备不时之需 德国出台新志愿兵役计划 

德国军方启动针对年轻人的为期一年军事服务志愿计划。根据该计划，志愿者接受培训，在发生自然灾害或健康危机时提供支持。
（德国之声中文网）德国国防部长克朗普4月6日正式启动一项新的志愿兵役计划。
取名 "国土保护志愿兵役 "的这一计划旨在吸引年轻人在开始上大学或工作前到军队服务一年。该计划去年夏天首次宣布，口号是："你为德国的一年"。
根据该计划，培训工作4月6日正式开始，首批志愿者共325名，其中52名女性。
克朗普—卡伦鲍尔防长在启动仪式新闻发布会上解释说，"我们看到，有年轻人对加入联邦国防军感兴趣，但又不想束缚自己的手脚，于是，设想出这一计划。”
德国国防部称，该计划引起浓厚兴趣，今年已有近9000人申请1000个名额，其中20%为女性。
该项目是在新冠大流行瘟疫爆发的背景下宣布的，旨在进行 "作战与帮助 "相结合的训练。
志愿兵将在德国13个地方进行为期3个月的军事基础训练，作为服务年的开始。
据德国公共广播公司报道，之后，他们将参加专业训练，学习如何保护建筑物、仓库和桥梁。
经7个月培训，这些志愿者将在以后6年内的某个时间点承诺服务5个月，比如，在自然灾害发生时，或在下一次大流行瘟疫爆发后。
慈善机构批评军方计划使用志愿者。它们认为，相关服务其实更适合民间社会。 也有人强调，由于实施这一计划，17岁的人便获得使用枪支的机会，这会构成问题。
也有人对该计划的名称（"Heimatschutz "—— "国土保护"）表示不屑。他们认为，此名有极右色彩。鉴于联邦国防军中持续发生新纳粹分子问题，许多人对这一取名甚为不快。
克朗普-卡伦鲍尔部长为使用这个有争议的术语作了辩护。她指出，让极右人士僭用该术语才是错误。
在宣布志愿者军事服务计划的同时，克朗普-卡伦鲍尔防长还宣布解散德国精锐部队“特种部队突击队”（KSK）4个连队中的一个，原因是，有该连队成员被发现相互掩盖极右活动。
在新闻发布会上，劳本塔尔（Markus Laubenthal ）中将说，将对志愿者作甄别，防止极右分子进入该计划。不过，他未详细说明如何对16岁青少年做这一甄别。
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