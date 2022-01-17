备战冬奥首要任务：保持新冠测试阴性

（德国之声中文网）距离北京冬奥会开幕还有不到两周时间，对于为了备战奥运已经辛苦训练多年的运动员们来说，目前最大的希望就是自己的奥林匹克之梦不要因为感染新冠病毒而毁于一旦。

“说实话，这是我最大的担忧，尤其在目前奥密克戎变种造成疫情加剧的背景下”，奥地利单板滑雪运动员安娜·加瑟（Anna Gasser）1月中旬在瑞士的莱克斯公开赛（Laax Open）上对德国之声记者表示。

现年30岁的加瑟是上届平昌冬奥会女子单板滑雪大跳台项目的冠军得主，她给自己在北京冬奥会设定的目标是在该项目卫冕冠军，并且在坡面障碍技巧项目中获得一枚奖牌。不过，和许多其他冬季项目运动一样，她在出发前往中国之前，还有不少比赛要参加，这意味着她不仅要在赛道上拼搏，而且还要努力不让自己的新冠测试结果呈现阳性。

“我最大的担心就是在比赛临开始之前感染病毒，导致自己的梦想毁于一旦”，加瑟讲述道，“我现在尽量让自己减少人际接触，并且在去中国之前的两个星期里格外小心防护。”

运动员如果检测呈阳性会怎样？

中国已经承诺要举办一场“零感染”的奥运会，而对于所有进入北京冬奥会“防疫泡泡”的人员来说，都要遵守严格的防疫规定。

所有运动员在出发前往中国前两周内，必须监控自己的体温和其它健康指标，并且先后进行两次PCR核酸检测，结果都必须是阴性。如果运动员在飞往北京之前的30天之内曾经感染过新冠病毒并且康复，那么他/她还需要再额外提供两份核酸检测阴性证明。

只要上述这些启程之前的核酸检测当中，有一次的检测结果是阳性，中国方面会建议相关运动员不要来北京。而所有在“防疫泡泡”中被检测出感染新冠病毒的运动员都将被禁止参加比赛。

因此也就不难理解，为什么那些计划参加冬奥会的运动员，在世界各地巡回参加其它赛事的时候，要格外小心谨慎了。

挪威单板滑雪运动员克利夫兰德希望自己在去北京前能确保万无一失

“从疫情爆发以来，我从未感染过新冠病毒，现在我感觉自己压力有点大”，挪威单板滑雪运动员克利夫兰德（Marcus Kleveland）对德国之声记者表示，“我感觉现在好像大家都感染了，所以我只好待在家里，基本上不和别人接触。”

对“防疫泡泡”充满期待

荷兰俯式冰橇运动员博斯（Kimberley Bos）在夺得世界杯冠军之后，对于中国之行充满了期待，而这不只是因为自己是夺金热门选手。

“如果我能成功进入（北京的）防疫泡泡中，我会感到十分高兴，因为我有点不相信自己能做到这一点”，她在本月早些时候接受德国之声采访时说，“我们现在参加比赛（世界杯巡回赛）的地方也有防疫泡泡，但是这个泡泡里面有感染病例。”

“我们都在尝试将自己的感染风险最小化，只要你进到中国了，风险就非常低了。因为他们有那么多规定，你必须遵守规定接受检查。我很高兴自己要去那里了”，她笑着补充道。

单板滑雪运动员加瑟也表示，由于严格的防疫措施，她也会感觉在北京的“防疫泡泡”内更加安全。对于所有的奥运选手来说，新冠测试和量体温将会成为每日的惯例。

“他们有那么多措施，我感觉你只要能保证自己一直是阴性，到了中国之后，你可能就是身在世界上最安全的地方了”，加瑟对德国之声记者说。

不同的检测方式

有些人已经经历过北京的“防疫泡泡”——比如通过参加去年11月在延庆的国家雪车雪橇中心举行的测试赛。德国雪橇队的教练洛赫（Norbert Loch）对德国之声表示，他感觉那里的环境是“相对比较安全”的。

“我们会得到保护，但是我们仍然要非常非常的小心”，他表示自己另一个担忧就是，害怕某些运动员的测试结果会呈现假性阳性，导致他们无端错失参赛机会。尤其中国的测试标准比欧盟更加严格。

洛赫讲述道，在他去年11月的北京之行中，曾经在索契冬奥会赢得金牌的雪橇运动员阿尔特（Tobias Arlt）就因为测试出了假阳性结果，就被送去隔离，从而无缘那场测试赛。

这位德国教练表示，阳性结果还是会出现的，他对这一点也做好了心理准备。他的儿子菲利克斯·洛赫也是德国雪橇队参加北京冬奥的运动员之一，就曾在去年12月被测出新冠阳性。

“我希望能有百分之百的安全保证。我期待国际奥委会能够在中国的卫生体系框架内对我们提供支持与帮助。我对中国的卫生体系带有尊重，但也有一些顾虑。”

有一点是确定的：在新冠疫情的背景下，对于那些心怀奥林匹克梦想的运动员来说，多么谨慎小心都不为过。

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