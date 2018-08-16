声援者被捕 深圳佳士工人维权事件再升级

（德国之声中文网）是次深圳佳士事件得到不同高校的学生以及左翼人士的声援，引发国内外舆论的关注。周五 (24日) 早上被捕的包括声援团核心成员、北京大学毕业生岳昕，以及多名发起人民大学和南京大学佳士工友声援联名信的同学。而早前失联的另一名核心成员、26岁的中山大学统计系硕士毕业生沈梦雨，则被软禁在深圳一酒店内，有国保轮流监视。

七月底事件进一步发酵29名工人和学生被捕

中山大学统计系硕士毕业生沈梦雨目前被软禁

佳士事件发生在深圳市佳士科技工厂。佳士科技有限公司成立于2005年，在深圳证券交易所上市，主营焊割设备的研发、生产和销售，在深圳、重庆、成都等地设有工厂。今年5月，因深圳佳士实行违法罚款制度、未足额缴纳住房公积金等行为，其员工联名向深圳坪山区人力资源局和总工会投诉，并在坪山区总工会副主席及相关人员允许下依法发展会员、筹建工会。然而到七月中，坪山区总工会干部和公司管理层却指控工友自行筹建工会属违法行为，厂方对筹建工会的员工采取非法调岗、开除、恐吓、抹黑等手段进行报复，警察则非法殴打、扣押工人。7月27日事件进一步发酵，29名佳士工人、声援工友和学生在派出所被捕，并以寻衅滋事罪刑拘，目前仍然有14人被刑拘。

自7月27的拘捕后，热心学生及工友组成 "佳士组建工会工人声援团" 要求承认工友组建工会的合法权利并呼吁释放被捕工友。全国16间大学数千位同学发起在线联署，近五十名同学更亲自来到深圳透过演讲、文艺表演、示威的方式表达要求。期间曾发生数起黑势力绑架事件，其中一位代表沈梦雨更自8月11日起被公安机构软禁。

再拘捕50 人核心成员之一、北京大学生岳昕被捕

周五 (24日)清晨五点，大批防暴警察至佳士声援团的出租屋处，用盾牌强行爆门而入，在场约五名工友和五十名学生全部被捕。被捕工人包括曾在7月27日被捕，近期取保候审的工人兰志伟以及核心成员之一、北京大学生岳昕。

抓捕行动前夕，德国之声访问了北京大学本科毕业生、声援团核心成员岳昕。 她告诉德国之声，为了逃避公安的追捕及自身安全，声援团自七月底便换三、四处租住地方。被捕前他们置身深圳惠州交界处（属惠州辖区），然而，依然会有盯梢，以及受国保指使的家长上门干扰。 岳昕表示，自己是在7月下旬看到佳士的工友阿英的公开信，以及佳士工人建会过程的介绍，感到佳士工厂和地方黑恶势力实在是太黑了，她实在看不下去，同时觉得工人自己站起来依法维护权益，非常受鼓舞，因此决定参与声援工人。

岳昕承认面对巨大的压力, 但说压力再大，也没有牢里工友所面临的压力大，"我们声援团大家都有共同的目标，团结在一起，自然能面对，具体到被跟踪盯梢以及可能被绑架的风险，我们也都有预案，比如集体出行等。"岳昕重申，一定坚持到无罪释放全部被捕工友，依法组建工会为止。

左翼青年及毛泽东思想支持者

佳士声援团的成员中，有很大一部分是左翼青年。他们大多年龄在二三十岁，岳昕和沈梦雨就是两名"90后"。 另一方面，持续了一个多月的行动，得到了国内左派人士的支持。根据《南华早报》早前报道，8月 6日来自左翼网站"乌有之乡"的40多名共产党员和退休干部到深圳坪山燕子岭集会声援。

岳昕告诉德国之声，不少参与者是马克思主义者，他们希望维护工人阶级的利益。岳昕认为， 这是充分发挥工友主体性的依法维权，从几位工友自己写的文章看，他们本身也都是有左翼思想，信仰马克思主义毛泽东思想的。

国际特赦组织中国研究员潘嘉伟接受德国之声访问时表示，佳士工人要求组建工会以保护自己的权益是完全正当的行为，"当局不应试图打压抗议者，反而应解决剥削劳工权益的问题，并应尊重工人结社自由的权利。"潘嘉伟表示，国内虽有官方的工会，而全国总公会在各地都有分会 ，然而，基本上总工会所选出的工人代表都不是由工人自由地选举出来, 因此代表性很受质疑。而一般公司及工厂的工人，都没有结社的自由。 佳士事件发展至今，全总及区工会应要站出来交待, 为甚么工人的权益不被保护，反而成为打压工人的帮凶。

高校及百余名全球学者联署

潘嘉伟认为，今次佳士事件最独特之处，是因为得到高校的学生及一些毛左人士的支持。事实上，过去中国内地也出现不少工人维权事件, 也有成立工会的要求, 却没有像佳士一样吸引各方的关注。 是次佳士维权事件掀起了全国广泛的关注和声援。北京大学、中国人民大学等十余所高校的学生发出声援书。而香港大学、中文大学及百余名全球学者也联署，呼吁释放被捕人士，支持工人自主筹建工会。