复必泰完成专家评审 加强针传言引热议

（德国之声中文网）据财新网7月14日报道，复星医药在股东大会上回复投资人问询时表示，中国国家药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，专家评审已经通过，目前正加紧进行行政审批阶段。复星医药已与BioNTech提前启动生产准备工作，复必泰疫苗一旦获批，就能第一时间供应到国内；知情人士称，未来复必泰在国内很可能会作为加强针使用，免费接种。

复必泰是德国疫苗公司BioNTech研发的mRNA新冠疫苗BNT162b2在大中华区(中国内地及港澳地区)的商品名，在台湾则被称作BNT。

2020年3月，上海复星医药与德国BioNTech公司签订协议，参与mRNA新冠疫苗研发并拥有该疫苗在中国大陆及港澳台地区的独家代理权。今年5月9日，复星医药集团发布公告称，控股子公司复星医药产业拟与德国BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化，年产能可达10亿剂。6月11日，复星医药称已与BioNTech开展技术转移和设备订购工作。

在7月14日的股东大会上，复星医药称，复必泰8月底进行国内灌装试产的计划没有变化。按计划，今年年底就能实现10亿剂疫苗原液的年产能，未来在复星其他国内工厂的助力下，每月的产量可能可以扩大到1-2亿剂。

此外，复星医药CEO吴以芳称，香港大学正在进行复必泰与科兴灭活新冠疫苗间的混打研究，公司和国家有关方面也正在进行相关研究, 目前已知的数据比较乐观。

财新网报道，有消息人士透露，有关部门已有将复必泰作为接种灭活疫苗人群后续加强针的计划, “这一部分很可能会是免费接种。”

为什么要混打？

复必泰获专家评审通过并可能作为加强针的消息引起中国网友热议。许多网友认为这是个“值得奔走相告的好消息”，“期待方便出入境”，也有网友表示，“恕我直言，这是在变相承认国产疫苗防护能力存在不足么？ ”，还有网友提出，“直接打不是更省钱吗？为什么要混打？难道是灭活疫苗无效？”，“为什么不能作为第一针？”

今年6月，香港大学公布一项疫苗比较研究报告指出，与接种中国科兴疫苗的人群相比，接种BioNTech/辉瑞疫苗（为复必泰同款疫苗）的民众抗体反应更高。港大流行病学家高本恩（Benjamin Cowling）表示，研究还建议已经接种科兴的人补打第三剂。

以色列卫生部7月初发布的数据显示，受德尔塔变异新冠病毒影响，BioNTech/辉瑞新冠疫苗在以色列预防新冠感染的有效率下降至64%，但其防止感染者发展为重症和入院治疗的有效率仍达93%。以色列的声明称，今年5月德尔塔毒株还未广泛流行时，辉瑞疫苗在以色列预防新冠感染的有效率为94.3%，其防止新冠重症和入院治疗的有效率为98.2%。

香港大学另一项研究是混合式接种研究。香港大学内科学系临床教授孔繁毅6月中旬表示，港大招募了约50人参与混合式接种新冠疫苗研究，暂时看到安全性好，不见任何严重不良反应，下月会开始分析抗体产生情况。孔繁毅曾表示，混合接種疫苗引起的抗体水平，可能比接種單一疫苗高。

英国牛津大学的研究人员7月公布的一项研究显示，先接种一剂阿斯利康疫苗，四周后再接种一剂BioNTech/辉瑞疫苗的人比接种两剂阿斯利康疫苗的人产生了更多的抗体。即使混合接种疫苗的顺序相反，仍然比接种两剂阿斯利康疫苗的效果更好。而两剂都接种BioNTech/辉瑞疫苗的研究参与者产生的抗体最多。830名50岁以上的志愿者参加了这项混合接种研究。

德国萨尔大学的研究人员却发现，先接种阿斯利康公司的疫苗，然后再接种BioNTech/辉瑞疫苗的人比接种两剂相同疫苗的人产生更强的免疫反应。不过，该研究尚未经过同行评审。

世界卫生组织迄今仍建议不要进行混合疫苗接种，原因是目前还没有足够的数据来进行后续评估。不过， 在德国，混合接种和接种同种疫苗一样被认可。德国遵循的是保罗·埃尔利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut）以及接种委员会的指导方针。混合接种在德国最知名的例子是德国总理默克尔。她第一剂接种的是阿斯利康疫苗，第二剂接种的是莫德纳。

目前，中国批准的新冠疫苗有7种，但迄今仍未承认其他国家批准的疫苗。如果复必泰获得中国批准，可能会对中国与其他国家互相认可疫苗起到一定的推动作用。

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