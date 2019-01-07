 复活节连环爆炸 斯里兰卡余百人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2019

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时政风云

复活节连环爆炸 斯里兰卡余百人丧生

4月21日，斯里兰卡的多处教堂、豪华酒店发生连环爆炸案，目前已经造成上百人丧生，超过400人受伤。这是该国内战结束以来最严重的一次袭击。

Sri Lanka Colombo Militär nach Explosion vor St. Anthony's Kirche (Reuters/D. Kiyanawatte)

斯里兰卡在复活节当天发生连环爆炸事件，图中背景为爆炸地点之一的圣安东尼教堂

（德国之声中文网）这个周日（4月21日）是主复活日，对于基督徒而言，这是一个重要的节日，很多去教堂进行礼拜。然而在斯里兰卡，多处教堂以及豪华酒店发生连环爆炸，造成了严重伤亡。

据路透社援引警方报道，仅在首都科伦坡北部的圣塞巴斯蒂安教堂，就有超过50人在爆炸中丧生，爆炸现场血肉模糊、教堂的顶部被毁。科伦坡市里的圣安东尼教堂同样发生爆炸。另据当地媒体报道，东部省拜蒂克洛的一处教堂也遭遇袭击，其中25人丧生。

另外，科伦坡的香格里拉酒店、金斯伯里酒店和肉桂大酒店也发生爆炸事件，目前尚不清楚酒店爆炸是否造成人员伤亡。

Sri Lanka Colombo Explosion in St. Anthony's Kirche (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

发生爆炸事件后的圣安东尼教堂

周日晚些时候，科伦坡附近的德希韦拉（Dehiwela）的一处酒店也发生爆炸。据法新社引述警方消息，这起新的爆炸事件造成至少两人丧生。此后，科伦坡北部郊区的Orugodawatta又发生新的爆炸，警方称这是一起自杀式袭击。这让当天斯里兰卡爆炸事件总数上升至8起。

据法新社援引当地一名警官称，连环爆炸已经造成至少156人丧生，其中包括35名外国人。医院消息人士对法新社称，外籍死者中包括美国人、英国和荷兰人。

德新社援引当地医院数据称，连环爆炸造成至少191人丧生，超过500人受伤。死者中至少有11名外籍人士。

据中国官媒人民日报消息，11名遇难外国游客中，目前已确认有一名中国人。新华社报道称，伤者中包括4名中国公民。

Sri Lanka Colombo Explosion am Shangri-La Hotel (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

发生爆炸事件的科伦坡香格里拉酒店

宵禁并暂时关闭社交媒体

面对连环爆炸，斯里兰卡政府宣布宵禁，即时生效，同时暂时关闭主要的社交媒体。

迄今尚未有组织宣布对连环袭击负责。斯里兰卡曾经历数十年内战，其间泰米尔族分裂分子（"猛虎组织"）在科伦坡制造了很多起爆炸事件。在2009年斯里兰卡政府军击毙"猛虎组织"最高领导人后，斯里兰卡政府宣布内战结束。

斯里兰卡国防部长维耶瓦德纳恩（Ruwan Wijewardene）称，连环爆炸是一场“恐怖主义袭击”。他在一场新闻会表示，无论谁是袭击的幕后策划者，绝不允许极端主义团体在该国活动。

"强烈谴责对我们人民的懦弱攻击"

斯里兰卡总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）周日晚些时候在家中紧急召开安全理事会。他在推特上"强烈谴责对我们人民的懦弱攻击"，呼吁民众"保持团结和坚强"，并希望"避免扩散未经证实的报道和猜测"，表示政府正针对局势采取紧急措施。

包括德国、美国、法国、土耳其 、伊朗、印度在内的多国领导人均对袭击行为进行了谴责。

德国总理默克尔说，“特意选择那些聚集在一起庆祝复活节的人作为攻击目标，这令人震惊”，并表示“绝不能让用今天这种可怕方式宣扬的宗教仇恨和不宽容取胜”。

美国总统特朗普则就“可怕的恐怖袭击事件”对斯里兰卡表示慰问。

教宗方济各在复活节传统祝福“降福罗马城及全世界”（Urbi et Orbi）中也提到斯里兰卡。他谴责了“这种残忍的暴力行为”，表示自己与遭遇创伤的基督徒们在一起。

Vatikan Ostermesse | Papst Franziskus (Reuters/Y. Nardi)

教宗方济各在复活节传统祝福中也提到斯里兰卡

针对基督徒的恶性事件频发

据斯里兰卡全国福音派基督徒联盟（NCEASL）统计，去年该国发生了86起针对基督徒的歧视、威胁或者暴力事件。该组织代表着斯里兰卡200多个教堂等基督教组织。今年以来，该组织记录了26起这类事件，其中最近的一次是据称3月25日佛教徒试图扰乱周日礼拜活动。

Sri Lanka Colombo Menschen vor einem Hotel nach Explosion (picture-alliance/XinHua/T. Lu)

发生袭击事件后科伦坡一家酒店前的人群

根据斯里兰卡2012年的统计，该国总人口2200万，其中70%是佛教徒，12.6%是印度教徒，9.7% 是穆斯林，7.6%是基督徒。

美国国务院2018年一份关于斯里兰卡人权的报告中提到，一些基督教团体和教堂声称被施压终止其礼拜活动，当局将其归类为"未经授权的集会"。该报告还援引不具名的消息人士称，斯里兰卡佛教僧侣经常试图关闭该国的基督教和穆斯林的礼拜场所。

王凡/洪沙(路透社，法新社，德新社等）

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