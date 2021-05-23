备受瞩目的德累斯顿“绿穹”珍宝盗窃大案宣判

（德国之声中文网）德国东部城市德累斯顿的地区法院周二（5月16日）对一个犯罪集团的成员进行了宣判，罪名是盗窃欧洲最大珍宝收藏博物馆之一绿穹珍宝馆的无价展品。

这是德国历史上最引人注目的文物盗窃案之一。

法院对柏林黑帮雷莫（Remmo）家族有组织犯罪团伙的五名成员作出了数项监禁判决--从四年零四个月到六年零三个月不等。他们被判定犯有严重的纵火罪和危险的人身伤害罪、使用武器盗窃罪、破坏财产罪和故意纵火罪。

判刑最高的是维萨姆-R（26岁）和拉比-R（29岁），他们分别被判处六年零三个月和六年零两个月的监禁。

作为辩诉交易的一部分，六名被告中有四人承认参与了犯罪活动，另一人承认帮助为突袭采购物品。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2019：德累斯顿绿穹珍宝馆遭窃 窃贼从绿穹珍宝馆盗走了3套珠宝饰品。初步调查结果显示，破门而入者经由窗户登堂入室。一般情况下，参观者只能经由一个现代化的安全通道方能进入陈列着约3000件展品的珍宝厅。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2017：在柏林，重达100公斤的金币不翼而飞 2017年3约，博德博物馆（Bode Museum）一块重100公斤的金币被人盗走。仅该币所用的材料便值近400万欧元。窃贼很可能是通过一扇窗户进入建筑物的。取名为“大枫叶”（Big Maple Leaf）的这块金币来自加拿大，直径53厘米，厚3厘米，正面铸伊丽萨白二世女王像。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2008：欧洲迄今最大艺术盗窃事件 2008年，持枪蒙面者从苏黎世比勒收藏展览馆（Sammlung Bührle）窃走价值共1.8亿瑞士法郎的4幅油画：塞尚（Paul Cézanne）的《红夹克男孩》（1888年）、德加（Edgar Degas）的《会计师和女儿们》（1871年）、莫奈（Claude Monet）的《维特尼附近的罂粟花》（1879年）和本图上梵高（Vincent van Gogh）的《茂盛的栗树花》（1890年）。所幸，遭窃的这些名作后又重见天日。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2004年：蒙克艺术博物馆遭武装盗窃 表现主义大师蒙克（Edvard Munch）的作品《呐喊》和《圣母玛丽亚》2004年在奥斯陆被盗。众目睽睽之下，两名武装窃贼冲入蒙克博物馆，将画作从墙上扯下。在一次搜查行动中，警方找到了这两幅名画。惜者，《呐喊》一画损坏过巨，再也无法修葺如初。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2003：《纺织机旁的玛丽亚》遭窃 达·芬奇的这幅约值7000万欧元的油画2003年从苏格兰一宫殿被窃走。两名扮作游客进入展览厅的窃贼制服了德拉姆兰里格城堡的一名警卫，带着此画扬长而去。整整4年时间里，该名画杳无踪迹。直到2007年，在格拉斯哥（Glasgow）的一次搜查行动中，这幅名画方失而复得。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1991：梵高数画作遭窃 1991年，一男子悄悄让人将自己锁进阿姆斯特丹梵高博物馆（Van Gogh-Museum）的一间厕所内，并在一名看守的帮助下，一口气窃走了20幅画作，其中就有本图所示的《自画像》。不过，失窃事件发生1小时后警方便在窃贼用以逃跑的车内查获了这些画作。两窃贼亦得以在数月内被擒。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1990：迄今成谜的波士顿艺术盗窃事件 1990年，波士顿伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆（Isabella Steward Gardner Museum）13幅油画遭窃事件引起国际轰动。两名扮作警察的男子冲入博物馆，窃走名画，其中包括马奈（Édouard Manets ）的《切斯·托托尼》（Chez Tortoni）和本图所示的弗美尔（Jan Vermeer）的《音乐会》。窃贼留下的画框，今天依旧空悬原处。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1966, 1973, 1981, 1986：史上被窃次数最多的油画 伦勃朗的油画《雅克·德 戈恩》先后4次从英国达利齐画廊（Dulwich Picture Gallery）被人窃走：1966、 1973、 1981、 1986年。因此，该画亦名“随身带走的伦勃朗”。令人欣慰的是，最后一次失窃后，该作仍得以完璧归赵。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1911：当蒙娜丽莎的笑容消失 1911年，或许是世界上最有名的女性肖像画遭窃：达·芬奇的《蒙娜丽莎》。意大利青年佩鲁贾（Vincenzo Peruggia）从卢浮宫拿走了该画。当时，他扮作博物馆工作人员，将这幅尺寸算相对较小的画作藏掖在工作服内。1913年，该画重见天日，——此前，一名艺术品买卖人将佩鲁贾“出卖”给了警方。



