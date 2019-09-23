 复星近亿元收购Thomas Cook知识产权资产 | 经济纵横 | DW | 02.11.2019

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经济纵横

复星近亿元收购Thomas Cook知识产权资产

复星旅游文化集团宣布，与在清算中的著名英国旅游集团Thomas Cook及其若干附属公司订立了资产购买协议，1100万英镑收购其知识产权资产。这家中国企业希望借此来扩大其旅游经营业务。

London Thomas Cook store (Getty Images/AFP/T. Akmen)

复星旅文收购破产的Thomas Cook部分资产

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英国宣布该国老牌旅行社托马斯·库克（Thomas Cook）破产后，希腊克里特岛的旅游行业尤其受到严重影响。酒店老板担心，损失将高达数百万欧元。 (28.09.2019)

60万名游客滞留、2万名员工失业：英国老牌旅行社Thomas Cook在经营178年后倒闭。中国复星集团曾率领最后的竞标，对破产的消息表示失望。 (23.09.2019)

（德国之声中文网）复星旅游文化集团（简称"复星旅文"）周五（11月1日）晚发布公告称，当日订立资产购买协议，向Thomas Cook Group plc及其附属公司收购知识产权资产，即相关品牌的若干商标、域名、软件应用、社交媒体帐户及许可在全球市场范围内的权利、所有权及权益。

复星旨在通过Thomas Cook（托马斯·库克集团）这一英国著名旅游公司的品牌，将其旅游产品推向世界市场。复星旅文为该收购共支付1100万英镑（折合人民币近1亿元）。

老牌英国旅游公司Thomas Cook在一个多月前申请破产后并立即停止了运营。该公司的大股东中国复星国际此前曾尝试全面收购但谈判失败。Thomas Cook母公司破产后，其德国子公司也不得不申请破产。德国子公司的股东包括内克尔曼（Neckermann）、奥格尔（ÖgerTours）和布赫（Bucher）等旅行社。

复星旅文的负责人钱建农说表示，通过收购Thomas Cook品牌、借助这家英国老牌企业的知名度，集团可以扩大其旅游业务。他说，面对中国海外旅游市场强劲增长，复星正在扩大其旅游部门。

China Logo des Pharmaunternehmens Fosun International (REUTERS/Yip/File Photo/Bobby)

复星旨在通过Thomas Cook的品牌，将其旅游产品推向世界市场

已经有178年历史的托马斯·库克（Thomas Cook）旅游公司于9月23日申请破产，紧接着旗下德国子公司也申请破产。除了分布在世界各地的22000名员工之外，还有成千上万的度假者也受到了影响。英国政府当时被迫展开自二战结束以来英国最大规模的滞留游客返家行动。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)     

     

 

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