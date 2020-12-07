声援受迫港人 美众院全票通过庇护法案

美国众议院在当地时间12月7日下午表决通过《香港人民自由和选择法》。若生效，在美港人可依此法申请临时保护，受政治迫害港人也可以向美国申请难民身份。
(德国之声中文网) 美国众院在当地7日全票通过《香港人民自由和选择法》。此法需再经参议院通过，并由总统签署，受到政治迫害的港人将可依此法申请相关庇护。
主导此法案的民主党议员马林诺夫斯基(Tom Malinowski)说：「战胜独裁政权的最好方法是用我们制度的长处对付他们制度的短处，用我们自由、开放和自信的民主与共产党强加给中国人民的压迫、封闭和恐惧形成鲜明的对比。」
他提到：「这其实不仅仅是一个人道主义的姿态，而是阻止中国压制香港的最佳方式之一。」
美国最近针对中国的动作频频，上周美国情报部门最高负责人拉特克利夫才称北京是 「全球民主的最大威胁」，美国国务卿蓬佩奥12月4日也终止了5个由北京资助的中美文化交流项目，称其为宣传工具，并表示国务院将限制任何中共党员及其家属的签证有效性，数亿人可能受到影响。
对此，中国外交部发言人华春莹说：「中方坚决反对、强烈谴责蓬佩奥之流对中国政治制度的恶毒攻击以及美方对中美人文交流活动的进一步限制。」
法案通过前已获共识
根据《香港01》早前报导，「此法案被列为搁置规则（Suspension of the rules），意味着法案已获至少三分之二议员支持，而辩论时间会被限制至40分钟，亦不会出现新修订，故法案有望在当天获得通过」。
根据在美港人成立的「香港民主委员会」，《香港人民自由和选择法》提供给政治受迫港人的方式有4种，分别是提供「临时保护身份」，让已经在美的港人合法居留和获得工作许可。
再者是维持香港有别于中国的移民待遇。虽然美国已经取消部分或全部的香港特殊待遇，但是五年内，「香港在移民待遇方面将持续被视为有别于中国主权的政体」。
再者是这个法案会建立登记香港居民身份的程序以兹日后办理美国签证，也会提特殊或特快办理身份予香港专业人才。
最后是加速办理在美港人的合法永久居民身份，助香港人取得「绿卡」。「香港民主委员会」表示此举「类似于当年为回应1989年天安门事件而在1992年施行的《中国学生保护法》」。
邹宗翰/张慈 (法新社、香港01、香港民主委员会)
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。