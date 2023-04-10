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现今基督徒的重要节日，象征重生与希望，乃纪念耶稣基督于公元30/33年被钉死后第三天复活的事迹。
不过在现今，许多与复活节相关的民间风俗，都不起源于基督教。
德国复活节传统和平游行活动中，成千上万的参与者要求德国以谈判的方式结束乌克兰战争。批评者则认为，停止军援乌克兰是对团结的背叛。
自六十年代以来，德国的和平运动者都会在复活节期间举行反战、反扩充军备的游行。但今年这一诉求在俄罗斯入侵乌克兰的背景下遭到多方质疑。
本周末非常特殊：犹太人、基督徒和穆斯林的重要宗教节日刚好落在同一天。怎么这么巧？
耶稣受难日是基督教每年复活节的周五那一天。德国各联邦州的法律中，这一天都属于“安静假日”（Stille Feiertage）。因此，对于这一天举办大型活动、媒体播出的节目都有特别的规定。
你知道复活节的来历吗？你知道德国人怎么过复活节吗？ 通过图集一起来了解一下咯！
在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
缅甸示威者4日运用复活节彩蛋延续示威行动，表达反对军政府发动政变的立场。此外，教宗方济各也在复活节文告中，提到缅甸情势，赞扬缅甸青年致力於支持民主。
教宗方济各周日发表2021年复活节文告。谈到全球疫情时，他呼吁公平分配新冠疫苗，不要遗忘那些最贫困的国家。他也声援为民主抗争的缅甸人民，同时抨击全球军备不断提高的现象。
紫色从来是统治者们的颜色。为什么耶稣在受难前披紫袍、凯撒大帝禁止谁使用该色？
德国总统施泰因迈尔认为，在第三波疫情中德国陷入了信任危机。在一次特殊的电视讲话中，联邦总统向民众发出呼吁，他说：“只要每个人都尽到自己的责任，就能做到。”
德国在第3波更为糟糕的新冠疫情中迎来复活节假期。接下来的数周将很难熬，如果让病毒以目前的速度传播下去，4月份医院将会陷入饱和状态。
美国政府周末开始谈论于下月逐步重启商业活动的可能性，但地方官员仍忧虑太快减轻防疫手段会使疫情再次升温。同时，教宗在一年一度的复活节弥撒演说中，悼念新冠病亡者，并呼吁欧盟要团结对抗新冠疫情。
新冠疫情在美国迅速蔓延，纽约州成为重灾区，各地重症病床和医疗物资也出现严重不足。美国经济也受到了重创，劳工部数据显示，上星期，全国有328万人初请申领失业补助。为应对危机，美国国会通过史上最大规模经济救助方案。
斯里兰卡总统称连环爆炸案主犯哈希姆据称已经死亡。澳大利亚官员警告说，斯里兰卡“还可能”发生新的恐怖袭击事件。
本周伊始，当整个世界尚在因斯里兰卡复活节连环爆炸案而震惊时，一篇流传于微信，阅读量达到“10万+”的文章引起了读者对德国境内基督徒人身安全的担忧。
对于斯里兰卡而言，这是悲伤的一天：在主复活日，近300人在连环爆炸中丧生。恐怖分子的袭击目标是教堂和豪华酒店。
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