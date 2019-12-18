 复旦大学修章程删独立 抗议学生争自由唱校歌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2019

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时政风云

复旦大学修章程删独立 抗议学生争自由唱校歌

复旦大学计划修改学校章程，将原章程中多处“思想自由”“学术独立”字句删除，增加了“爱国奉献”“国家意识”“社会主义价值观”等字眼，并强调“共产党党委领导”。修订草案引发了复旦在校师生以及校友的强烈不满。

Kambodscha Fudan Universität (picture-alliance/dpa/S. Wenpeng)

(德国之声中文网) 周三下午(12月18日)，不少复旦大学的学生聚集在食堂内，高唱校歌。复旦大学的校歌创作于1925年，其中有"学术独立思想自由、政罗教网无羁绊"歌词。学生自发合唱校歌之行为，明显是在对校方拟修改大学章程的计划表示抗议。

这起事件从周一起开始发酵。当天，中国教育部网站上刊登一则通知，对复旦大学章程修订案予以核准。通知附件中，详细列出了几十处修改内容。

删去"独立"增加"为中共治国理政服务"

比如，序言第二段"学校的办学理念是其校歌所传颂的学术独立和思想自由"字句中，"思想自由"字眼即被删除。第六条"师生依法独立自主开展学术研究"则被改为"鼓励师生依法自主开展学术研究"，删去了"独立"字眼；第八条的"独立自主办学"也被改为了"自主办学"。

章程第九条原先规定，"学校党委是学校的领导核心，统一领导学校工作，支持校长独立负责地行使职权"。修改后的该条款，"独立"字眼也同样被删去，改为"支持校长依法负责地行使职权"。

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伦敦政经学院 (LSE) 上个月向校内研究中国议题的学者分享原订开設的中国課程内容，却因为该課程是由一名立场亲中的商人所资助，引起校内学者的质疑与反弹。 最后，该校决定暂缓这个課程。 (28.10.2019)

本周四，“人权观察”组织发布了一份行为准则，呼吁全球的学术机构采取行动，来抵御中国政府对海外学者、学生、高校学术自由的威胁。 (22.03.2019)

政治评论员白信分析香港抗议中的“舆论战”，认为中国教育部门正在有计划地培养着一种激烈的民族主义和反美主义，从而生产且再生产着小粉红军团。他们会如何影响着中国国民的集体意识？又会给中国的政治进程造成何种影响？ (30.08.2019)

修订案还明显突出了"中共党委领导"。原章程第四条"学校……按照党委领导、校长负责、师生治学、民主管理的基本原则运行"直接被简略为"党委领导下的校长负责制"，后两项被删除。同时，章程中增加了"坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，在师生员工中培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权，维护学校安全稳定，促进和谐校园建设"等近年来中共宣传机关常用的字句，有些内容明显是在套用习近平语录。

修改后的章程，还在序言中强调复旦大学要"全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位和社会主义办学方向"，"为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务"。章程第五条也加入了"培养具有国家意识……担当民族复兴大任的时代新人"语句。

此外，修订案还新增了教材委员会的内容，要求校方增设该机构"在学校党委领导下，对学校教材建设、使用与管理工作进行指导、审议和监督"。而对于复旦大学最高学术机构--学术委员会，新章程则删去了"学术委员会委员由各学术分委员会提名"字样，改为"学术委员会委员由学校不同学科、专业的教授及具有正高级专业技术职务的在职人员担任，根据学科与教师规模确定人数，依照民主集中制原则产生"。

当局第二天才开始删帖

教育部刊发该通知后，知乎、豆瓣等中国社交网络平台上骂声一片。有网友指出，"学术从来都不可能独立，思想也无法自由，地上铺满了政罗教网，人们戴着脚镣，不许跳舞。"还有网友讽刺地说，以前的学术独立、思想自由、民主管理也只是停留在纸面上，"现在不遮掩了，坦荡荡，非常好！""坚持了实事求是的思想路线！"

从周二开始，中国当局开始对相关舆论进行管控，社交平台上对此不满的言论都遭到了删除，就连教育部网站上的通知，也删除了原章程，只保留了修订后的新章程文本。

除了复旦大学，南京大学、陕西师范大学的章程修订案也获得了教育部的核准，其中同样加强了"党委领导"，并突出了"服务国家之使命""努力实现中华民族伟大复兴之中国梦"。

 

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