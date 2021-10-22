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墨西哥

位于北美洲，北部同美国接壤，东南为伯利兹、危地马拉。首都墨西哥城。

其总人口超过1.2亿[14]，为世界第十一人口大国，西班牙语世界第一人口大国及拉丁美洲第二人口大国。

PARK CITY, UT - JANUARY 28: Halyna Hutchins attends the SAGindie Sundance Filmmakers Reception at Cafe Terigo on January 28, 2019 in Park City, Utah. (Photo by Fred Hayes/Getty Images for SAGindie)

片场悲剧：道具枪意外走火，主演射杀摄影师 22.10.2021

在美国新墨西哥州片场，独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯，并打伤导演苏扎。

Cars line up to cross into the US at the US/Canada border on February 25, 2017, in Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec. The Royal Canadian Mounted Police said there has been a significant increase over the past few months in the number of people illegally crossing the border, mostly in Quebec, Manitoba and British Columbia. / AFP / Don EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

美国下月初起开放陆路边境 13.10.2021

因新冠大流行瘟疫，美国外部边境几乎完全封闭。随着疫情缓和，边境管制放松。11 月起，外国人亦可有条件经陆路入境。

Haitian migrants set up make-shift camp along the Rio Grande after crossing into the United States from Mexico, Friday, Sept. 17, 2021, in Del Rio, Texas. Thousands of Haitian migrants have assembled under and around a bridge in Del Rio presenting the Biden administration with a fresh and immediate challenge as it tries to manage large numbers of asylum-seekers who have been reaching U.S. soil. (AP Photo/Eric Gay)

美国展开驱逐行动 遣返萬名海地移民 20.09.2021

超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

纽约超强暴雨已致9人丧生 02.09.2021

飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。

This GOES-16 East GeoColor satellite image taken Friday, Aug. 27, 2021, at 4:40 p.m. EDT, and provided by NOAA, shows Hurricane Ida crossing western Cuba. Hurricane Ida struck Cuba on Friday and threatened to slam into Louisiana with far greater force over the weekend, prompting New Orleansâ€™ mayor to order everyone outside the protection of the cityâ€™s levees to evacuate. (NOAA via AP)

气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险" 28.08.2021

飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
25.07.2019 US-Grenzschutzbeamte weisen eine Gruppe von Migranten ab dessen Dokumente auf mexikanischer Seite an der Grenze überprüft werden. Etwa 20.000 Asylbewerber kehrten zurück nach Mexiko, um dort im Rahmen des sogenannten «Stay in Mexico»-Programms auf Termine des US-Immigrationsgerichts zu warten. +++ dpa-Bildfunk +++

留在墨西哥：拜登移民政策受挫 25.08.2021

美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。
MEXICO CITY, MEXICO - MAY 10: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, celebrates Mother's Day during his daily morning press conference at National Palace on May 10, 2021 in Mexico City, Mexico.

墨西哥总统首度就屠杀华人惨案公开道歉 19.05.2021

新冠疫苗唤醒百年旧案，墨西哥总统洛佩斯选择在中国疫苗源源运抵之际，就110年前屠杀华人惨案公开道歉，并利用这一时机修补并强化与中国的关系。
Emma Coronel Aispuro, center, wife of Joaquin El Chapo Guzman, leaves federal court in New York, Tuesday, Feb. 12, 2019. On Tuesday, Mexico's most notorious drug lord was convicted of running an industrial-scale smuggling operation after a three-month trial packed with Hollywood-style tales of grisly killings, political payoffs, cocaine hidden in jalapeno cans, jewel-encrusted guns and a naked escape with his mistress through a tunnel. (AP Photo/Seth Wenig)

美国警方逮捕墨西哥大毒枭的妻子 23.02.2021

绰号“矮子古茲曼”的墨西哥大毒枭古茲曼·洛埃拉于2019年在美国被判处终身监禁。他的妻子艾斯普洛本周一在美国华盛顿郊外的机场被捕，她被控犯有国际贩毒罪。
LIUZHOU, CHINA - JANUARY 28, 2021 - A medical worker shows Novel Coronavirus inactivated vaccine at an inoculation room of a hospital of traditional Chinese medicine in Rongan County, Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan 28, 2021.A medical worker shows Novel Coronavirus inactivated vaccine at an inoculation room of a hospital of traditional Chinese medicine in Rongan County, Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan 28, 2021.

