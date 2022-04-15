复活节、逾越节、斋戒月：世界三大宗教节日同周登场

（德国之声中文网）今年4月15日，三个一神论的宗教于同一天庆祝。基督徒在本周五纪念耶稣被钉死在十字架上，并在周日晚上的复活节迎接他的复活。犹太人在星期五庆祝逾越节前夕，纪念以色列人离开埃及，从而结束奴隶制。穆斯林从4月2日至5月2日的斋戒月内又迎来了一个星期五，即他们的每周假期。这种巧合非比寻常，特别是因为斋戒月与逾越节及复活节时间难得如此相近。

基督教历法是由太阳的运行轨迹决定的，以此塑造了西方世界；而与基督教历法不同的是，伊斯兰历法则一贯以月亮和阴历为导向。 12个月在阳历年中持续了365天，但在阴历年中只有354天。因此，伊斯兰教节庆对照西方日历年的日期并不固定。

「人类都是兄弟姐妹」

穆斯林协调委员会发言人亚齐迪（Abdassamad El Yazidi）对德国之声说，天数较少的阴历年为穆斯林「提供了在不同季节和不同气候条件下体验斋戒月以及其他节日的机会」。而与此同时，它也使穆斯林的节日与基督教和犹太教的不同节日得以重叠：「这提醒着我们，所有人类都是兄弟姐妹，我们必须为了美好的事物互相扶持。」

另一方面，犹太教的逾越节和西方教会的复活节在初春时节总是相当接近，但刚好在同一天也是难得的巧合。在2022年，逾越节从4月16日开始，而基督徒的「圣日」则从4月14日星期四晚上持续到星期日（4月17日）上午，从纪念耶稣与门徒的最后晚餐到庆祝复活。这种差异是由于自西元325年以来，基督教日历将复活节安排在星期日，即春季满月后的第一个星期日。而在犹太历中，逾越节可以在一周的任何一天开始。

德国的复活节风俗 宗教与民俗 复活节是基督教最重要的节日。不过，人们所熟知的复活节标志物件和风俗却不完全来自宗教。比如复活节彩蛋、兔子和绵羊这样的标志，都是经过几百年民俗生活的传承保留下来的，和宗教信仰并没有太多关系。越来越多的德国人渐渐淡忘了复活节原本只是紀念耶稣基督复活的节日。

德国的复活节风俗 绿色星期四 天主教在这一天要纪念耶稣和他的圣徒共进的最后晚餐。在这一晚餐上，耶稣和圣徒分吃面包，并从一个圣杯里分喝圣酒。这一仪式成为基督教在复活节宗教纪念仪式上的中心程序，许多艺术作品和宗教歌曲也都记录了这段故事。

德国的复活节风俗 复活节从耶稣受难日开始（星期五） 这一天纪念耶稣基督的殉难。有些社区会举行一些游行，重演当年基督受刑殉难的过程。因此在这个星期五，天主教是严格斋戒的。复活节就从这一天开始，持续三天。而基督教周五不吃肉的传统，也是来源于耶稣受难日。

德国的复活节风俗 复活节彩蛋 不管是不是基督徒，彩蛋都是复活节必不可少的元素。根据习俗，家里的父母要在复活节星期日那天把彩蛋藏在花园里，让孩子们提着小篮子去找。对于基督教来说，鸡蛋是生命复苏的象征。在中世纪，在复活节斋戒期间，肉和鸡蛋都是不能吃的。为防止变质，这些鸡蛋都是煮熟之后染上颜色图样，有时候也作为礼品互赠。

德国的复活节风俗 复活节兔子 兔子带来了复活节彩蛋，这样的说法虽然不具备科学现实，但是却和季节相符，人们都把兔子视为春的使者。此外，由于兔子繁殖能力强，所以也被视为后嗣绵延的象征。在几个世纪前，送彩蛋的还有公鸡和鹳，不过今天这个使命只有兔子来承担了。而且今天的彩蛋也不光是真的鸡蛋，也还有各种巧克力蛋。

