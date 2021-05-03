复旦开匈牙利分校 中国版“特洛伊木马”？

（德国之声中文网）依照匈牙利政府的计划，该国的大专院校将更现代化、更高效并具有更强大的国际竞争力。大学及许多其他机构将从国有转为基金会掌控，一条刚通过的新法将赋予其数十亿财富。除了来自国家预算的资金外，他们还将获得房地产和大企业的股份。每家被纳入新结构中的高等院校还将从欧盟的新冠重建援助项中受益。这项决定将涉及11所大学以及70%的匈牙利大学生。

但一些知名学府拒绝接受新模式，因为这个基金会结构存在许多争议问题。反对派批评新模式将无法控制大学开支，并在一份声明中指责“奥尔班政府因为害怕2022年大选失利，所以向其代理人输送公共资金”。反对阵营已宣布将向宪法法院提起诉讼。

由政府成员领军的基金会

奥尔班政府提出的新法案将收紧对大学的控制

匈牙利总理确实毫不掩饰地表示，基金会的监事会成员只会由政治理念相同者担任。奥尔班上周五在例行广播采访中表示，“国际主义者”或“全球主义者”都不会获得提名，而是由具有“国家视角”的人士长期以“符合国家利益及国家思维”的方式管理大学。

许多匈牙利政府成员已确定将在不同大学的监事会中占有一席之地。匈牙利司法部长瓦尔加（Judit Varga）将入主米什科尔茨大学管理基金会，外长西雅尔多（Peter Szijjártó）和财长沃尔高（Mihály Varga）则分别加入杰尔大学和欧布达大学的管理基金会。许多其他职位也将由执政党高层以及亲政府的商界人士担任。匈牙利无意经由投票遴选监事会成员。

此外，匈牙利创新技术部部长帕克维奇（László Palkovics）在接受当地网络媒体Index.hu采访时表示，新法案和对大学及其资产的控制权，只有在三分之二多数人同意的情况下才能被推翻，以利于“金融及法律稳定性”。反对派批评执政党的做法是“深层政府”。

“对大学进行意识形态控制”

匈牙利科学院前院长巴林卡斯（József Pálinkás）是新法案最强烈的反对者之一。巴林卡斯曾加入奥尔班所属政党Fidesz多年，在奥尔班第一次总统任期中甚至曾担任教育部长。目前他已脱离Fidesz政党成立新党。巴林卡斯担忧，执政党想利用新法达到更多目的。他对德国之声表示：“他们想要决定教学及研究内容。他们想对大学进行意识形态控制。” 匈牙利政府未来将能以政治理由开除教授，并依照执政党的心意调整教职员工。

围绕复旦匈牙利分校的辩论

几乎就在大学重组法规通过的同一时期，上海复旦大学及匈牙利政府4月底签署战略合作协议，在匈牙利建立复旦大学匈牙利校区，预计2024年竣工。这将是复旦大学迄今唯一的海外分校，也是中国大学在欧盟27个成员国中的首个分校。但这项计划在匈牙利政界引起反弹，部分人士担忧，复旦大学分校的计划不仅将造成经济重担，也将构成严重国安风险。

据匈牙利媒体Direkt36报道，这个新项目的资金几乎完全向中国国家开发银行贷款，而且在缺乏正规招标程序的情况下委托中国建筑集团负责兴建。报道指出，该分校的建造费用高达15亿欧元，甚至超出2019年匈牙利高等教育预算的13亿。

匈牙利在过去几年间不断深化对华关系

与复旦大学签署战略合作协议的匈牙利创新技术部在接受德国之声采访时表示，复旦大学在QS世界大学排名中名列34，该校有卓越的研究成果，数十年来也与许多精英大学合作，包括麻省理工大学（MIT）、伦敦经济学院以及悉尼大学。该部的国际沟通办公室介绍道，复旦匈牙利大学将为匈牙利、中国以及其他国际学生提供获取文凭的难得机会，促进与其他匈牙利及欧洲大学的联合研究及教学项目。根据双方商定的计划，布达佩斯分校将设经济、人文（社会科学及自然科学）、工程和医学科系，招生6000至8000人，由500名讲师授课。“匈牙利将能成为区域的知识中心，该机构还能吸引创造就业机会的中国投资者及企业研发中心到匈牙利。”

延伸阅读：美媒：匈牙利设上海复旦分校引国安疑虑

奥尔班政府强调，世界排名前段的复旦大学将能将能提高匈牙利的学术品质并使其大学更具竞争力。但批评者质疑，奥尔班在2018年关停的中欧大学（CEU）就是一所全球知名、受美国和欧盟双重认证的高等院校。

布达佩斯考文纽斯大学助理教授、中欧与东欧亚洲研究中心创办人马图拉（Tamás Matura）对德国之声表示：“复旦大学确实是全球最优秀的大学之一，可以让匈牙利在技术等领域取得进步。”但他也担忧，复旦大学的声誉及财力将吸引当地顶尖的教授和学生前往，进而削弱匈牙利其他大学的竞争力。与此同时，他也认为拿匈牙利纳税人金钱投入复旦大学分校的做法存在问题。

中国放入欧洲的“特洛伊木马”？

对于复旦大学将进驻布达佩斯，当地市长也表达了反对及担忧。布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karacsony）表示：“他们想要引进一家大学，（复旦大学）的确是一家在国际层面上重要的大学，但其章程要求它代表中国共产党的世界观。” 卡拉松尼认为，这项投资将对匈牙利构成“非常严重的国家安全风险”。有反对党政治家甚至形容复旦大学分校是“特洛伊木马”。匈牙利前教育部长帕林卡斯认为这将是“中国在中欧的堡垒”。

布达佩斯市长卡拉松尼反对复旦大学分校计划

事实上，奥尔班政府过去几年不断深化与中国的关系。匈牙利外长不久前刚批评欧盟以大规模侵犯人权为由对中国进行的制裁。在新冠疫情期间，匈牙利也是唯一一采用中国国药集团（Sinopharm）的欧盟国家。

中国问题专家马图拉认为，正因如此北京才会选择布达佩斯开设新校区：“在柏林或巴黎，复旦大学需要担心在政治上被拿放大镜检视。对中国而言，布达佩斯是政治上较安全的空间。在这里他们不会受到攻击，至少在这个政府还掌权的时期是如此。”

占用大学城项目空间

此外，布达佩斯市长卡拉松尼也批评，这项计划将占用原定兴建“大学城”的空间及资源。

匈牙利创新技术部则对卡拉松尼的批评做出反击，称卡拉松尼对政府提出的质疑令其“无法理解”。该部门表示，“大学城”是政府的主要项目，计划设立在复旦大学分校的校址旁。“南城门综合设施将能同时容纳复旦大学分校及大学城，这意味着新的高等教育机构不会占用计划中的大学城项目空间。”部门发言人还指出，匈牙利政府早在2017年便推出了这个价值6.06亿欧元的大学发展战略，如今也已开始逐步落实。

对于外界担心中国对匈牙利的政治影响力渗透至学术界，匈牙利创新技术部仅避重就轻地回答： “与中国发展高等教育合作的构思并不新鲜，早在2008-2009年便由费伦茨领导的左翼政府提出，而且将增加匈牙利的中国学生人数设为目标。”

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。