声援彭帅 WTA即刻停办中国赛事

(德国之声中文网) 国际女子网球协会 (WTA) 主席西蒙 (Steve Simon)当地时间周三 (12月1日) 表示，由于担心中国球员彭帅的安危，WTA将暂停在中国举行的所有比赛。

WTA主席西蒙在网站上发表公开声明，表示他仍对彭帅的情势感到担忧，而目前中国的情况让他担心，若WTA明年继续在中国举办赛事，他们所有的球员与工作人员都可能面临风险，所以他宣布立即暂停所有WTA在中国与香港的赛事。

WTA原本今年计划在中国举办11场赛事，但在中国因新冠疫情执行严格管制的情况下，WTA迫使将赛事搬迁至别国或取消。而在彭帅上个月初指控中国前副总理张高丽性侵她後，西蒙仍然对她的安危感到担忧。

他在声明中说：「凭良心说，当彭帅不被允许自由交流，并且似乎被施压来反驳她之前所做出的性侵指控时，我不明白我怎么能要求我们的运动员在那里比赛。」

在彭帅於微博做出相关指控後，她的贴文在30分钟内便被移除，她本人也超过两星期未公开露面。在那之後，中国官媒的记者发布了一连串彭帅在餐厅用餐，以及她出席北京一场青少年网球赛的照片与视频。

此外，国际奥委会 (IOC) 也发布声明，声称彭帅与其主席巴赫 (Thomas Bach) 及另外两位IOC高层进行视频通话，并称她自己一切安好。不过IOC此举招来各界的质疑，西蒙也重申他尝试多个管道与彭帅联系，但彭帅的回覆明显受到他人影响。

西蒙在声明中表示：「虽然我们现在知道彭帅在哪里，但我非常怀疑她是否自由丶安全，并且没有受到审查丶胁迫和恐吓。WTA一直清楚这里需要什么，我们再次呼吁对彭帅做出的性侵指控进行全面和透明的调查，并且一切需在没有审查制度下进行。」

他重申，性侵的事件不可接受，也不可能成为可接受的事情，因为如果有权势的人可以压制女性的声音，将性侵犯的指控扫地出门，那么WTA成立的基础，也就是女性的平等，将遭受巨大的挫折。西蒙说：「我不会也不能让这种情况发生在WTA和其球员身上。」

而虽然失去在中国的赛事对WTA来说是一个打击，但西蒙重申，中国的领导人的作法让WTA别无选择。他表示：「我非常遗憾事情发展到这个地步。然而，除非中国采取我们所要求的措施，否则我们不能让我们的球员和工作人员因在中国举办赛事而面临风险。我仍然希望我们的恳求能被听到，而中国当局也将采取措施合法地解决这个问题。」

「WTA站在历史对的一边」

WTA创始人比利-珍-金 (Billie Jean King)在WTA作出停赛决定后表示赞同，认为此举是「站在历史的正确一边」。她表示：「我赞扬西蒙和WTA领导层在捍卫中国和世界各地的人权方面采取了强有力的立场。WTA在捍卫我们球员的权利方面选择了站在历史的正确一边。这也是女子网球运动之所以为女性运动先锋的又一原因。」

一些知名的网球人士也发表了看法，前男子网球世界第一的美国球员罗迪克 (Andy Roddick) 在推特上说，他「为身处网坛而感到自豪」。他写道：「有很多组织比WTA更有能力去做这样的事情。」

法国女网选手的科内特 (Alize Cornet) 也在推特上称，WTA「真是个领导者」。美国选手桑德格伦 (Tennys Sandgren)则说，他为WTA感到「无比自豪」，并呼吁男子网球选手也采取行动。同时，国际网球联合会（ITF）向法新社表示，他们「理解 」WTA的决定。该组织在声明中写道：「WTA从一开始就坚持其价值观，我们理解他们的决定。我们将继续密切关注这一情况。」

多名长期关注中国人权情势的观察人士也赞扬WTA的决定。人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 在推特上表示，WTA在「捍卫中国体育与人权的大满贯赛中」，赢得胜利。人权观察的中国研究员王亚秋则表示，WTA的举动是在中国捍卫人权该有的样子。

事实上，过去一段时间，包含欧盟丶联合国丶美国与英国在内的许多政府与重要国际组织都呼吁中国政府提供彭帅下落与安危的相关资讯。此外，也越来越多民主国家考量是否要以外交手段抵制2022北京冬奥。

中国官方在国际社会刚开始关注彭帅安危初期，原本都未正面回应相关提问，但後来中国外交部在例行记者会上以彭帅出席公开活动的视频与照片为例，称彭帅曾参与公开活动，并重申彭帅的事情非外交事件。

在此事件上饱受国际抨击的国际奥委会近日也透过高级委员庞德 (Dick Pound) 驳斥相关指控，坚称透过视频通话，该组织领导层的集体结论是彭帅没有受到胁迫。

(法新社丶路透社)

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