德国的复活节风俗 复活节绵羊 最早来源于犹太风俗，他们会在逾越节那天宰杀一头绵羊，以纪念犹太祖先从埃及出逃。而在基督教文化中，绵羊则是耶稣无辜受难的象征。不过，在绵羊形状的蛋糕身上，人们已经看不出来什么宗教渊源了。

德国的复活节风俗 复活节蜡烛 最早是在复活节之夜的礼拜仪式上用于照明的。蜡烛代表着耶稣复活给信徒带来的光芒。这是耶稣战胜死亡获得永生的胜利之光。人们用复活节蜡烛点燃其他的蜡烛，象征着光亮像接力一般，传播下去。

德国的复活节风俗 复活节篝火 这一习俗来源于日耳曼游牧民族。熊熊燃烧的火焰不仅要赶走严寒的冬季，也要驱赶恶灵和鬼怪。如今，在农村还是有一些家族或者村庄点燃篝火，共同庆祝复活节。

德国的复活节风俗 复活节的钟声 在复活节星期日，教堂的钟声敲响，宣告代表耶稣复活的愉悦消息。天主教教堂从绿色星期四就开始停止敲钟，直到这一刻才恢复。在有些天主教地区，孩子们会带着铃铛和拨浪鼓走街串巷，提醒信徒们，到教堂祈祷的时间到了。

德国的复活节风俗 复活节圣水 和一些其他习俗一样，比如取复活节圣水，已经几乎消失匿迹。圣水代表着生命，据说可以美容驻颜，提高生育能力。至于这水从何而来，又流向哪里去，就是另一回事了。在德国东部的斯拉夫后裔少数民族索布人那里，这种习俗还保留到今天。

德国的复活节风俗 “碰蛋”游戏 谁的鸡蛋在碰撞之后完好无损，谁就赢了。这个“碰蛋”在德国不少地区（比如巴伐利亚和莱茵兰）都是复活节早餐时颇受喜爱的游戏。这个习俗完全没有任何宗教背景。

德国的复活节风俗 复活节的散步 虽然今天人们出来走走是为了更好地消化复活节的大餐，但它其实是有传统背景的。在复活节的散步中，人们告别漫长的冬季，欣赏欣欣向荣的春日风光。大诗人歌德就曾经写诗进行咏叹。

德国的复活节风俗 复活节游行 德国第一次复活节游行是在1960年。后来就慢慢形成一种传统。早在冷战期间，人们游行是为了抗议当时德国要装备核武器的计划。今天，游行队伍中大多由和平主义者和环保主义者占据。 作者: Günther Birkenstock/雨涵



圣地耶路撒冷的庆祝活动

世界上没有一个地方能像耶路撒冷那样，让一神论宗教的庆祝活动如此接近。在那里，目前正经历「非常时期」，人们可以感受到这三个宗教的信徒是如何殷切期盼节日的到来。在耶路撒冷老城郊区居住多年的德国本笃会会长施纳贝尔（Nikodemus Schnabel）告诉德国之声：「各地朝圣者的到来震动了这个城市，仿佛在新冠大流行之后有一种被压抑的需求，大家需要再次一同庆祝、过节。」

施纳贝尔表示，前往朝圣的共同经历最终将各宗教团结起来。连续几天，基督教徒前往老城区。周五上午，穆斯林到圣殿山的清真寺中祈祷。而许多犹太人到被摧毁的圣殿西墙，即所谓的哭墙祈祷。

耶路撒冷圣墓教堂内的东正教复活节庆典

东正教的复活节

然而，在这个周末之后，复活节的庆祝活动仍尚未结束，耶路撒冷接着还有更多朝圣者和宗教活动。对于东正教来说，纪念耶稣死亡和复活的活动要到下周末才举行。原因是东正教徒并未遵循1582年教宗额我略十三世（Gregorius PP. XIII）领导的历法改革，即改用所谓的格里高利历，因此，他们的春天之始大多数时候与其他基督徒不同。

希腊人、俄罗斯人和其他东正教徒今年比西方基督徒晚一周庆祝复活节。而在德国，特别是讲乌克兰语的社群正在为迎接大量人群做准备，特别是在最近几周因俄罗斯的侵略而逃离家园的乌克兰人。

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