 复星医药：愿将德国BNT疫苗供应台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2021

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复星医药：愿将德国BNT疫苗供应台湾

在中国大陆、香港、澳门、台湾地区拥有德国BioNTech新冠疫苗独家代理权的上海复星医药集团日前表示，有意愿将疫苗服务于台湾同胞。但台湾卫福部长则回应说，没有收到任何相关申请。

Libanon Beirut | Coronaimpfung

从去年秋天起，台湾就一直在寻求进口BioNTech疫苗

(德国之声中文网) 复星医药董事长兼首席执行官吴以芳5月22日在接受中国官媒新华社采访时表示，公司“有意愿将疫苗服务于台湾同胞。自去年以来，我们通过多个渠道，一直在积极推进向台湾地区提供这款疫苗。复星期待安全有效的疫苗能早日为岛内疫情防控发挥积极作用，以利维护台湾同胞生命健康安全，尽早恢复正常生活。”

在采访中，吴以芳还提到，已经有台湾的一些机构与公司就紧急采购事宜进行接洽。他并没有透露究竟是哪些团体。

台湾卫福部长、疫情指挥中心指挥官陈时中就复星医药愿供台疫苗一事表示：“各界频频放话，但卫福部根本没收到任何人前来申请。”在5月23日的记者会上，他也只是含糊地说：“目前针对相关疫苗，这周以来有非常多的讯息、很多要来谈的，很不切实际的也有。要的话就正式接洽，否则不了解情形。”

China Logo des Pharmaunternehmens Fosun International

上海复兴医药拥有德国BioNTech新冠疫苗在大中华区的独家代理权。后者在世界其它地区的合作伙伴是美国辉瑞制药

复星拥有台湾地区BNT疫苗独家代理权

就在今年2月中旬，陈时中曾对外界透露，台湾原订向德国BioNTech公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、“新闻稿都写好”，却因可能来自中国的压力而发生变故。虽然陈时中没有直接声称中国是幕后黑手，但是他暗示背后有政治原因。他说台湾在谈判过程中一直担忧有外力介入，所以小心谨慎。当时，陈时中在接受一档电视节目采访时说：“有人不希望台湾太高兴，就停下来了。” 台湾购买疫苗困难重重，他“有苦难言”。但他没有作出详细说明。

BioNTech的一名发言人当时则对德国之声表示，公司与台湾方面的谈判目前仍在进行中，将适时公布进展。“我公司致力于在全球范围内协助抑止疫情。我们有意向在我司的全球行动框架内向台湾供应疫苗。”

去年春天，新冠疫情刚刚在全球范围爆发时，德国BioNTech公司就将其在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区的新冠疫苗独家代理权授予中国企业上海复星医药集团，而在大中华区之外的其他国家则将美国辉瑞制药作为合作伙伴。作为回报，上海复星医药集团将支付8500万美元的许可费，并投资5000万美元购买BioNTech公司的股份，同时还组织开展BioNTech疫苗在中国的临床试验

今年3月，陈时中在立法院接受国民党籍立法委员陈玉珍质询时，曾被问道疫苗采购是否“受中国、欧洲等各国压力”。陈时中表示，确有受到压力，但“无法确定压力从哪来，有四面八方可能性”，采购时尽量保持低调。

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被看作是全球防疫模范的台湾最近几天突然疫情大爆发，确诊病例迅速攀升。本周一新增本土确诊病例已多达333例。由于从今年3月开放疫苗施打至今，台湾的疫苗接种率十分低，不足1％，这也为台湾控制这一波疫情的进一步扩大带来了诸多问题和挑战。

台湾卫生福利部长陈时中周一表示，与德国BioNTech公司洽谈疫苗供货问题上没有取得进一步进展。他并不抱有乐观态度，指出完成签约的可能性越来越小。

台湾官方称，原计划向德国BioNTech公司购买500万剂新冠疫苗，合约签定在即、新闻稿都写好，却因可能来自中国的压力而发生变故。BioNTech公司则强调，与台湾的谈判仍在进行，将适时公布进展。

本周，台湾企业东洋药品宣布取得了德国BioNTech公司正在研发的疫苗的台湾代理授权，该公司计划供应1500万台湾人接种该疫苗。但是批评人士指出，BioNTech的疫苗是在中国大陆进行的临床试验，有违卫福部长陈时中“不用中国疫苗”之方针。

国民党批陈时中"意识型态作祟"

此次传出复星医药愿供台疫苗后，国民党籍立法委员陈玉珍再次抨击陈时中“就是不想帮台湾人抢疫苗”。她认为，既然复星医药有意供应，政府就应该主动联系，“不要只是因意识型态作祟，就不想跟大陆买疫苗。”

就在本周早些时候，中国大陆国台办与台湾陆委会已经就台湾疫苗供应问题打过一轮“口水仗”。国台办发言人朱凤莲说，“当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用。”台湾陆委会则回应说：“对岸不必假好心”，只要大陆不阻挠，“我们就可以更快速地从国际上取得更多可靠的疫苗”。

目前，台湾新一轮疫情形势严峻。据中央流行疫情指挥中心5月23日发布的最新数据，当天新增确诊病例数达290人，其中287例系本土传播。每日采检阳性率也已经上升到了3.4%。

(路透社、新华社、中央社)

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