分」，嚴重違反「兩岸互不隸屬」的台海現狀，國民黨毫無捍衛捍衛「中華民國」的積極作為，有配合中國統戰嫌疑。

兩岸關係回溫？

除夏立言訪中之外，國台辦近日亦公告「宋濤會見台灣媽祖宮廟代表」、「宋濤台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行」等與台灣民間組織交流的結果，上海市台辦副主任李驍東18日亦率團抵達台北、參加台灣燈會活動，成為新冠疫情爆發3年來，中國官方派往台灣的第一個訪問團，台海兩岸或有恢復交流趨勢。

過去3年間，中國強化「戰狼外交」、許多跨國民調均顯示，對中國的好感度來到歷史新低。中國去年底鬆綁防疫後，北京為重振經濟、爭取外資，調整了對外政策，有分析指出，台海兩岸交流復熱，或許也反映了中國戰狼外交退場的政策調整。

（綜合報導）

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