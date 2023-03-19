备战2024 特朗普开始首场选战活动

（德国之声中文网）特朗普的这场集会在韦科(Waco)机场举行。1993年，这座小城曾经发生过联邦警察围攻极端激进教派事件，最终酿成大火导致86人遇难。批评人士认为，特朗普故意在这里举行首场选战活动，因为许多极右翼人士至今将韦科视为政府权力过度扩张的象征。不过特朗普的竞选团队表示，韦科交通便利，地处德州几座大城市之间。

在竞选活动上，特朗普抨击说，围绕他展开的调查是"直接来自斯大林主义俄罗斯恐怖秀的东西"，"从一开始就是一场又一场的政治迫害和虚假调查"。

目前，特朗普正面临多起检控。他在集会上所指的很可能是纽约曼哈顿检方调查其竞选资金使用违规的案件。在该起案件中，特朗普被指控涉嫌在2016年大选前向一位色情片女演员支付封口费。

特朗普近期一再利用他潜在的被捕可能来向其支持者筹集竞选资金。就在一周前，特朗普突然宣称，他即将在几天内被捕，并呼吁支持者届时发起示威抗议。不过，他所说的拘捕并未发生。

特朗普在选战集会上

攻击党内同僚

在3月25日的活动上，他还攻击了参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)，认为这些对他日益严厉的美国政客"对美国构成的威胁比俄罗斯或者中国还要更大"。

共和党要到2024年才会提名总统候选人。特朗普是否能通过党内初选，分析人士暂时意见不一。有人认为特朗普声名狼藉，已经无可救药。还有一些人则认为特朗普依然是知名度最高的潜在候选人。

分析人士还认为，现任佛罗里达州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)是共和党内最有可能对特朗普构成挑战的人。在3月25日的集会上，特朗普也向这位党内同僚"开火"，指责后者计划削减社会保障。"我不是他的粉丝。佛罗里达多年来曾经非常棒非常成功，直到这个家伙当上了州长。"

（美联社、路透社）

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