 “复仇”特朗普 希拉里力挺拜登 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“复仇”特朗普 希拉里力挺拜登

希拉里·克林顿对拜登的支持并不让人感到意外。特朗普团队选战经理帕斯卡尔称 “特朗普曾经击败过她一次，现在他将击败她选择的候选人。”

USA Joe Biden und Hillary Clinton (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

2016年的拜登与希拉里·克林顿

（德国之声中文网）本周二（4月28日），拜登作为民主党总统竞选人得到希拉里·克林顿的公开支持。在2016年大选中，克林顿为成为美国历史上第一位女总统而参选，最终以微弱差距败给现任总统特朗普。

克林顿与拜登一道参加了一次有关新冠病毒对女性的影响的视频会议，在会议中宣布了这一决定。当此美国经济遭受新冠疫情冲击之际，拜登希望赢得女性选民和其他人群的支持。

克林顿曾出任纽约州参议员和美国国务卿，并在2016年的大选中比特朗普多赢将近3百万张选票，但是最终败在决定胜负的选举人票上。

在2008年的大选中，她还输给奥巴马，未能成为民主党候选人。拜登担任奥巴马政府的副总统职位。

拜登曾表示要选择一位女性作为竞选搭档。在视频会议中，他介绍克林顿时说，她本该是现任总统。

克林顿对这位前副总统说："我很高兴参与你的选战，不仅支持你本人，而且还会帮助突显与这场大选相关的诸多重要问题。"

克林顿四年前的败选至今仍让一些自由派人士感到失望，有人甚至质疑她是否是合适的候选人。

USA Präsidentschaftswahlkampf Debatte 2019 Trump hinter Clinton (Getty Images/R. Wilking)

2016年希拉里·克林顿在大选中败给特朗普

民调显示，在2016年大选中，克林顿比特朗普赢得更多女性支持。在今年的大选中，女性被视为将在拜登和特朗普争取摇摆州的过程中扮演关键角色。

在周二的视频会议中，拜登和克林顿提出将流产纳入新冠疫情期间的基本医疗保障，并向因为遭受家庭暴力而误工的受害者提供补贴。

在比尔·克林顿任职总统期间，身为第一夫人的希拉里·克林顿就曾倡导医疗改革。她的早期职业中也包括倡导家庭和儿童权利。她在视频会议中说，新冠疫情期间，女性遭受到的伤害更大。

拜登对此表示同意，并认为堕胎权利在疫情期间遭到政治挟持，一些共和党领导的州以紧急状态为名叫停堕胎。

USA Hillary Clinton und Joe Biden Videoscreen Screenshot (picture alliance/dpa/B. Cahn)

新冠时期的场景：希拉里·克林顿通过视频方式向拜登表达支持

作为对于希拉里·克林顿支持拜登的回应，特朗普2020年总统竞选团队发表了声明，选战经理帕斯卡尔（Brad Parscale）在声明中说："拜登和克林顿的结盟，是民主党建制派内最大的集合。""特朗普曾经击败过她一次，现在他将击败她选择的候选人。"

克林顿对拜登的支持并不令人感到意外。拜登得到民主党内建制派的广泛支持，包括他在党内最后一位竞争对手桑德斯（Bernie Sanders）。

在2016年的选战中，作为民主社会主义者的桑德斯在个人性格和意识形态方面都与克林顿发生过冲突。

克林顿是奥巴马总统的第一任国务卿。2016年，拜登因为刚刚面临丧子之痛决定放弃与她竞争民主党候选人。两周前，当桑德斯退出竞选时，奥巴马宣布了对于拜登选战的支持。

 

张平/ 乐然（路透社）

  • USA Hillary Clinton Rede nach Wahlniederlage (Reuters/C. Barria)

    希拉里的这些年

    失败带来的折磨

    周三（2016年11月16日），希拉里现身一场儿童福利活动，其间谈到她的败选。她讲述了失败所带来的痛苦，也呼吁美国社会要更具包容性。讲话中，她没有提及特朗普的名字，但表示对败选极为失望。

  • USA Hillary Clinton als Studentin

    希拉里的这些年

    政治学、心理学、法学

    这是1965年的希拉里。她曾在大学学习政治学和心理学。后来在耶鲁大学法学院学习期间与丈夫比尔·克林顿相识。

  • USA Bill und Hillary Clinton mit Tochter Chelsea

    希拉里的这些年

    我们是一家人

    与克林顿结婚之后，1980年2月27日女儿切尔西·克林顿（Chelsea Clinton）出生。这段时间可以说是希拉里人生中最美好的时光。

  • USA Bill Clinton mit Monika Lewinsky Videostill

    希拉里的这些年

    挥之不去的“影子”

    1992年克林顿当选美国总统。然而在获得权力之后，随着而来的是他与白宫女实习生莫尼卡·莱温斯基（Monica Lewinsky）的性丑闻。这一事件虽不是政治事件，但也足以震惊白宫上下。第一夫人希拉里当时在接受媒体采访时表示，“我从来没有怀疑过他（克林顿）的爱。”