黎明时分发生的惊天大案

2019 年11月25日黎明时分，该犯罪团伙的两名成员从德累斯顿皇宫的一扇窗户闯入珍宝馆。他们砸碎了一个陈列柜，并带着可追溯到17和18世纪的宝藏逃走了。

检察官说，该团伙曾多次在该地点进行侦察，并提前拆开一段铸铁排水沟，以便随后更容易闯入。闯入之前，这些人放火切断了博物馆外路灯的电源。

他们从21件珠宝首饰中偷走了大约4,300颗钻石和其他宝石，尽管这些宝石的价值被估算约为 1.13 亿欧元（1.22 亿美元），但许多人认为它们是无价之宝。

据估计，仅破门而入造成的损失就超过 100 万欧元。在逃往柏林之前，他们还在附近的车库放火烧了一辆汽车。几个月后，嫌疑人在柏林警方的突袭行动中被抓获。

在辩诉交易的初步谈判后，大部分被盗窃的珍宝被归还给国家博物馆收藏，其中部分受损。

检察官很早就怀疑雷莫家族的成员是这起惊天窃案的幕后黑手。雷莫是一个臭名昭著的阿拉伯裔有组织犯罪团伙，在德国媒体中被称为"家族集团"。法院还认定该家族对 2017 年从柏林博德博物馆盗走一枚重达100公斤的巨型金币负有责任。

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绿穹珍宝馆的历史与现状

德累斯顿绿穹珍宝馆是德国最著名的博物馆之一。绿穹珍宝馆使用的建筑兴建于17世纪。1723年，萨克森选帝侯"强力王"奥古斯特(August der Starke)设置了王室宝库。现如今，这座博物馆被分成两部分展示。一层是恢复成历史原样的8个房间布局，展示藏品。二层的绿穹珍宝馆展出特藏珍品。

该博物馆的名字来源于其中许多房间的绿色柱子和绿色天鹅绒墙布。

1945年2月，盟军空袭德累斯顿期间，绿穹珍宝馆的8个装饰华丽的展厅中有3个被摧毁。幸运的是，部分藏品已事先移走并存放在附近易布桑德斯坦山的堡垒中得以妥善保管。这些珍宝被苏联红军战利品委员会没收并在战后运往苏联，直到1958年莫斯科通过一项决议将它们送回德累斯顿。

因为战争对绿穹珍宝馆的损坏，部分藏品只能暂居在该市的阿尔贝廷博物馆（Albertinum）。直到战后半个多世纪后，这些珍宝才在 2004 年得以重新返回绿穹珍宝馆。当年展出了1,080 件珍贵的藏品。

两年后，经过耗资数百万欧元的重大翻修，绿穹珍宝馆正式重新开放，时任德国总理默克尔出席开幕式。

绿穹珍宝馆展出的珍品包括镶嵌珠宝的小雕像、属于新教改革家马丁路德的戒指、镶金的鸵鸟蛋和犀牛角高脚杯。

（法新社、德新社）

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