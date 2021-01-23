声援反对派 数百名俄罗斯示威民众被拘

（德国之声中文网）根据观察组织OVD-Info的消息，目前俄罗斯警方已经逮捕了800多人，并准备在莫斯科面对更大的抗议浪潮。俄罗斯政府下令关闭了7座地铁站，并封锁了克里姆林宫周围的街道。

路透社报道称，仅在首都莫斯科，警方就逮捕了大约100人。同时，警方还封锁了克里姆林宫附近的卢比亚卡广场。这里原本是示威者计划于周日当天上午聚集抗议的地方。现在抗议的组织者号召示威人群前往首都的其它中心广场。

德国之声驻莫斯科特派记者舍温（Emily Sherwin）表示，当局竭尽全力防止抗议活动的发生：“他们封锁了首都的很大一部分……封锁了道路，令公交车改道行驶。七个地铁站都已关闭，”她说。

“抗议者无法到达目的地点。纳瓦尔尼的团队现在……发布了新的聚会地点，因此当局和抗议者似乎在玩猫捉老鼠的游戏。”

俄罗斯警方在圣彼得堡试图逮捕一位示威者

抗议活动的源头

最初的抗议活动始于该国的远东地区。符拉迪沃斯托克（Vladivostok）市的警察阻止了示威者前往市中心。当时的视频资料显示，示威者在零下13摄氏度的环境下聚集在一起高喊“普京是个小偷”。当时有100多人被警方拘留。

OVD-Info的统计显示，成千上万的人还参加了在西伯利亚东部城市新西伯利亚的一次集会，其中约有90人被拘留。当地媒体报道说，在中央城市车里雅宾斯克（Chelyabinsk）发生了另一场大规模抗议活动，警察与抗议者发生冲突。

一周前，在俄罗斯全国范围内支持纳瓦尔尼的示威活动中，成千上万人被捕。反对派人物纳瓦尔尼于1月17日从德国返回后被捕。这位直言不讳评论克里姆林宫的反对派人士去年夏天在西伯利亚受神经毒剂诺维乔克（Novichok）攻击，在德国柏林接受治疗后逐渐康复。

俄罗斯当局的警告

警方警告说，周日的计划集会是非法的，将会予以驱散。除了关闭地铁站，封锁克里姆林宫附近街道外，警方还要求莫斯科的咖啡馆在抗议期间停止提供无线网络接入服务。

所有的这些措施均是为了限制抗议者活动和交流的能力。

美国驻莫斯科大使馆警告美国人可能被捕，并列出了游行示威的确切地点和时间，此举激怒了俄罗斯外交部。

有越来越多的俄罗斯人走上街头 要求释放纳瓦尔尼（2021年1月31日摄于圣彼得堡）

纳瓦尔尼之争

一周前，成千上万的俄罗斯示威者走上街头，表示支持纳瓦尔尼。根据记录，有4002人因参与抗议活动而被捕。一周前，俄罗斯当局以纳瓦尔尼的兄弟违反新冠疫情期间法规为由，判处其为期两个月的监禁。

俄国反对派人物纳瓦尔尼2020年8月遭毒杀后被送到柏林救治。1月17日他在持续康复的情况下决定回到俄罗斯，但立即遭捕。目前尚不清楚纳瓦尔尼将被关押多久。官方称，他被指控违反了2014年欺诈罪的缓刑条件，国际观察家则批评这种指控毫无根据。

俄罗斯警方称，纳瓦尔尼没有按照判决的要求，向他们登记在德国的逗留情况。法院现在必须决定纳瓦尔尼的剩余缓刑是否应该在监狱中完成。此外，俄国当局12月还对他提出了新的指控。他现在被指控贪污，拿的还是自己反腐基金会的捐款。批评者说，这是又一次试图让纳瓦尔尼闭嘴的行动。

莫斯科否认与纳瓦尔尼中毒事件有任何关系。相反地，克里姆林宫官员多次提出西方支持的阴谋指控，并拒绝调查这次攻击事件。在2020年12月的年度记者会上，普京讽刺地回应了有关纳瓦尔尼中毒的问题：“谁需要他？如果我们想这样做，那么我们应该会看到我们要的结果。”

任琛/雨涵（综合报道）

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