  • USA Hillary Clinton und Bill Clinton in New York

    希拉里的这些年

    涉足政治圈

    2000年克林顿卸任美国总统后，同年11月7日希拉里开始大展拳脚，当选纽约州参议员，成为该州历史上第一位女性联邦参议员，正式开始政治生涯。

  • USA Hillary Clinton und Barack Obama TV Debatte

    希拉里的这些年

    半路杀出奥巴马

    半路杀出一个年轻、机智、颇有风度的奥巴马，这是希拉里在8年前竞选美国总统时没有料到的。希拉里看到没有机会获得提名后，表示支持奥巴马，而后者也予以回报。2008年12月1日，美国总统当选人奥巴马提名希拉里出任美国国务卿。图片拍摄于2007年6月，奥巴马和希拉里的电视对决。

  • USA Hillary Clinton, Dorothy Rodham und Chelsea Clinton in Rhinebeck

    希拉里的这些年

    作为母亲

    2010年7月31日，希拉里和母亲参加女儿切尔西的婚礼，三人一起拍下合影。当日，切尔西与华尔街经理人马克·梅兹文斯基（Marc Mezvinsky）喜结连理。

  • USA Hillary Clinton und Barack Obama PK in Washington

    希拉里的这些年

    国务卿克林顿

    在担任国务卿一职时，希拉里在国内外获得很高的政治声誉，很快摆脱了丈夫比尔·克林顿的阴影。2012年美国驻利比亚班加西领事馆遭受袭击事件，希拉里在国会接受询问。许多美国人对这位国务卿的责任提出了疑问。袭击造成包括美国驻利比亚大使在内的四名美国人死亡。

  • USA Hillary Clinton Buch Entscheidungen

    希拉里的这些年

    再次挑战

    2014年秋，美国前国务卿希拉里·克林顿的回忆录《艰难抉择》出版。尽管2013年希拉里辞去国务卿一职，但她始终没有真正退出。

  • USA Vorwahlen Kaffeetassen von Hillary Clinton und Donald Trump

    希拉里的这些年

    对决特朗普

    希拉里·克林顿成为了第一位美国主要政党的女性总统候选人，这具有历史意义。她与共和党总统候选人特朗普进行了激烈的选战，并在2016年的民调中一路领先。

  • Infografik US-Präsidentschaftswahlen 2016 Chinesisch

    希拉里的这些年

    再次失败

    在11月8日的大选中，希拉里不敌特朗普，入主白宫的努力功亏一篑。在发表败选感言时，她哽咽地对支持者表示感谢，"现在，我知道我们仍然没有击碎那最高、最硬的玻璃板（隐喻美国女总统），但是总有一天，某人会做到这一点的，希望这一天比我们现在想象的来的要快"。

    作者: 严严/王凡


DW.COM

特朗普促北京调查拜登 香港成贸易谈判筹码

虽然特朗普要求乌克兰调查拜登父子一事让他遭到弹劾调查，但他不仅不怕，还呼吁中国也该这样做。根据消息指出，特朗普在6月就曾在与习近平的通话中提到政治上的对手，还把香港议题发声与否当做利益交换。 (04.10.2019)  

评论：华盛顿的老男人

这边是想当或想继续当总统的白人老头儿；那边是一个高度多元而又分裂的社会。记者Martin Muno认为，加上美国特殊的选举制度，这不啻是美国民主政体的炸药。 (09.03.2020)  

相关内容

USA | Wahlen | Joe Biden und Bernie Sanders

桑德斯宣布退选 拜登笃定挑战特朗普 09.04.2020

在民主党内一度气势如虹的桑德斯，在「超级星期二」被对手拜登超前，现在宣布退出初选。桑德斯的退选意味着拜登将会在11月与特朗普角逐总统大位。

USA Biden und Sanders ARCHIV

桑德斯表态 力挺拜登选总统 14.04.2020

美国国会议员桑德斯在宣布退选后不到一周，就公开支持前副总统拜登竞选总统，呼吁民主党内团结一致击败特朗普。

USA | Donald Trump | Coronavirus Briefing

德语媒体：中国是给特朗普最好的礼物 23.04.2020

中国在疫情问题的种种做法招致广泛批评，而对特朗普来说，中国则是一个难得的替罪羊，批评中国，可以转移人们对他本人失误的关注。

广告

媒体看中国

China Peking | Xi Jinping besucht Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (picture-alliance/Xinhua News Agency/L. Bin)

德语媒体：肇事者摇身一变成了获利者

德国“每日新闻”认为，今年两会的的核心讯息将是“中国成功控制新冠危机”。《威斯特法伦报》评论指出，欧洲应该重新审视与中国打交道的方式，勿令新冠危机的“肇事方”成为最终获利者。  