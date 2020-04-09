“复仇”特朗普 希拉里力挺拜登

（德国之声中文网）本周二（4月28日），拜登作为民主党总统竞选人得到希拉里·克林顿的公开支持。在2016年大选中，克林顿为成为美国历史上第一位女总统而参选，最终以微弱差距败给现任总统特朗普。

克林顿与拜登一道参加了一次有关新冠病毒对女性的影响的视频会议，在会议中宣布了这一决定。当此美国经济遭受新冠疫情冲击之际，拜登希望赢得女性选民和其他人群的支持。

克林顿曾出任纽约州参议员和美国国务卿，并在2016年的大选中比特朗普多赢将近3百万张选票，但是最终败在决定胜负的选举人票上。

在2008年的大选中，她还输给奥巴马，未能成为民主党候选人。拜登担任奥巴马政府的副总统职位。

拜登曾表示要选择一位女性作为竞选搭档。在视频会议中，他介绍克林顿时说，她本该是现任总统。

克林顿对这位前副总统说："我很高兴参与你的选战，不仅支持你本人，而且还会帮助突显与这场大选相关的诸多重要问题。"

克林顿四年前的败选至今仍让一些自由派人士感到失望，有人甚至质疑她是否是合适的候选人。

民调显示，在2016年大选中，克林顿比特朗普赢得更多女性支持。在今年的大选中，女性被视为将在拜登和特朗普争取摇摆州的过程中扮演关键角色。

在周二的视频会议中，拜登和克林顿提出将流产纳入新冠疫情期间的基本医疗保障，并向因为遭受家庭暴力而误工的受害者提供补贴。

在比尔·克林顿任职总统期间，身为第一夫人的希拉里·克林顿就曾倡导医疗改革。她的早期职业中也包括倡导家庭和儿童权利。她在视频会议中说，新冠疫情期间，女性遭受到的伤害更大。

拜登对此表示同意，并认为堕胎权利在疫情期间遭到政治挟持，一些共和党领导的州以紧急状态为名叫停堕胎。

作为对于希拉里·克林顿支持拜登的回应，特朗普2020年总统竞选团队发表了声明，选战经理帕斯卡尔（Brad Parscale）在声明中说："拜登和克林顿的结盟，是民主党建制派内最大的集合。""特朗普曾经击败过她一次，现在他将击败她选择的候选人。"

克林顿对拜登的支持并不令人感到意外。拜登得到民主党内建制派的广泛支持，包括他在党内最后一位竞争对手桑德斯（Bernie Sanders）。

在2016年的选战中，作为民主社会主义者的桑德斯在个人性格和意识形态方面都与克林顿发生过冲突。

克林顿是奥巴马总统的第一任国务卿。2016年，拜登因为刚刚面临丧子之痛决定放弃与她竞争民主党候选人。两周前，当桑德斯退出竞选时，奥巴马宣布了对于拜登选战的支持。

张平/ 乐然（路透社）