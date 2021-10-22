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位于北美洲，北部同美国接壤，东南为伯利兹、危地马拉。首都墨西哥城。
其总人口超过1.2亿[14]，为世界第十一人口大国，西班牙语世界第一人口大国及拉丁美洲第二人口大国。
在美国新墨西哥州片场，独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯，并打伤导演苏扎。
因新冠大流行瘟疫，美国外部边境几乎完全封闭。随着疫情缓和，边境管制放松。11 月起，外国人亦可有条件经陆路入境。
超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。
新冠疫苗唤醒百年旧案，墨西哥总统洛佩斯选择在中国疫苗源源运抵之际，就110年前屠杀华人惨案公开道歉，并利用这一时机修补并强化与中国的关系。
绰号“矮子古茲曼”的墨西哥大毒枭古茲曼·洛埃拉于2019年在美国被判处终身监禁。他的妻子艾斯普洛本周一在美国华盛顿郊外的机场被捕，她被控犯有国际贩毒罪。
在西方制药公司延缓向各国发送疫苗时程之际，中国持续向非洲与拉美国家推行「疫苗外交」，津巴布韦与墨西哥都於近日传出收到中国疫苗的消息。此外，日本14日也核准首支新冠疫苗。
中国在拉美吸取了教训，已经开始缩减对该地区的投资规模，但其影响力却在不断扩大。现在，中国把目光投向了墨西哥，而西方国家则继续袖手旁观。
中国康希诺生物2月10日宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。研发者表示，该疫苗适用于18岁及以上成人，只需单针接种，对预防重症的有效率也超过90%。
新冠疫情重创拉丁美洲，两大经济体之一的墨西哥氧气罐紧缺盗卖成风，地球之肺巴西雨林医院氧气告罄向国际求援。委内瑞拉推出未经认证”奇迹水”，巴拿马男女隔日采购强制隔离。各国奇招尽出，期待疫苗解困。
数达3000中南美洲移民近日集结在距离洪都拉斯和萨尔瓦多边境约55公里的危地马拉Vado Hondo村旁，当地安全部队1月17日使用棍棒和催泪瓦斯试图击退他们，多人被捕、受伤。另外，即便他们过了这关，前面还有墨西哥，该国警方预计也会全力阻止他们进入。
拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?
伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。美国人现在从哪里进口手机、电脑、家具和服装？德国之声对此进行了分析。
墨西哥政府决定用军队来阻止数千名前往美国的移民越境。难民人数多达3000人，大部分来自洪都拉斯。
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