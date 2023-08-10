夏威夷毛伊岛野火已致36人丧生

（德国之声中文网）毛伊岛当地政府的一份新闻通稿称，爆发于8月9日的猛烈野火已经摧毁了毛伊岛历史名城拉海纳的大部分地区，至少36人不幸身亡。另有数十人在拼命逃离大火时受伤。完全损毁或部分损毁的建筑物超过270座。

地方官员称，这座位于毛伊岛西部的小城有许多历史古迹被毁，其中包括"前街"(Front Street)沿线的古建筑以及1873年从印度运抵该岛的一棵大榕树。

航拍画面显示，拥有1.2万常驻居民的拉海纳城区浓烟滚滚。这对当地旅游业造成重大打击，许多度假酒店也在火灾中严重受损。

夏威夷州长格林(Josh Green)对媒体表示，拉海纳的大部分地区已被摧毁，数以百计的家庭流离失所。

毛伊县长比森(Richard Bissen)透露，搜救工作仍在进行中，当局尚未完成对损失的评估，"所以我不知道损失伤亡数字会怎样变化。"

全岛陷入火焰和浓烟

疏散与救援工作还受到了停电及通信中断的影响。夏威夷副州长卢克(Sylvia Luke)表示，与毛伊岛西部的通信暂时只能通过卫星进行。

海岸警卫队已经从拉海纳附近水域救起12人，并且正在向毛伊岛派遣更多舰只。不少当地民众为躲避火焰和烟雾而跳入海中。

美国总统拜登已经向遇难者表示哀悼，并指示"动用岛上一切可用的联邦资产"来协助救灾。

干旱与大风让灭火难以展开

风助火势

美国国家气象局称，飓风"多拉"很可能助长了火势。目前该风暴正在向毛伊岛的南方移动，距离该岛大约500英里（805公里），暂时相对安全。

夏威夷副州长卢克也说，时速高达80英里的狂风助长了火势。毛伊岛的暴风警告有效期至少持续到当地时间8月10日上午。

（法新社、美联社、路透社）

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