复工不易：在华德企流水线重新启动

（德国之声中文网）毛讷（Guido Maune ）在办公室给客人递上一杯刚做的咖啡。这也是理所当然的事情，毕竟，现年49岁的他在深圳负责一个咖啡机制造厂。从2008年起，东威斯特法伦中型企业Melitta在位于华南的深圳制造咖啡机，大多销往欧洲和日本。

一月底新冠病毒危机爆发后，在数星期时间里，中国制造业几乎完全停产，位于13万人口大都市深圳西部的Melitta工厂也停工了。原定在中国春节后，即２月初重新开工的计划落空。

毛讷说，"我们从２月１９日起才复工。此外，我们还受到一系列限制，比如，很多人暂时无法去外地。"

这意味着，不是所有350名员工都能在家乡度过春假后重返深圳。复工前，毛讷还得确保所有办公室、车间和仓库都定期消毒、有足够数量的口罩。当局派员来公司检查安全规定落实情况，做俗称的"案头审计"（Audits）。

毛讷告知，"当局作了很多努力，好让我们尽快过关，为此，周六和周日也要工作。有一次我在星期天早上８点半时接到电话，要我在一小时内抵达公司，因为，要检查我们的安全措施。我来不及冲澡、顾不上用早餐，穿上衣服就赶到厂里。两个半小时后，审计结束了。在这里，你得有灵活性，不过，它的确会带来某些用处。我觉得这一点很好。"

Melitta在中国制造咖啡机，而在德国人们看到的一般是该品牌的咖啡

布特克（Maximilian Butek）是位于广州的德国在华商会华南办事处主任，负责整个珠江三角洲。该地是亚洲最重要制造业基地之一。据德国商会提供的数字，在广东省有约400家德企。它们当中，气氛极不相同。

布特克说："总的印象很清楚：政府和主管部门想要经济起跑。不管你问谁，得到的总是不同的回答。一个人说，３个月内会正常化，其他人则说，要到第三季度末尾，另有人则说，要迟至 2020年底。我相信，这也是因为，迄今为止，没有哪个与危机有关的预测得到证实。"

毛讷的咖啡机厂，无论如何已基本复工复产了。这之所以成为可能，是因为采取了严格安全保护措施。这一点，人们在生产车间马上就有感受：无论是在咖啡机上剪切、粘贴电缆的女工，还是在流水线旁将几乎已完工的咖啡机的外壳装配起来的女同事，一律都戴口罩。

37岁的女工李晓芹（音译）告知，早上到厂后，在大门口接受第一次测温；中午去餐厅前，大家都得彻底洗手；大伙儿相互之间都得保持空间距离，不能挨近站在一起，这一切都受到安全人员的监视。她说，戴口罩不舒服，尤其是在热天，脑袋里嗡嗡嗡的。"但这没办法，我们这是为了安全。"

中国当局的另一个规定：来自风险地区的同事重返深圳后必须先被隔离。工厂经理毛讷得亲自负责，提供所有职工的切实旅行历史。他告知："我们必须查清所有350职工过往14天的情况，查明每个人曾在哪里待过。为了不遗漏什么，我们还把相关数据同电信公司的数据作比较。它们可以通过电讯数据，掌握使用手机的某人都在哪里逗留过"。谈及数据保护：这在德国当然无法想象。在那里必须经过每个人的必须。而在这里，我们可以通过公司办到。"

与当地一些中国企业不同，经历了约４周的全面停工后，Melitta这里没有罢工。因为，该公司在停工期间仍继续向职工支付80％的薪水。像德国这样由国家支付短时工作的做法，在中国是没有的。不过，这家德国中型企业给职工支付的全部社会保险费都被退还，为期15个月。

毛讷表示，总起来说，对他和在深圳的这家工厂而言，最艰难的日子可能已经过去了："同我们在广州的一个供应商之间还有某些供货问题，我们得不到某些部件。其它所有部件都能供应。我们的所有350名员工也基本就位了。所以，我会说：我们重又上路了。这很好。"