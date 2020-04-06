 处于镇定与恐惧之间的德国人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2020

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时政风云

处于镇定与恐惧之间的德国人

在新冠病毒危机持续之际，德国多家机构同时针对危机给人带来的恐惧展开调查。然而调查结果显示，德国人对经济的关注胜过对个人健康的关注。

Coronavirus in Würzburg (picture-alliance/HMB Media/ Heiko Becker)

3月的一天，在维尔茨堡

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在新冠疫情蔓延欧洲，德国感染人数也不断上升的背景下，联邦总理默克尔罕见地直接向全体国民发出呼吁。在周三发表的电视讲话中，她提醒民众遵守相关防疫规定，将公共生活限制到最低限度“关乎生死存亡”。与此同时，德国出现首个实行“禁足令”的地区。 (18.03.2020)

本周默克尔以罕见的电视讲话形式，呼吁民众团结起来应对“二战以来的最严峻挑战”。民调显示，大多数德国民众对于这位总理的危机管理能力表示认可。 (21.03.2020)

（德国之声中文网） 新冠危机给德国人带来的恐惧有多大？对此保险公司R + V推出了最新调查结果。具有代表性的调查结果令海德堡大学的政治学家曼弗雷德·施密特（Manfred Schmidt）感到惊讶。15年来，他一直受该保险公司委托主持调查工作。

除了对经济下滑的担忧急剧增加外，目前德国人对自己的健康和工作相当淡定。施密特说："他们看上去无忧无虑，酷的令人惊讶。"

并不害怕被感染

如果有谁认为德国人极其担心自己的健康，那他就想错了。与2019年相比，德国人对严重疾病的担忧仅增加了6个百分点，从35％增加到41％。这是自1992年以来第二低的水平，仅次于去年。

Deutschland Symbolbild Corona-Test in München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

慕尼黑工业大学的一名工作人员将细胞培养物放入培养器皿

施密特说："这是一个令人震惊的消息，真的让我感到惊讶。给人的感觉就好像是自己平安无恙，而风险是在其他地方。"不过这位科学家认为，受访者的年龄结构可能也起了影响。他说："老年人的风险更大，而受访者是来自所有年龄段的代表。"

而在新冠病毒尚未大规模流行之前，民意调查研究所infratest-dimap的一项相关调查已得出不大相同的结果。当时，有一半（51％）的德国人表示担心自己或家人感染该病毒。

经济衰退的威胁

但是所有调查都表明，人们对经济下滑的担忧与日俱增。根据R + V保险公司的调查结果，人们对经济衰退的担忧比2019年增加了23个百分点，达到58％。对经济衰退的担忧不一定会同时导致对自己失业的担忧增加。

VW Förderband (Imago Images/Sven Simon)

尽管工厂停工，德国人对失业的担忧仍然有限

根据调查结果，只有不到四分之一的受访者同时也害怕自己会失业，这个数字与2019年相等，30年来也一直如此。在施密特看来，这与短工补贴和其他政府资助等措施有很大关系。施密特认为，大多数德国人认为这些措施很有帮助，令人感到放心。

1949年以来的最悲观时期 

尽管如此，德国人还谈不上绝对的淡定。因为自1949年联邦德国成立以来，德国人从未像在新冠病毒危机期间如此悲观失望过。这是阿伦斯巴赫研究所（Allensbach Institute）3月底受《法兰克福汇报》委托进行调查的结果。只有24%的人对今后的12个月充满希望。阿伦斯巴赫研究所还从未得出过如此低的"希望值"。

但是，所有调查机构得出的一致结论是：在德国人眼中，政府在这场危机中做得很好，因此值得赞扬。 这也是R + V保险公司最新调查的结果。 最近十年中，几乎有半数的受访者认为总体来看，政治家在各种危机中显得力不从心。 在2010年的金融危机和2016年的难民危机期间，持这种观点的人几乎占三分之二。

施密特说，相比之下，德国人在新冠危机期间对政府工作的评判相当温和。根据最新调查，只有46％的德国人认为政治家不胜任，是最近十年来的最低值之一。

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