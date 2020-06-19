夏威夷会面无果而终 美怨中国不坦诚

(德国之声中文网) 美国国务院一名高级官员周四(6月18日)表示，蓬佩奥與杨洁篪周三会面时，美方对中方的态度感到失望。

负责东亚和太平洋事务的助理国务卿史迪威(David Stilwell)说，中方在这次闭门会谈「不是很坦诚」。

史迪威不愿具体谈及在夏威夷讨论的争议问题。他在电话会议上对记者说，他希望给中国留下 「外交空间」，以便在几个问题上做调整。但他说，这些问题大体上围绕着美国对中国行为的长期不满。

这些问题包括中国对新冠病毒爆发的反应、人权、中国在香港的政策、中国日益增长的侵略性，以及最近中国在与印度边境的行动等等。

史迪威也表示，蓬佩奥已向中方非常明确地表示，双方关系必须 「更加互惠」，并建议世界观察北京在未来几周的行动，看他们是否理解了这一信息。

在新冠病毒大流行问题上，史迪威说，蓬佩奥强调，美国重视中国开放其所有数据和信息，以了解源自武汉市的疫情。史迪威说：「我们坚持要求中国公开他们所知道的关于这场疫情如何开始的所有信息」。

蓬佩奥还向中方重申，特朗普不准备继续维持与俄罗斯的一项关键的核裁军协议到期，除非在重新谈判将中国纳入其中。迄今为止，中国一直拒绝参加。

史迪威说：「我们正在积极寻找参与高级别军备谈判的机会......我们希望他们参加这些会谈，以防止出现不幸的结果。」

中方的声明

中国外交部发言人赵立坚也就此会面举行对话答记者问。他表示杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。

中方大部分的声明都跟过去论调相同，重申中美应该合作、针对台湾的「一个中国原则」、坚决推动「港版国安法」，以及对美方签署《维吾尔人权政策法案》表示强烈不满。

然而就在中美会面后不久，中国官媒新华社发布消息表示，中国十三届全国人大常委会会议已开始审议「港版国安法」内容。

邹宗翰/张慈 (美联社等)