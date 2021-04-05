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复活节

现今基督徒的重要节日，象征重生与希望，乃纪念耶稣基督于公元30/33年被钉死后第三天复活的事迹。

不过在现今，许多与复活节相关的民间风俗，都不起源于基督教。

ILLUSTRATION - Ein Kaninchen und bunte Ostereier auf einer Wiese im brandenburgischen Sieversdorf (Oder-Spree), aufgenommen am 01.04.2012. Foto: Patrick Pleul

德国的复活节风俗 05.04.2021

你知道复活节的来历吗？你知道德国人怎么过复活节吗？ 通过图集一起来了解一下咯！
Pope Francis celebrates the Eucharist during Easter Sunday Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

教宗方济各: 复活的宣告是永不落空的希望 05.04.2021

在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
A protester shows Easter eggs during an Easter egg strike against the military coup in Yangon, Myanmar on April 4, 2021. Anti-coup protests continued across Myanmar despite bloody crackdown by security forces. (Photo by Myat Thu Kyaw/NurPhoto)

缅甸示威者发动复活节示威 军方持续暴力镇压 05.04.2021

缅甸示威者4日运用复活节彩蛋延续示威行动，表达反对军政府发动政变的立场。此外，教宗方济各也在复活节文告中，提到缅甸情势，赞扬缅甸青年致力於支持民主。
Pope Francis blesses attendees after celebrating Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

教宗发表复活节文告 呼吁公平分配疫苗 04.04.2021

教宗方济各周日发表2021年复活节文告。谈到全球疫情时，他呼吁公平分配新冠疫苗，不要遗忘那些最贫困的国家。他也声援为民主抗争的缅甸人民，同时抨击全球军备不断提高的现象。
19.04.2019, Bayern, Lohr Am Main: Angehörige verschiedener Handwerkszünfte ziehen bei einer Karfreitagsprozession durch die Innenstadt. Dreizehn lebensgroße Figuren, welche den Leidensweg Christi darstellen, werden bei der traditionellen Prozession durch die Stadt getragen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Verwendung weltweit

紫色——不仅是复活节期间的世上最贵重颜色 03.04.2021

紫色从来是统治者们的颜色。为什么耶稣在受难前披紫袍、凯撒大帝禁止谁使用该色？

ACHTUNG: SPERRFRIST 3. APRIL 00:00 UHR. ZEITUNGEN: FREI FÜR SAMSTAGSAUSGABEN; ONLINE AB 0.00 - HANDOUT - 02.04.2021, Berlin: ACHTUNG SPERRFRIST - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während der Aufzeichnung der Fernsehansprache zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie im Schloss Bellevue. Foto: Sandra Steins/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

德国总统发表讲话：让我们共同战疫吧！ 03.04.2021

德国总统施泰因迈尔认为，在第三波疫情中德国陷入了信任危机。在一次特殊的电视讲话中，联邦总统向民众发出呼吁，他说：“只要每个人都尽到自己的责任，就能做到。”
Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), kommt zu einer Pressekonferenz und nimmt seine Maske ab. Einen Tag vor Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns äußern sich Bundesgesundheitsminister Spahn und Lothar Wieler zur Corona-Lage vor Weihnachten.

德国抗疫：接下来数周将很难熬 26.03.2021

德国在第3波更为糟糕的新冠疫情中迎来复活节假期。接下来的数周将很难熬，如果让病毒以目前的速度传播下去，4月份医院将会陷入饱和状态。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.03.21 *** Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) blickt nach unten, während sie im Bundestag bei der Regierungsbefragung die Fragen der Bundestagsabgeordneten beantwortet. Ein Hauptthema sind die Oster- und Lockdown-Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zu der Corona-Pandemie. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔公开检讨：这都是我的错 25.03.2021

