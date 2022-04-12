备战备灾：台湾当局推出《全民国防手册范本》

（德国之声中文网）4月12日，台湾国防部发布了《全民国防手册范本》，目的在于向民众普及战争到来或其他灾难发生时求生应变的必要信息。在台海局势持续紧张，中国大陆内部武攻台湾声音越来越高的大背景下，台湾国防部的这一最新动作凸显了台湾改善防御能力的决心。

全民防衛動員署物力動員處處長劉泰益在相关的记者发布会上介绍称，此次《全民国防手册》从构架上来说参考瑞典、日本等国家的做法。分为"紧急应变QR Code"、"空袭警报与防火避难"、"建物倒塌失火应处"、"停电应处"、"停水应处"、"医疗急救"、"民生必需品短缺应处"、"防灾（战备）物资及救护准备"、"生存基础知识"、"紧急状况报案专线"和"后备军人动员信息"。

劉泰益表示，编撰手册目的是提供民众面临军事危机及可能发生灾难时相关紧急应变资讯，以利事先做好安全准备及生存自助，特色是搜整紧急应变QR Code资讯便于查询，并搭配插图适用不同年龄层民众参考，及设计战时想定Q&A引导进入实况场景、分述中央及地方政府及村里长职责，结合地区实况，让民众查询避难、医护及物资资讯。

战时手机能扫码？

其中，引起最大争议的内容包括让民众战时扫描二维码（QR Code），寻找防空避难地点以及医疗院所的设计。根据包括《自由时报》在内的当地媒体报道，民进党立委林静仪和国民党立委廖婉汝就此都提出质疑，称这份手册缺乏供民众参考的防灾公园、医疗院所等资讯，且防空洞资讯还得用QR Code扫描连结网站找寻。质疑声音指出：如果战争发生，指管通资系统被破坏，手机能通吗？

手册其中与「战时可能发生的状况」的章节，包括「空袭警报识别与避难」、「遭空袭后建筑物倒塌失火避难资讯」、「空袭破坏后导致停电及停水资讯查询与应处」、「战灾产生大量伤患之急救送医」、「因应战况，民生必需品短缺获得途径」、「家庭与个人先期完成防灾（战备）物资与救护准备」、「户外生存之基本知识」、「遇突发紧急状况报案专线」及「列管后备军人相关动员资讯」。

发布手册时，台湾国防部表示。制作手册的目的还包括提供民众面临军事危机及可能发生的灾变时紧急应变资讯，做好生存自助。而全民国防是全国民众的整体力量与抗敌意识的展现，不仅是中央各部会的责任，同时也是各级政府、村里长应共同肩负的任务。

德国专家：台海目前不会开战

柏林自由大学奥托苏尔政治学院中国和东亚政治教授桑德施奈德(Prof. Dr. Eberhard Sandschneider)

台湾此次推出《全民国防手册范本》的时间，正值俄乌战争继续焦灼，外界预期台海两岸爆发战争几率明显升高的背景下。而就中国是否会参照俄乌战争的进展情况，开展对台军事行动的问题上。柏林自由大学奥托苏尔政治学院中国和东亚政治教授桑德施奈德(Prof. Dr. Eberhard Sandschneider)在接受专注中国事务的分众媒体"China Table"采访时表示，中国不会在西方把主要注意力放在俄乌战争的同时攻打台湾。

对此，桑德施奈德给出的理由是，台海情势和俄乌局势完全不同。"台湾拥有西太平洋地区装备最精良，训练最优素的军队"，如果中国武力攻台，会"碰的鼻破血流"。而且，美国和台湾之间还存在着"台湾关系法"，这奠定了美国和台湾的盟友关系。

这位德国的中国政治专家指出，他也关注到了台海如果真的开战，所存在的各种军事推演的结果。桑德施奈德明确认为：无论是从网络封锁战还是海路封锁战的角度来说，如果开战，"中国目前在所有这些情景中都是输家"。

"中国国家主席习近平完全知道这其中的风险"，所以目前有关中国可能攻打台湾的猜测没有事实依据，"我完全不能想象"，桑德施奈德如是说。但是这位东亚政治专家也强调，他所做出的判断，只适用于"目前"。

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