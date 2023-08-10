夏威夷毛伊島野火延燒 拜登宣布為重大災難

（德國之聲中文網）毛伊島當地政府的新聞通稿稱，週三（8月9日）爆發的猛烈野火已經摧毀了該島歷史名城拉海納的大部分地區，截至10日中午，死亡人數已增為至少53人。另有數10人在拚命逃離大火時受傷。完全或部分損毀的建築物超過1000座。

白宮10日發表聲明表示，美國總統拜登（Joe Biden）將夏威夷州的野火宣告為「重大災難」，下令聯邦援助，以協助災區重建。

地方官員稱，這座位於毛伊島西部的小城有許多歷史古跡被毀，其中包括「前街」（Front Street）沿線的古建築以及1873年從印度運抵該島的一棵大榕樹。

航拍畫面顯示，擁有1.2萬常駐居民的拉海納城區濃煙滾滾。這對當地旅遊業造成重大打擊，許多渡假飯店也在火災中嚴重受損。

夏威夷州長格林(Josh Green)對媒體表示，拉海納的大部分地區已被摧毀，數以百計的家庭流離失所。

毛伊縣長比森(Richard Bissen)透露，搜救工作仍在進行中，當局尚未完成對損失的評估，"所以我不知道損失傷亡數字會怎樣變化。」

全岛陷入火焰和浓烟

疏散與救援工作還受到了停電及通信中斷的影響。夏威夷副州長盧克(Sylvia Luke)表示，與毛伊島西部的通信暫時只能通過衛星進行。

海岸警衛隊已經從拉海納附近水域救起12人，並且正在向毛伊島派遣更多艦只。不少當地民眾為躲避火焰和煙霧而跳入海中。

美國總統拜登已經向遇難者表示哀悼，並指示"動用島上一切可用的聯邦資產"來協助救災。

風助火勢

美國國家氣象局稱，颶風"多拉"很可能助長了火勢。夏威夷副州長盧克也說，時速高達80英裡的狂風助長了火勢。

干旱与大风让灭火难以展开

（法新社、美聯社、路透社）

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