夏季达沃斯论坛在大连开幕 李强呼吁多边合作

中国曾多年扮演世界经济火车头的角色，目前遇到困难。这是今年夏季达沃斯论坛的话题之一。李强在开幕式上强调国际合作和多边主义的重要性，并称中国有信心实现全年5%的经济增长目标。

（德国之声中文网）大连的一座地铁站连续几天换上新的面孔，这里正举行“第十五届新领军者年会”，这也是世界经济论坛（WEF）在中国的官方名称，民间称“夏季达沃斯论坛”。今年该会议的主题标签是#AMNC24。

数百万人口的港口城市大连，所到之处，街道非常洁净，前往会场的道路畅通无阻，五颜六色的旗帜在风中飘扬。

大连，这座中国东北的海滨城市，是6月25日至27日承办“夏季达沃斯论坛”的自豪东道主。

秘密会谈有场所

这是世界经济论坛第15次在中国举办，同往年一样，今年的活动仍旧安排在未来建筑风格的会议中心。

会议中心前的一个展览厅里，一辆新型宝马吸引着与会者的视线。德国宝马汽车公司在距离大连不到400公里的沈阳市，拥有一个生产基地，向中国市场提供豪华轿车。这些车明显比欧洲的更长些。在中国，能买得起宝马的人通常会有司机，车内的大屏幕配备了互联网、电子游戏和电视，为后座乘客提供舒适的乘车体验。当然，展出的是电动车型。

会议中心的建筑造型像一个巨大的贝壳，它由维也纳的建筑师设计。整个场馆可容纳7000名访客，今年预计有1500人参加夏季达沃斯论坛。该建筑具有多功能性，可以快速划分隔离成大小会议室，提供必要的私密会谈场所。

大连夏季达沃斯经济论坛入场处 图像来源: M. Kasper-Claridge/DW

紧张关系和贸易争端

目前的世界局势很复杂。中美之间的政治和经济紧张关系还在加剧，中国和欧盟之间可能正处于贸易战的开端。

英文版的《中国日报》写道“北京不希望发生贸易战”，但几行之后威胁道，如果欧盟对某些中国电动车征收特别关税，中国将采取反制措施。

克制与担忧

在这种背景下，大连能感受到的乐观情绪并不多。确实，全球经济在增长，特别是在亚洲，但是世界经济论坛的专家们只谈谨慎复苏，认为地缘政治风险很大。

不过，也有人看到与中国做生意的机会，例如戈比纳特（Suhas Gopinath），他是Globals公司的首席执行官。该公司主打利用人工智能维护网络安全。戈比纳特专程从印度班加罗尔来到大连，他这几天的日程已经排满。

他说，“中国现在是技术创新的中心，我非常关注疫情之后的情况。夏季达沃斯论坛中断了一段时间。我认为全球企业应该参与其中，不要错过中国发生的事情。”

会议中心的大堂 图像来源: M. Kasper-Claridge/DW

中国自主研发多种技术

大连市政府在戈比纳特来访之前就已经联系了他，并为他安排了会谈对象。一名精通英语的中国女大学生为他当翻译。

中国希望继续作为一个重要的经济合作伙伴展示自己，这里的绿色产业及其技术、人工智能，都是中国自主研发的。不过，与外国公司的合作仍然得到一定程度的鼓励。

“我们可以向他们学习，而不仅仅是复制他们。同时，我们可以找到自己的方式来改善中国的技术和其他方面，”21岁的沈阳大学生余博义（音）说道。他是一名成绩优异的学生，英语流利，可能是夏季达沃斯论坛上最年轻的参与者之一。

新技术与知识转移

在大连，许多中国人表现得像他一样自信。这里的主旋律：愿意与我们合作的都欢迎，只要接受我们的条件。这里谈论的话题都是涉及新技术的转移，以及快速研发新科技带来的机会，而对政治话题，人们则不太愿意谈论。

来自印度的企业家戈比纳特认为，“国家不应该自我封闭。对于贸易和企业来说，重要的是将地缘政治问题放在一边，更专注于经济和增长”。在他看来，“印度离不开中国，反之亦然。”

大连，这座海滨城市，为夏季达沃斯论坛做了充分准备。数周以来，志愿者们接受了热情迎接客人的各种训练。他们都说英语，尽管其中一些人还不太熟练。酒店里，面带微笑的员工给客人指路。甚至天气也很配合：26度，不冷也不热。

大连欢迎与会的客人 图像来源: M. Kasper-Claridge/DW

中国总理李强在开幕式发表主旨演讲

6月25日论坛开幕当天，中国总理李强发表讲话，称中国经济继续稳中向好，有信心实现全年5%的经济目标。

他批评道，一些国家搞脱钩断链及小院高墙，只会抬高全社会、全球的经济运行成本，割裂地区之间的经济联系，激化矛盾及纷争，把世界各国拖入争蛋糕，但蛋糕愈争愈少的恶性循环中，这是中国不愿见到的情况。

李强在开幕式上强调国际合作和多边主义的重要性，“这显示了中国在全球化进程中的积极态度和愿意承担更多国际责任的决心。”

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