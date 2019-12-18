复旦大学修章程删独立 抗议学生争自由唱校歌

(德国之声中文网) 周三下午(12月18日)，不少复旦大学的学生聚集在食堂内，高唱校歌。复旦大学的校歌创作于1925年，其中有"学术独立思想自由、政罗教网无羁绊"歌词。学生自发合唱校歌之行为，明显是在对校方拟修改大学章程的计划表示抗议。

这起事件从周一起开始发酵。当天，中国教育部网站上刊登一则通知，对复旦大学章程修订案予以核准。通知附件中，详细列出了几十处修改内容。

删去"独立"增加"为中共治国理政服务"

比如，序言第二段"学校的办学理念是其校歌所传颂的学术独立和思想自由"字句中，"思想自由"字眼即被删除。第六条"师生依法独立自主开展学术研究"则被改为"鼓励师生依法自主开展学术研究"，删去了"独立"字眼；第八条的"独立自主办学"也被改为了"自主办学"。

章程第九条原先规定，"学校党委是学校的领导核心，统一领导学校工作，支持校长独立负责地行使职权"。修改后的该条款，"独立"字眼也同样被删去，改为"支持校长依法负责地行使职权"。

修订案还明显突出了"中共党委领导"。原章程第四条"学校……按照党委领导、校长负责、师生治学、民主管理的基本原则运行"直接被简略为"党委领导下的校长负责制"，后两项被删除。同时，章程中增加了"坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，在师生员工中培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权，维护学校安全稳定，促进和谐校园建设"等近年来中共宣传机关常用的字句，有些内容明显是在套用习近平语录。

修改后的章程，还在序言中强调复旦大学要"全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位和社会主义办学方向"，"为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务"。章程第五条也加入了"培养具有国家意识……担当民族复兴大任的时代新人"语句。

此外，修订案还新增了教材委员会的内容，要求校方增设该机构"在学校党委领导下，对学校教材建设、使用与管理工作进行指导、审议和监督"。而对于复旦大学最高学术机构--学术委员会，新章程则删去了"学术委员会委员由各学术分委员会提名"字样，改为"学术委员会委员由学校不同学科、专业的教授及具有正高级专业技术职务的在职人员担任，根据学科与教师规模确定人数，依照民主集中制原则产生"。

当局第二天才开始删帖

教育部刊发该通知后，知乎、豆瓣等中国社交网络平台上骂声一片。有网友指出，"学术从来都不可能独立，思想也无法自由，地上铺满了政罗教网，人们戴着脚镣，不许跳舞。"还有网友讽刺地说，以前的学术独立、思想自由、民主管理也只是停留在纸面上，"现在不遮掩了，坦荡荡，非常好！""坚持了实事求是的思想路线！"

从周二开始，中国当局开始对相关舆论进行管控，社交平台上对此不满的言论都遭到了删除，就连教育部网站上的通知，也删除了原章程，只保留了修订后的新章程文本。

除了复旦大学，南京大学、陕西师范大学的章程修订案也获得了教育部的核准，其中同样加强了"党委领导"，并突出了"服务国家之使命""努力实现中华民族伟大复兴之中国梦"。