复工大潮重启中国经济 真的吗？

（德国之声中文网）"复工？口罩都没有怎么复工?"一位中国中西部省会城市的建筑工程公司负责人杨先生这样说。他目前手下有1000多名建筑工人，50多位管理人员。他刚刚通过自己的私人关系筹集到了600只一次性医用外科口罩，先让30位管理人员复工。每人每天用一个口罩，只能支撑不到一个月。

像杨先生公司旗下的管理人员如果真的能每天拿到一个口罩，还算是"幸运"的。据了解，这个中西部省会城市的一家国有银行管理层，每人每周只配发两只一次性医用口罩。之前所谓这种口罩只能用3至4小时的说法已经彻底被推翻，官方如今传播的消息是，口罩可以重复多次使用。

中国绝大部分地区的央企开始复工

就是在这样的环境下，中国绝大部分地区开始了复工的努力。中国官媒新华社3月初援引中国国务院国资委了的信息报道称，96家中央企业集团层面及所属子企业管理总部（包括湖北地区企业）等经营指挥体系都已于2月3日前进入正常运转状态，各级子企业复工复产正在有序推进。截至2月26日，中央企业所属4.8万户子企业复工率为91.7%，扣除按要求延迟复工的企业后复工率达到97.9%。

经济数据不容乐观

虽然上述数据只囊括了中国央企的复工情况，但从最新公布的财新中国制造业采购经理人指数（PMI）来看，2月份中国农历春节结束后的这个月，经济运转情况并不乐观。根据最新公布的数字，2月财新中国制造业采购经理人指数是40.3，大降10.8个百分点，为2004年5月有数据以来最低；服务业PMI降幅高达25.3个百分点，仅录得26.5，为2015年11月调查启动以来首次落入收缩区间。两大行业PMI均创历史最低，拖累财新中国综合PMI仅录得27.5，低于1月24.4个百分点。

作为中国上海市政府的"明星项目"，美国电动汽车生产商特斯拉在中国属于新冠疫情下第一批复工的生产类企业。疫情爆发之前，上海就已经出现过特斯拉国产Model 3的抢购潮，主要原因是其囊括所有政府补贴和优惠政策后，不到人民币30万元的价格与其性能的对比。

如今，在特斯拉上海工厂大力复工的推进下，许多客户已经拿到了订购的车辆。可根据中国"财新网"的最新消息，目前已经有车主反馈，部分在中国制造的Model 3车辆控制器硬件代码与环保信息随车清单上标注不一致，被"减配"。特斯拉为这部分车辆安装的是HW2.5控制器硬件，原本应当安装的是HW3.0。而特斯拉汽车最具吸引力的一大卖点--自动驾驶，正是需要这个控制硬件的配合。

就此，特斯拉中国回应称，特斯拉上海超级工厂于2月10日复工，因供应链问题，部分国产Model 3安装了较低版本的车辆控制器硬件。该公司称，待供应链恢复，将为这部分车主免费更换新硬件。

习近平的左右两难

根据中国官方发布的各地复工统计数据，截至2月中下旬，各地复工率逐步提高，其中，浙江超90%，江西、山东、江苏、辽宁、广东等地已超80%，福建、上海、贵州复工率超过70%。在30个公布企业复工复产进度的重点城市中，有16个城市规上企业复工率超过70%，广州、济南、厦门、青岛等城复工率已超过90%，领跑其他地区。德国《法兰克福汇报》发现，在2月中旬，官方公布的广东省复工率还不到最新公布数据（91%）的一半。同时该报援引中国工业部日前公布的最新数据称，目前中国16家最大的汽车生产商中，已经有84%的企业恢复生产。大约有三分之二的工人回到工作岗位。

对于中国的领导层来说，如何平衡好复工降低疫情所带来的经济损失，并保证病毒不会大面积复发之间的关系，是当前决策层的一大挑战。中国国家主席习近平在3月4日召开的中共中央政治局常务委员会上一方面表示，要根据疫情分区分级推进复工复产，.要把复工复产与扩大内需结合起来。在扩大对外开放中推动复工复产。另一方面，他也指出湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大，"加强疫情防控必须慎终如始，对疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，继续抓紧抓实抓细。"

机器空转算复工？

最高决策层复工发展经济的决心，以及疫情仍然未过的现实让中国许多地方官员不得不在统计数据上造假，据德国《法兰克福汇报》报道，由于中国许多地区的经济活动是以用电量来衡量，所以有越来越多的企业在工人无法复工的情况下让机器空转，造成复工的假象。

该报援引新加坡星展银行（DBS）收集的数据报道称，全中国焦化厂的生产水平仍然远远低于新冠疫情爆发前的时期。尤其是在中国的东部和西南部，相关产能的回复率还不足之前的三分之二。焦化厂是专门从事冶金焦炭生产及冶炼焦化产品、加工、回收的专业工厂。生产出来的冶金焦炭是炼钢的燃料；回收、加工的炼焦化学产品，广泛用于工业、农业、交通运输业、国防建设及科学研究领域中。

星展银行收集的数据还显示，中国最大的6座燃煤电站的煤炭消耗量远远低于去年同期水平。一些经济重地，包括江苏、浙江、山东在内，只有大约三分之一的农民工复工。以出口型经济为导向的广东省，复工率更是只有大约45%。这与中国官方宣布的超过90%的数字有很大差距。

疫情冲击与全球化

德国经济也和中国紧密关联。许多德国企业目前已经预警供应链出现了问题，原因是生产所用的许多产品和零部件都来自中国。就此，德国政界已经开始酝酿推出扶持政策，增加对企业的补贴和税务优惠，帮助其渡过难关。

面对全球经济因新冠疫情面临的挑战，中国全球化智库特邀研究员张榕博在"中国日报网"上发文称：当疫情爆发，没有任何一个地方可以是"孤岛"。他指出：疫情只是一次性冲击，全球供应链的秩序早晚会恢复， 但对于中国这个"世界工厂"而言，我们更应当加看到的是，中国与全球之间关系正在发生的微妙变化。当全球疫情爆发，中国的稳定、容错能力，以及像产业驱动齿轮具有的刚性与韧性，保障了全球经济的正常运转。