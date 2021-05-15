夏威夷夜空突降绿色光幕 疑来自中国卫星

（德国之声中文网）昂星团望远镜在1月28日夜间拍摄到了这组画面，一度引发了许多人的猜测。这条快速移动的绿色光幕到底来自哪里？一时间，社交媒体上众说纷纭，甚至有不少网民认为是外星人正在扫描地球。不过很快就有一些航天专家指出，绿幕很有可能是来自美国宇航局(NASA)的冰川监测卫星ICESat-2的激光束。这枚2018年发射的卫星的主要任务是观察全球气候变化对各地冰川的影响，发射激光是为了测量冰盖以及海平面的高度。

不过，负责运行昂星团望远镜的日本国家天文台在仔细分析多枚卫星运行轨道后，于2月9日指出，光幕并非来自美国卫星，而最有可能来自中国2022年春天发射的"大气一号"环境监测卫星，其主要任务是高精度监测全球的温室气体排放以及大气污染，"为生态环境等部门提供遥感数据支撑，支持全球气候变化等科学研究"。

美国宇航局ICESat-2卫星团队的科学家马蒂诺(Anthony J. Martino)也指出，昂星团望远镜拍摄到的绿色光幕画面和ICESat-2发射的激光特征并不相符。

中国还计划再发射一枚"大气二号"，与"大气一号"卫星组网运行，共同监测全球的温室气体排放。

近期，由于美国发现并击落了一枚来自中国的高空侦察气球，两国关系趋于紧张。不过，夏威夷上空的绿色光幕与中国卫星的关联，暂时还没有在科学圈外引发大的反响。

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