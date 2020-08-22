夏利特医院：纳瓦尔尼的病因系中毒

（德国之声中文网）德国柏林夏利特医院周一下午公布了对纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）的检查结果，认为病情是中毒所致。这是多家化验室分别独立检测后得出的结论。目前，纳瓦尔尼仍然处在人工昏迷状态，医院称没有生命危险。

此前，德国总理默克尔的发言人赛博特（Steffen Seibert）周一（8月24日）在柏林对媒体表示，德国联邦政府要求俄罗斯对纳瓦尔尼一案进行彻底澄清。赛伯特说，"因为投毒的可能性存在，采取保护措施是必要的"。目前，现年44岁的对克里姆林宫持尖锐批评意见者纳尔瓦尼正在柏林夏利特医院接受治疗，同时，德国联邦刑警局已出动对其进行保护。赛博特说，在同专业部门交换意见后决定由联邦刑警局执行这项任务。他还说，最近的俄罗斯历史上，很遗憾出现了数起投毒嫌疑案。

赛博特没有讲述纳瓦尔尼的健康状况，他表示，只有医生或者纳瓦尔尼的亲属有权这样做。他指出，默克尔总理没有正式邀请他来德国治疗，默克尔总理仅表达说，如果纳瓦尔尼中毒并且亲属提出来德治疗的愿望，德国将出于人道主义原因允许纳尔瓦尼入境。赛博特还说，涉及的转运以及治疗都是由私人组织进行的。

德国外长马斯目前还不愿对纳瓦尔尼一案进行评估。正在乌克兰访问的马斯说，还不能就这名俄罗斯反对派人士的病因做任何表述，"我属于在事实的基础上进行判断的那类人。在纳瓦尔尼一案上还缺少许多事实，比如医学方面的、刑法调查方面的，还需再耐心等待一段时间。"

此前在西伯利亚一家医院对纳瓦尔尼治疗的医生，再次驳回"莫斯科下达指令、掩盖投毒证据"的指责。该院主任医生穆拉乔夫斯基（Alexander Murachowski）在一次网上新闻会上表述，"没有人，既没有医生、也没有其他外来力量，给我们施加了压力。"他说，院方做出了很大努力，才保住了纳瓦尔尼的生命。

纳瓦尔尼是普京总统在俄罗斯国内最激烈的批评者之一。他领导的一家基金会近年来曝光了一系列俄罗斯高层的腐败案以及他们豪华的生活方式，因此成为一些人的眼中钉。过去数年以来，纳瓦尔尼多次被捕。上周四，纳瓦尔尼在西伯利亚突然病倒后，先进入当地一家医院治疗，周末时被转运到柏林送往夏利特医院。

毒药——政治谋杀的武器 纳瓦尔尼（Alexei Navalny） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手称，他因为发起反腐运动而遭到投毒报复。这位现年44岁的律师在在鄂木斯克机场候机时喝过红茶，他的团队认为就是在这时被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 威尔茨罗夫（Pyotr Verzilov） 据报道，2018年，俄罗斯反政府活动人士、摇滚乐队小猫暴动（Pussy Riot）的非官方发言人威尔茨罗夫接受电视采访批评俄罗斯的法律制度后不久，在莫斯科中毒，生命垂危，转移到柏林治疗。他丧失了听力、视觉以及行走的能力。医生说他“极有可能”被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 斯克里帕尔（Sergei Skripal） 现年66岁的前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal），曾于2018年在英国索尔兹伯里的一家购物中心外面的长凳上被人发现昏迷，后来被证实是神经毒剂所致。普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这种情况“悲惨”，但称 “我们没有掌握有关事件原因的任何信息”。

毒药——政治谋杀的武器 金正男（Kim Jong-nam） 金正恩的同父异母兄弟金正男，于2018年2月13日在吉隆坡机场被谋杀，谋杀手段是让两名妇女在他脸上涂了化学神经毒剂VX。 今年2月，马来西亚一家法院获悉，当时，金正男背包中携带着十多个装着解药的小瓶，以防范神经毒剂VX袭击。

毒药——政治谋杀的武器 利特维年科（Alexander Litvinenko） 前俄罗斯间谍利特维年科（Litvinenko）叛逃到英国之前曾在联邦安全局（FSB）工作。在英国他成为一名记者，并撰写了两本书揭露FSB和普京。在与两名克格勃前官员会面后，他病倒了，并于2006年11月23日死亡。​调查发现他死于放射性毒药钋 210，据称被放入茶杯中。

毒药——政治谋杀的武器 卡拉什尼科夫（Viktor Kalashnikov） 2010年11月，柏林夏里特医院的医生发现，一对在柏林工作的俄罗斯持异议人士身体中汞含量超高。丈夫卡拉什尼科夫是自由记者，前克格勃上校，每升血液含汞3.7微克，而妻子则为56微克。安全水平为1-3微克。卡拉什尼科夫对德国媒体说， “是莫斯科向我们投毒的。”

毒药——政治谋杀的武器 维克多·尤先科（Viktor Yushchenko） 2004年9月，乌克兰反对派领袖尤先科被诊断出患有病毒感染和化学物质引起的急性胰腺炎。该疾病导致面部毁容，出现痘痕、腹胀和黄疸。他脸上还长满二恶英中毒引发的痤疮。尤先科声称是政府特工对他投毒。

毒药——政治谋杀的武器 马沙尔（Khaled Meshaal） 1997年9月25日，以色列总理内塔尼亚命令情报机构暗杀哈马斯领导人马沙尔。当马沙尔走进约旦安曼哈马斯办公室时，两名特工向马沙尔的耳朵喷射有毒物质。暗杀未遂，不久之后这两名以色列特工被俘。

毒药——政治谋杀的武器 马可夫（Georgi Markov） 1978年，保加利亚异议人士马尔科夫在BBC工作，下班后在公共汽车站等车，大腿被人刺戳。他转身看到一个人拿起雨伞。四天后，他死了。尸检发现，他死于蓖麻毒素。许多人认为毒药是通过雨伞刺给他的。

毒药——政治谋杀的武器 拉斯普汀（Grigori Rasputin） 1916年12月30日，贵族公子尤苏波夫（Felix Yusupov）邀请神秘的精神治疗师拉斯普京来到圣彼得堡赴宴。拉斯普京先后吃下、喝下了尤苏波夫精心准备的含有剧毒氰化钾的蛋糕和酒，却安然无恙。尤苏波夫忍不住掏出手枪，将拉斯普京击毙。 作者: Nik Martin, Louisa Wright



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