中国再援友国 日本批准首支新冠疫苗 15.02.2021

在西方制药公司延缓向各国发送疫苗时程之际，中国持续向非洲与拉美国家推行「疫苗外交」，津巴布韦与墨西哥都於近日传出收到中国疫苗的消息。此外，日本14日也核准首支新冠疫苗。
FILE - A handout picture provided by Agencia Brasil shows Chinese Prime Minister Li Keqiang (2-L) next to Governor of Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezao (L) during a visit to the subway of Rio in which authorities presented 15 new trains for the system made in China, in Rio de Janeiro, Brazil, 20 May 2015. Li is on an official visit to Brazil. EPA/TOMAZ SILVA/AGENCIA BRASIL/HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO FILES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Adiós Europa? China «erobert» Lateinamerika vom 15.12.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

中国在拉美：来了就没想走 14.02.2021

中国在拉美吸取了教训，已经开始缩减对该地区的投资规模，但其影响力却在不断扩大。现在，中国把目光投向了墨西哥，而西方国家则继续袖手旁观。
Vials of a COVID-19 vaccine candidate, a recombinant adenovirus vaccine named Ad5-nCoV, co-developed by Chinese biopharmaceutical firm CanSino Biologics Inc and a team led by Chinese military infectious disease expert, are pictured in Wuhan, Hubei province, China March 24, 2020. Picture taken March 24, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

中国疫苗在墨西哥获紧急使用授权 只需一针 10.02.2021

中国康希诺生物2月10日宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。研发者表示，该疫苗适用于18岁及以上成人，只需单针接种，对预防重症的有效率也超过90%。
15.1.2021, Manaus, Brasilien, Family members of patients hospitalized with COVID-19 line up with empty oxygen tanks in an attempt to refill them, outside the Nitron da Amazonia company, in Manaus, Amazonas state, Brazil, Friday, Jan. 15, 2021. (AP Photo/Edmar Barros)

拉丁美洲抗击新冠奇闻“疫”事 31.01.2021

新冠疫情重创拉丁美洲，两大经济体之一的墨西哥氧气罐紧缺盗卖成风，地球之肺巴西雨林医院氧气告罄向国际求援。委内瑞拉推出未经认证”奇迹水”，巴拿马男女隔日采购强制隔离。各国奇招尽出，期待疫苗解困。

数千中美洲移民与危地马拉警方发生冲突 19.01.2021

数达3000中南美洲移民近日集结在距离洪都拉斯和萨尔瓦多边境约55公里的危地马拉Vado Hondo村旁，当地安全部队1月17日使用棍棒和催泪瓦斯试图击退他们，多人被捕、受伤。另外，即便他们过了这关，前面还有墨西哥，该国警方预计也会全力阻止他们进入。

Funerary employees in protective suits prepare to lower the coffin into the ground during the burial of a COVID-19 victim at the local cemetery in the remote Aymara highland village of Acora, one hour away from the city of Puno, close to the border with Bolivia, on August 9, 2020. - Peru registered a new daily record of deaths from the novel coronavirus on August 9, with 228 deaths, surpassing 21,000, amid a vigorous rebound of infections five weeks after the end of a long national confinement. The country, with 33 million inhabitants, is the third country in Latin America in deaths and infections, behind Brazil and Mexico. (Photo by Carlos MAMANI / AFP) (Photo by CARLOS MAMANI/AFP via Getty Images)

拉美国家如何面对北京的疫苗外交 14.11.2020

拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?
谁是美中贸易纠纷中的真正赢家？

谁是美中贸易纠纷中的真正赢家？ 31.10.2020

伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。美国人现在从哪里进口手机、电脑、家具和服装？德国之声对此进行了分析。
National Guards provide perimeter security at an immigration checkpoint in Arriaga, on Mexico's southern border, Sunday, June 23, 2019. Pressured by the U.S., Mexico’s government has deployed some 6,000 agents of the National Guard, its new militarized policing force, along its southern and northern borders this month. (AP Photo/Oliver de Ros) |

墨西哥动用军队应付难民 03.10.2020

墨西哥政府决定用军队来阻止数千名前往美国的移民越境。难民人数多达3000人，大部分来自洪都拉斯。
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