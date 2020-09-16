 士兵找牦牛走失 中国军方：印度同意移交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2020

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士兵找牦牛走失 中国军方：印度同意移交

美联社报道称，印度军方宣布，本周一在拉达克地区逮捕了一名中国军人。隔一天中国西部战区出面证实，该名军人因为帮牧民找牦牛在边境走失。

Indischer Grenzsoldat an der Grenze zu China (Getty Images/AFP/T. Mustfa)

印中双方目前都在拉达克地区派驻了数千名军人并增加了包括火炮、坦克和战斗机在内的各种军事装备。现在这一地区即将迎来寒冷的冬季，夜间温度可以降至零下50度。

（德国之声中文网）中国西部战区新闻发言人张水利周二 (10月20日)就印军称在边境地区逮捕一名走失的中国士兵作出回应。

他表示，该名士兵在10月18日晚间「应牧民请求帮助寻找牦牛」之后迷路走失。他提到中国向印方通报，并由印方协寻后找到该名士兵。印度「将对其进行医学检查后移交中方」。

他说：「我们希望印方信守承诺，抓紧向中方移交走失人员，与中方一道共同推进第七轮军长级会谈共识落实，共同维护边境地区和平安宁。」

据美联社10月19日报道，印度军方公布的一份声明中指出，一个名叫王亚龙（音译）的解放军战士在拉达克印度实控的丹确克（Demchok）地区被印军逮捕。印军准备不久后就释放他。

声明称，这名解放军战士在实控线东侧迷路后走失，并指出，中国军方已经向印方发出了问询，是否找到一名走失的中国军人。声明还称，印军为这名中国士兵提供了包括氧气在内的医疗援助以及视频和厚实的衣物等等，确保他在高海拔和恶劣天气情况下健康不会受到威胁。

声明还说：「根据双方签订的协议，在完成相关事宜之后，这名解放军士兵将在楚舒尔-莫尔多（Chushul-Moldo）会晤点交还给中方。」

DW.COM

中印继续在拉达克（Ladakh）边境地区对峙，随着严冬将至，气温可降至零下40度，大大考验双方的后勤保障能力。

中印目前就许多问题各说各话，德国之声专访一位来自中国，一位来自印度的中印关系专家，听听她们如何分析两国最新局势。 一旦开战，谁有赢面?

中印冲突再度升级，原本印度军方宣布有3名印度军人在拉达克地区的冲突中死亡，该数字之后却追加到20人。此外，印度媒体也称解放军有43人死亡，但消息未获证实。

中国《环球时报》总编胡锡进19日在微博上表示：「今天（10月19日）下午早些时候，印度宣布『逮捕』了一名有可能『无意间』进入印控地区的中国士兵，随后老胡了解到，中印已经在就印方按照协议归还该军人事宜进行沟通，印方态度积极。」

今年6月15日，中印双方在拉达克地区加勒万河谷爆发激烈冲突，造成至少20名印度士兵死亡。外界猜测中方也有人员伤亡，但是解放军方面始终没有对外公布任何伤亡消息。

解放军在冲突中俘虏了至少10名印度军人，其中包括4名军官。冲突结束3天后，在经过军事和外交协商谈判之后，中方向印方归还了被俘的印度军人。

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抖音在印度被禁 网红们怎么说？

邹宗翰/杨威廉/洪沙/达扬 （美联社）

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