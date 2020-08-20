壹传媒高管帐户遭冻结 蓬佩奥再批汇丰

(德国之声中文网) 在传出汇丰银行不让壹传媒高层使用其帐户後，美国国务卿蓬佩奥周三 (8月26日) 再次公开抨击汇丰，説汇丰允许因破坏港人自由而被美国制裁的人使用账户，却让试图追求自由的人无法使用他们的帐户。他说，此举是中国意图霸凌英国。

蓬佩奥透过公开声明表示：「民主自由的国家应该确保企业的利益不会被中共用来暗中帮助他们进行政治打压。」

路透社报导，虽然壹传媒在汇丰银行的企业帐户仍然有效，但汇丰银行已冻结了黎智英的私人帐户与个人企业帐户。壹传媒高层Mark Simon的个人帐户与信用卡也遭冻结。Mark Simon告诉路透社，虽然他的帐户已经被冻结，但汇丰银行仍持续接受他偿还贷款与缴交信用卡费用。

汇丰银行在伦敦的发言人不愿针对蓬佩奥或是壹传媒的指责做出回应，中国外交部也并未对蓬佩奥的言论做出回应。英国外交部的发言人则说：「我们与许多在香港经营生意的企业都保持密切联系，并协助他们去应对国安法所带来的冲击与香港未来的发展趋势。」

汇丰银行腹背受敌

汇丰银行过去几个月在努力维持中国市场需求的同时，不断收到来自美国与英国的压力。多名资深的英国与美国政治人物都批评汇丰银行与渣打银行支持中国政府在香港实施的国安法。

上个月，英国外长拉布 (Dominic Raab) 指责汇丰与其他银行支持国安法，表示银行不应该为了商业利益牺牲香港人民的权利。为了避免被国安法所延伸出来的争端波及，跨国银行也纷纷开始审视他们的香港客户是否与香港的民主运动有关系。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)