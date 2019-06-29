声援“海洋观察”女船长 募捐过百万

（德国之声中文网）联邦总统施泰因迈尔指责意大利逮捕德国"海洋观察"组织女船长拉科特（Carola Rackete）。施泰因迈尔总统在接受德国电视二台的采访时，对罗马政府对海上难民援救人员采取的这一举措提出质疑。此前，德国救援组织"海洋观察"以前所未有的行动公开抵制意大利的禁令。

周六凌晨，31岁的"海洋观察3号"德国女船长拉科特不顾禁令，将载有40名获救难民的救援船强行驶入意大利西西里岛的兰佩杜萨港。之后这位女船长被拘留。她将面临罚款，最严重的情况下可能被判监禁。最迟在7月2日她将受到审讯，预计将被颁发逮捕令。

据德国电视二台在线报道，联邦总统施泰因迈尔强调指出，一艘船何时可以驶入港口，对此意大利可以制定法律规定。"只不过意大利不是一个普普通通的国家，它是欧盟成员，是欧盟创始国。所以我们才期待意大利以另外的方式处理这样的事情。"

总体而言，人们对该事件的反应从同情到愤慨。意大利内政部长撒尔维尼（Matteo Salvini ）对女船长拉科特进行了最严厉谴责。针对联邦总统施泰因迈尔的表述，撒尔维尼尼回应说，德国总统应该去关心德国发生了什么，而且应该要求其公民不要违反意大利的法律。

拉科特下船后立即被意大利警方拘留

在人们对该事件做出强烈反应之际，在地中海上度过了2周多时间的获救移民现在已经上岸似乎被忽略。"海洋观察3号"从6月12日起就开始在利比亚海岸前救援53名乘船难民。其中很多移民因健康状况原因获准上岸。在此之前，罗马政府对救援人员制定了更严格的规定。尽管如此，海洋观察仍无视禁令，强行将载有获救移民的船只驶向意大利港口方向。

难民救援船先是在海上边界附近等待多日之后，女船长拉科特才不得不将"海洋观察3号"强行驶入兰佩杜萨港。据意大利媒体报道，在驶入港口时"海洋观察3号"还碰撞了意大利海警的一艘船只，拉科特对此已经表示道歉。

意大利内政部长萨尔维尼称，此举足以证明这些海上救援人员是"犯罪分子"。萨尔维尼为其政府的"严厉路线"进行辩护。谈到救援人员的行动，他表示："他们是摘下了面具的罪犯。"

德国掀起声援女船长的浪潮

周六（6月29日），联邦外长马斯（ Heiko Maas）在推特上表示："不能将海上救援说成是刑事犯罪。意大利司法必须尽快澄清指责。"马斯说，抢救人的生命，是一项人道主义义务。

为难民援救组织"海洋观察"和被意大利拘留的女船长拉科特发起的募捐行动目前已经筹集到超过100万欧元的捐款。由电视节目主持人博默曼（Jan Böhmermann）和霍伊费尔（ Klaas Heufer）在互联网社交网站 leetchi.com 上发起的募捐呼吁获得积极响应。截至周一早上，已经筹集捐款超过70万6000欧元。募捐者超过26000人。与此同时在意大利发起的募捐行动，也已筹集捐款超过41万欧元。

海洋观察援救组织将何去何从，目前尚不清楚。现在其救援船被没收，这已经不是第一次。

李京慧/苗子 （德新社、法新社）