声援香港受迫人士 美众院将表决庇护法案

(德国之声中文网) 《香港01》报导，根据目前的议程安排，美国众院将在当地7日表决《香港人民自由和选择法》。此法若经两院通过，并由总统签署，受到政治迫害的港人将可依此法申请相关庇护。

根据《香港01》，「此法案被列为搁置规则（Suspension of the rules），意味着法案已获至少三分之二议员支持，而辩论时间会被限制至40分钟，亦不会出现新修订，故法案有望在当天获得通过」。

法案通过后将交由参议院审议，经参院表决后，再由总统签署生效。生效后会为已持签证到美国，但返回香港可能面临政治迫害的香港人提供「临时保护身份」。

此法也将加速处理为逃离政治迫害的香港居民赴美难民申请程序，《香港01》报导，其中包括「曾参与和平示威被捕、起诉或被判有罪的港人，以及急救员、记者、协助被捕人士的法律人员等在抗争活动中担当重要角色的人士」。

法案重点

根据在美港人成立的「香港民主委员会」，《香港人民自由和选择法案》提供给政治受迫港人的方式有四种，分别是提供「临时保护身份」，让已经在美的港人合法居留和获得工作许可。

再者是维持香港有别于中国的移民待遇。虽然美国已经取消部分或全部的香港特殊待遇，但是五年内，「香港在移民待遇方面将持续被视为有别于中国主权的政体」。

再者是这个法案会建立登记香港居民身份的程序以兹日后办理美国签证，也会提特殊或特快办理身份予香港专业人才。

最后是加速办理在美港人的合法永久居民身份，助香港人取得「绿卡」。「香港民主委员会」表示此举「类似于当年为回应1989年天安门事件而在1992年施行的《中国学生保护法》」。

邹宗翰/张慈 (香港01、香港民主委员会)

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