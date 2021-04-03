声援民主运动 推特发布“奶茶联盟”专属表情符号

（德国之声中文网）周四，社交媒体平台推特（Twitter）推出一款"奶茶联盟"（Milk Tea Alliance）专属表情符号，以纪念这一网络上的国际民主运动成立一周年。

根据推特官方账号"推特公共政策"（Twitter Public Policy）4月8日宣布，这款新的emoji表情符号是专门为"奶茶联盟"运动设计，该网络声援联盟发起于2020年4月，目前已经成为由来自香港、泰国、台湾和缅甸以及世界各地的活动人士和关注民主人士领导的"全球支持民主运动"。

这个奶茶表情符号包含了三款分别来自香港、泰国和台湾的奶茶颜色。推特官方还介绍，只要在发推文时中输入繁体或简体中文#奶茶联盟，或者是相应的英文、泰语、缅甸语等语言的关键词，这一表情符号就会自动出现。

活动人士对推特的这一举动表示欢迎。根据推特官方表示："在过去一年里，我们看到了1100万条使用#奶茶联盟这个关键字标签的推文。"这个始于一年前的标签，在今年2月份缅甸发生军方政变之后迎来又一波使用高峰。

路透社指出，奶茶联盟最早始于一名年轻泰国演员和中国民族主义网民之间的口水战。这名泰国青年被"小粉红"指责支持香港民主运动和台湾独立，后来在泰国、香港和台湾等地的网友便组成了一个针对中国的"奶茶联盟"，此联盟也是因泰、港、台三地民众均喜欢奶茶而得名。

推特官方在周四还发推文表示，开放的互联网在世界各地越来越多地收到威胁。"我们坚信，进入自由和开放的互联网是一项基本权利，我们仍然坚定捍卫言论自由，谴责断网行为。"

缅甸在军方发动政变之后抗议不断，局势持续动荡。军政府当局采取"断网"措施，试图阻止缅甸民众通过社交媒体来进行协调和集结。

泰国学运领袖秦联丰（Netiwit Chotiphatphaisal）对路透社表示，这款为"奶茶联盟"推出的专属表情符号为这一年轻人运动提供了国际认可，也使其可信度得到提升。作为"奶茶联盟"的主要领袖人物之一，秦联丰认为这能给那些为了民主而奋斗的年轻人发去一个信号，告诉他们"整个世界都站在他们一边，他们正在促成改变"。"这个讯号告诉我们，网络运动可以走得更远"，他强调。

香港学运领袖黄之锋也发推回应，"永远保持团结，不管时局多艰难"，并且在推文中使用了中文和英文版本的"奶茶联盟"表情符号。

针对推特发布"奶茶联盟"专属表情符号的消息，中国外交部发言人赵立坚回应表示，"这个所谓的组织一贯持反华立场，充满对中国的偏见。我们对此坚决反对。"

曼谷玛希隆大学（Mahidol University）的学者布坎南（James Buchanan）认为，推特在中国大陆被封禁，而明确支持反对北京的运动并不会影响其业务。恰恰相反，"通过在那些对其开放的亚洲市场吸引年轻人，推特可以获得很大的收益"。

除了"奶茶联盟"之外，此前推特官方还曾为控诉性侵性骚扰的#Metoo和抨击种族歧视的#BlackLivesMatter等社会运动推出过专属表情符号。

雨涵/文山（路透社、法新社）

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