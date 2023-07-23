 夏季热浪滚滚 学习南欧人德国也要长午休？ | 德国新闻 | DW | 23.07.2023

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夏季热浪滚滚 学习南欧人德国也要长午休？

德国上班族也能享受到一些南欧国家的长午休？由于德国的夏天越来越炎热，医生们建议，雇主可考虑向员工提供长午休的可能。一些公司对此持开放态度，也有人觉得这方面无需立法规定。

西班牙，意大利等夏季炎热的欧洲国家都有长午睡的传统

西班牙，意大利等夏季炎热的欧洲国家都有长午睡的传统

（德国之声中文网）在德国许多雇员未来也许可以休一个长午休，德国雇主联合会（BDA）对公共卫生官员提出的建议持开放态度。《德国编辑网络》（RND）周二（7月19日）报道，该媒体拿到的一份声明指出，修订中的劳动法中将为员工提供更多灵活性，让其能够自由安排工作时间，声明说：“如果符合企业流程，并且员工和雇主达成一致，这可能包括更长的午休时间。” 德国雇主联合会表示，为了保护员工免受高温困扰，雇主目前已有义务采取措施：“在企业在炎热的天气里也要保障员工能够健康工作。”

由于德国夏天炎热天气愈发频繁，德国公共卫生服务机构医生联合会建议在德国实行长午休。协会主席尼森（Johannes Nießen）说：“我们应该借鉴南欧国家的工作方式，早起上班，上午高效工作，然后长午休，这是我们应在夏季采纳的一种工作模式。“他还补充指出：“在高温下，人们的工作能力会下降。夜间太热的话许多人可能睡不好，糟糕的睡眠也会导致注意力不集中。” 这位医生建议将复杂的工作任务尽量安排在清晨时段：“此外，还要提供足够多的风扇和轻便的服装，即使办公室有着着装规定。”他还强调，多喝水，还有多次少食的方式都有益处。

一周四天工作制，真的可行吗？

长午休的提议也受到部分雇主的认同，德国工业工会IG BAU就表示支持这一建议，主席费格尔（Robert Feiger）说：“当然，我们尤其要保护那些在酷暑天气下在户外工作的人。“德国联邦卫生部长劳特巴赫也表示赞成，然而，这位社民党政治家认为并不需要从政治层面介入此事。他认为这应该由“雇主和员工自行协商”。

不过家族企业协会对此表示反对。该协会主席奥斯特曼（Marie-Christine Ostermann）接受《莱茵邮报》采访时表示：“雇主已需按照劳动保护规定，采取措施以确保员工可以在可接受的条件下在夏天工作。我不认为在夏季需要全面实行，甚至立法规定午休的必要性。”她继续说道：“在许多工作岗位中，已经给员工提供了弹性工作时间等模式，员工可以在炎热的日子提早开始工作，以充分利用早晨的凉爽时段。俗话说的：早起的鸟儿有凉爽的虫吃。”

在许多夏季炎热的欧洲国家，比如西班牙，意大利都有长午睡的传统，视工作性质的不同，员工有两到三个小时的午休，之后继续上工，通常晚上7到8点收工。不过也有一些上班族对长午休没有执念，他们认为，很少人能在这段时间内赶回家小憩，既无法真正休息，还导致更晚下班。

职场新人、老人必备！你必须知道的德国雇员权利


（综合报道）


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