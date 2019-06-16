处理不当陷被动 林郑月娥或失北京信任？

（德国之声中文网）面对来自民众的巨大压力，香港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》。根据路透社从接触过这位特区行政长官的外国使节和商务人士那里得到的信息，林郑月娥一开始并没有进一步妥协的意愿。

最近的一些媒体报道指出，连香港一向低调寡言的法官都表示对该条例的修订充满担忧。但是林郑月娥驳斥了针对中国司法体系的所有质疑。

美欧国家纷纷开始担心这份条例的修订一旦成为定局，香港作为拥有公正司法体系的国际金融中心地位将受到威胁。而林郑月娥则强调修例对于牵涉香港台湾两地的陈同佳杀害女友案的审理至关重要。

一位本月曾见过林郑月娥的匿名外交官对路透社表示："原本只需要一艘小艇就可以解决的事情，她却部署了泰坦尼克号。"这位香港的"铁娘子"显然给习近平主席制造了一个全新的危机--可谓是香港自1997年结束英国殖民统治回归中国之后遭遇的最大危机之一。

根据香港星岛日报报道，林郑月娥周四在深圳和负责港澳事务的中共中央政治局常委韩正紧急会面，会谈内容外界不得而知。但是该报指出，正是在见完韩正，林郑月娥衡量各种因素后，才决定暂缓修例。林郑月娥拒绝对此会晤透露信息，既没有否认也没有确认。

北京退让了？

很多政界、外交官和分析人士都没有指望北京会在这次的修例问题上做出让步。但是一位经常和北京高层有接触的知情人士透露，这次香港特区政府对于《逃犯条例》事件的处理不当。

一个星期以前，北京在修例的问题上做出退让似乎还是不可想象的，但是香港的抗议升级和暴力骚乱迫使他们走出这一步。上述这位同样因为话题敏感性而不愿透露姓名的知情人士指出，北京方面如今严重怀疑林郑月娥的能力。中国国务院和香港中联办没有对路透社就此发出的询问予以回应。

不过，《人民日报》周日发表的评论还是强调，中央"坚定支持"行政长官和特区政府"依法施政"，维护法治和市民合法权益，"坚决反对外部势力干预香港事务和中国内政"，同时强调支持特区政府暂缓审议"修例"并进一步听取意见的决定。

林郑月娥即将"乌纱不保"？

伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生表示，在目前中美贸易战局势紧张，两国首脑可能会在月末的日本G20峰会上会晤的背景之下，林郑月娥在香港给习近平制造了一个"巨大的尴尬"。"习近平不是一个能容忍官员犯错误的领导人"，曾锐生说。

退休前曾在香港政府任职的王永平（Joseph Wong）表示北京态度的大转弯令他震惊，但是也许因为局势激化到了一定程度，导致韩正在深圳会见林郑月娥之后不得不进行重新评估。

曾锐生认为，林郑月娥在特首这个位子上应该坐不了很久。"我认为她余下的时间不多了……北京不能立刻剥夺她的职权，因为这将会是暴露弱点的做法。他们应该会允许林郑月娥以某种体面的方式谢幕"，这位政治学者预测道。

而林郑的两位前任--董建华和梁振英，也都因为在任期间的各种争议事件而被迫缩短任期。而这些争议大多是因为一些政策动议引发了香港民众对于北京剥夺特区自由的恐惧。

雨涵/洪沙（路透社）