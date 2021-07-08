 复苏放缓：中国经济二季度增长7.9% | 经济纵横 | DW | 15.07.2021

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经济纵横

复苏放缓：中国经济二季度增长7.9%

中国经济今年第二季度增长，略低于预期。原材料价格的上涨、多处新冠疫情区域爆发都影响到经济继续恢复。业界人士期待有更多的政策助力经济复苏。

Symbolbild Export Containerschiff Schiff

（德国之声中文网）本周四（7月15日）中国国家统计局公布的数据显示，今年4到6月，中国的国内生产总值（GDP）同比增长7.9%，低于路透社此前一项专家问卷的预测增幅8.1%。环比增速为1.3%。 

零售业和工业产出6月份增幅放缓，作为经济增长一大动力的房地产市场也有降温的趋势。不过分析人士认为有关数据基本与预期吻合，新加坡大华银行（UOB）经济师Woei Chen Ho对路透社表示，新的数据略低于市场预期，不过更令人关注的是经济复苏的起伏不定，因此国内市场需求对中国至关重要。 

国家统计局新闻发言人刘爱华在发布会上表示，总的来看，上半年国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。但也要看到，全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多；国内经济恢复不均衡，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。 

疫后复苏

今年第一季度，中国经济同比增长高达创纪录的18.3%，原因当然与去年年初新冠疫情爆发造成的停摆有关。因疫情的影响，去年第一季度中国经济萎缩6.8%，创下1960年代以来的最低。此后逐步复苏，第四季度增幅达到6.5%。去年全年GDP增幅为2.3%。 

China I Tesla Store in Shanghai

汽车销售已恢复到疫情之前的水平

DW.COM

虽然中国6月份进出口贸易还是比同期连年增长，但中国海关总署预告，下半年的经济数字还是会受到世界疫情等不稳定因素影响。

周三中国官方公布了6月份的制造业采购经理人指数。尽管该指数略降，但分析认为中国制造业仍有望继续扩张。

根据世界银行的一份预测报告，今年中国经济强劲复苏势头可能超过预期，增长幅度或达到8,5%。

在快速摆脱新冠危机阴影后，得益于稳定的出口需求和政策支持，中国经济得以强劲复苏。制造业、汽车消售和个人消费已回复到疫情之前的水平。 

但最近数月的数据显示，恢复势头有所减弱。原材料价格上涨、供应短缺和更严格的环保规范影响到工业活动。而地方性的新冠疫情也对抑制了个人消费。 

摩根大通资产管理的一份报告指出，总体看，中国经济仍处在有力复苏阶段，回升幅度已达到峰值，并在逐步回归到长期平均水平。国际货币基金和私营经济预测，中国今年全年经济增长将达到8%，但明年将有所下降。 

降准降息？

目前中国经济发展前景仍笼罩在中美贸易战的阴影下。美国总统拜登尚未决定是否收回前任特朗普对中国商品征收的惩罚性关税。今年6月份中国出口同比增长32%。 

中国央行上周五（7月9日）宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元人民币，以进一步支持市场复苏。路透社问卷显示，经济专家预期今年内会出台更多的刺激经济措施，包括央行将于第四季度再次降准。一些市场观察家认为，下一个步骤可能是降低基准贷款利率。 

澳新银行（ANZ）中国战略分析师邢兆鹏表示，鉴于目前的情况，如果官方不采取行动，今年第四季度的GDP将跌出合理预期的范围，因为去年第四季度的数据已十分亮眼。因此他预计政府将推出有针对性的宽松措施。 

（路透社、美联社） 

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    作者: Magdalena Neubig


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