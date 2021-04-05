 备不时之需 德国出台新志愿兵役计划  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2021

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时政风云

备不时之需 德国出台新志愿兵役计划 

德国军方启动针对年轻人的为期一年军事服务志愿计划。根据该计划，志愿者接受培训，在发生自然灾害或健康危机时提供支持。 

Bundeswehr Dein Jahr für Deutschland Freiwilligendienst

去年7月，在“你为德国的一年"的口号下，  国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Kramp-Karrenbauer）宣布了志愿兵役计划 

（德国之声中文网）德国国防部长克朗普4月6日正式启动一项新的志愿兵役计划。    

取名 "国土保护志愿兵役 "的这一计划旨在吸引年轻人在开始上大学或工作前到军队服务一年。该计划去年夏天首次宣布，口号是："你为德国的一年"。  

 根据该计划，培训工作4月6日正式开始，首批志愿者共325名，其中52名女性。    

克朗普—卡伦鲍尔防长在启动仪式新闻发布会上解释说，"我们看到，有年轻人对加入联邦国防军感兴趣，但又不想束缚自己的手脚，于是，设想出这一计划。”  

 德国国防部称，该计划引起浓厚兴趣，今年已有近9000人申请1000个名额，其中20%为女性。  

志愿兵服务年包括哪些内容？  

 该项目是在新冠大流行瘟疫爆发的背景下宣布的，旨在进行 "作战与帮助 "相结合的训练。  

志愿兵将在德国13个地方进行为期3个月的军事基础训练，作为服务年的开始。  

 据德国公共广播公司报道，之后，他们将参加专业训练，学习如何保护建筑物、仓库和桥梁。  

 经7个月培训，这些志愿者将在以后6年内的某个时间点承诺服务5个月，比如，在自然灾害发生时，或在下一次大流行瘟疫爆发后。  

Berlin Bundeswehr-Soldaten in Heimen im Einsatz

德国国防军士兵在新冠疫情中协助追踪感染者

批评之声 

慈善机构批评军方计划使用志愿者。它们认为，相关服务其实更适合民间社会。 也有人强调，由于实施这一计划，17岁的人便获得使用枪支的机会，这会构成问题。 

也有人对该计划的名称（"Heimatschutz "—— "国土保护"）表示不屑。他们认为，此名有极右色彩。鉴于联邦国防军中持续发生新纳粹分子问题，许多人对这一取名甚为不快。  

克朗普-卡伦鲍尔部长为使用这个有争议的术语作了辩护。她指出，让极右人士僭用该术语才是错误 

在宣布志愿者军事服务计划的同时，克朗普-卡伦鲍尔防长还宣布解散德国精锐部队“特种部队突击队”（KSK）4个连队中的一个，原因是，有该连队成员被发现相互掩盖极右活动。  

 在新闻发布会上，劳本塔尔（Markus Laubenthal ）中将说，将对志愿者作甄别，防止极右分子进入该计划。不过，他未详细说明如何对16岁青少年做这一甄别。  

  • Kampfpanzer Leopard 2 Der Wehrbeauftrage des Bundestags, Hans-Peter Bartels, schrieb in seinem Ende Januar vorgestellten Jahresbericht: Von einer materiellen Vollausstattung ist die Truppe weit entfernt. In allen Bereichen mangelt es an Material. Auch beim Kampfpanzer Leopard 2 herrscht seit Jahren Mangel. Nur ein geringer Teil ist einsatzfähig.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    豹2型坦克

    联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

  • Schützenpanzer Puma Nicht besser sieht es beim Schützenpanzer Puma aus: Im Februar waren von 244 ausgelieferten Fahrzeugen nur 60 einsatzbereit. Das Verteidigungsministerium beklagte die Qualität bei der Auslieferung der fabrikneuen Geräte. Eigentlich handelt es sich nur um eine Testversion: Die volle Einsatzreife der Puma-Panzer wird nicht vor 2024 erwartet.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    美洲狮步兵战车

    “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

  • Reparieren, reparieren, reparieren... Die Reparatur-Einheiten sind im Dauereinsatz. Aber auch das läuft nicht ohne Probleme ab: Teilweise fehlen wichtige Ersatzteile und - so beklagt es der Wehrbeauftragte - seien bei den Industrie-Instandsetzungen viel zu lange Wartezeiten mittlerweile die Regel.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    修来修去

    维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

  • Transportflugzeug A400M Flugzeuge, die am Boden bleiben: Beim Transportflugzeug Airbus A400M ist das ein Dauerzustand. Lange galt der A400M als Pannenflieger: Er war teurer als kalkuliert, kam später als geplant und konnte weniger als vereinbart. Weil zu wenige Maschinen einsatzbereit sind, fliegt die Bundeswehr weiter mit der 50 Jahre alten Transall.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    A400M运输机

    不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

  • Kampfhubschrauber Tiger Nach einem internen Bericht ist auch nur ein kleiner Teil der Bundeswehr-Hubschrauber tatsächlich einsatzbereit: Danach verfügen etwa die Heeresflieger über 53 Kampfhubschrauber des Modells Tiger. Davon waren im vergangenen Jahr durchschnittlich aber nur 11,6 einsatzbereit. Bei den Transporthubschraubern des Typs NH90 und CH-53 sind die Zahlen ähnlich desaströs.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    虎式军用直升机

    根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

  • Segelschulschiff Gorch Fock Die Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock sollte zunächst nur zehn Millionen Euro kosten. Inzwischen ist dieser Betrag förmlich explodiert - auf 135 Millionen Euro, wovon bisher knapp 70 Millionen Euro gezahlt wurden. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen räumte ein, dass es bei der ersten Kostenschätzung der Bundeswehr schwere Fehler gegeben habe.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    海军训练舰“戈尔希·福克”

    海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

  • U-Boot U-212A Generalinspekteur Eberhard Zorn beklagte im März in einem internen Bericht die Lage. Besonders prekär sei sie bei der Marine: Im vergangenen Jahr habe über einen Zeitraum von fünf Monaten kein einziges U-Boot der Klasse U-212A für Einsätze zur Verfügung gestanden. Der Bericht hatte Konsequenzen: Künftig, so Ursula von der Leyen, sollten solche Zahlen geheim bleiben.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    212型潜艇

    德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

  • Sturmgewehr G36 Die Soldaten mochten es, die Ministerin aber nicht: Weil das Sturmgewehr G36 bei Laborversuchen unter extremen Temperaturbedingungen ungenau schoss, wurde es aussortiert. Der Vergabe-Prozess für die Beschaffung eines Nachfolgemodells war aber von Pleiten, Pech und Pannen gekennzeichnet. Der Bundesrechnungshof kritisierte schwerwiegende Mängel in der Ausschreibung

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    G36自动步枪

    士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

  • Ausrüstung mangelhaft Doch nicht nur bei Großgeräten drückt der Schuh: Der Wehrbeauftragte Bartels beklagte auch, dass immer noch viel zu wenige Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten, Stiefel, Bekleidung, Helme oder Nachtsichtgeräte vorhanden seien. Als Haupthindernis erlebten die Bundeswehrangehörigen die Überorganisation von allem und jedem; sie sprächen vom Bürokratiemonster Bundeswehr.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    基本装备也存在缺陷

    不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。

    作者: Martin Muno


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