一个经过12小时讨论得出的结果，一天半之后就被推翻。默克尔总理亲自宣布这场混乱是她一个人的错误。但复活节“得救”并非意味着控制住了疫情。

德国总理默克尔呼吁民众团结抗疫 24.03.2021

德国总理默克尔3月23日表示，德国将延长封锁时间至4月18日，并呼吁复活节假期在家待5天，以对抗第三波新冠肺炎疫情。德国人即使在疫情中也可以自由旅行，但国内的饭店和景点不得接待游客，使得出国旅游成为唯一选择，但默克尔也建议不要出国旅游。最后她说，「虽然目前处境艰难，但隧道尽头有光」。
ARCHIV - 01.04.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Nur vereinzelt sind Reisende am Terminal 2 des Flughafen Frankfurt unterwegs. Am Frankfurter Flughafen sind wegen der Corona-Krise die Passagierzahlen noch weiter eingebrochen. In der Woche vom 30. März bis 5. April wurden an Deutschlands größtem Airport 66 151 Fluggäste abgefertigt und damit 95,2 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres, wie der Flughafenbetreiber Fraport am 07.04.2020 mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch 119 000 Fluggäste gewesen. Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

疫情之下 法兰克福机场门可罗雀 15.04.2020

为遏制疫情而实施的各种出行限制，给原本应该在复活节假期迎来运营高峰的法兰克福机场造成重创。与去年同期相比，这座德国最大民航机场的客流量减少了将近97%。
Pope Francis reads his Urbi et Orbi (To the City and the World) message in St. Peter's Basilica with no public participation due to an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) on Easter Sunday at the Vatican, April 12, 2020. Vatican Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

美考虑五月逐步解除封锁 教宗复活节哀悼亡者 13.04.2020

美国政府周末开始谈论于下月逐步重启商业活动的可能性，但地方官员仍忧虑太快减轻防疫手段会使疫情再次升温。同时，教宗在一年一度的复活节弥撒演说中，悼念新冠病亡者，并呼吁欧盟要团结对抗新冠疫情。
March 28, 2020, Norfolk, VA, United States of America: U.S President Donald Trump delivers remarks during a visit to see off the Military Sealift Command hospital ship USNS Comfort at Naval Credit Image: Â© Mike Dimestico/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA Wire |

美国未见疫情高峰 特朗普被迫延长封锁 30.03.2020

全球新冠疫情仍未出现缓和迹象，不仅确诊人数破72万人，病亡人数也超过3万3千人。美国总统特朗普原本坚持要在复活节后解除全国封锁。现在他被迫宣布将保持社交距离的准则延长实行至4月30日。他预测，全美新冠疫情的病亡总人数可能会达到20万人。
A man carries an umbrella as he walks across an empty East 42nd Street in midtown Manhattan as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in New York City, New York, U.S., March 23, 2020. REUTERS/Mike Segar

美新冠死亡人数破千 上周328万人申请失业 26.03.2020

新冠疫情在美国迅速蔓延，纽约州成为重灾区，各地重症病床和医疗物资也出现严重不足。美国经济也受到了重创，劳工部数据显示，上星期，全国有328万人初请申领失业补助。为应对危机，美国国会通过史上最大规模经济救助方案。
FILE- In this April 21, 2019, file photo, Sri Lankan security forces officers secure a site believed to be a hide out of the militants following a shoot out in Colombo, Sri Lanka. A picture of a determined local militant cell that suddenly went global is slowly emerging from the aftermath of grief and confusion of Sri Lanka's Easter bombings. (AP Photo/Eranga Jayawardena, File) |

斯里兰卡大搜捕中发生爆炸 至少15人丧生 27.04.2019

在斯里兰卡复活节发生导致数百人死亡的恐怖袭击事件之后，警方在搜捕嫌犯的过程中又发生多起爆炸事件，造成至少15人丧生。
Sri Lankan Crime Division police officers inspect the explosion site at a church in Batticaloa, Sri Lanka April 21, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

斯里兰卡连环爆炸案主犯已身亡 26.04.2019

斯里兰卡总统称连环爆炸案主犯哈希姆据称已经死亡。澳大利亚官员警告说，斯里兰卡“还可能”发生新的恐怖袭击事件。
Paulskirche in München, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

慕尼黑教堂复活节“受扰” 德媒不急中国人急 23.04.2019

本周伊始，当整个世界尚在因斯里兰卡复活节连环爆炸案而震惊时，一篇流传于微信，阅读量达到“10万+”的文章引起了读者对德国境内基督徒人身安全的担忧。
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