复星近亿元收购Thomas Cook知识产权资产

（德国之声中文网）复星旅游文化集团（简称"复星旅文"）周五（11月1日）晚发布公告称，当日订立资产购买协议，向Thomas Cook Group plc及其附属公司收购知识产权资产，即相关品牌的若干商标、域名、软件应用、社交媒体帐户及许可在全球市场范围内的权利、所有权及权益。

复星旨在通过Thomas Cook（托马斯·库克集团）这一英国著名旅游公司的品牌，将其旅游产品推向世界市场。复星旅文为该收购共支付1100万英镑（折合人民币近1亿元）。

老牌英国旅游公司Thomas Cook在一个多月前申请破产后并立即停止了运营。该公司的大股东中国复星国际此前曾尝试全面收购但谈判失败。Thomas Cook母公司破产后，其德国子公司也不得不申请破产。德国子公司的股东包括内克尔曼（Neckermann）、奥格尔（ÖgerTours）和布赫（Bucher）等旅行社。

复星旅文的负责人钱建农说表示，通过收购Thomas Cook品牌、借助这家英国老牌企业的知名度，集团可以扩大其旅游业务。他说，面对中国海外旅游市场强劲增长，复星正在扩大其旅游部门。

复星旨在通过Thomas Cook的品牌，将其旅游产品推向世界市场

已经有178年历史的托马斯·库克（Thomas Cook）旅游公司于9月23日申请破产，紧接着旗下德国子公司也申请破产。除了分布在世界各地的22000名员工之外，还有成千上万的度假者也受到了影响。英国政府当时被迫展开自二战结束以来英国最大规模的滞留游客返家行动。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)