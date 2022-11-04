美洲峰会：东道主美国挨批 疑现“中国制造”礼品

多名美洲国家领导人缺席由美国举办的美洲峰会，还有国家首脑即使到场仍对美方发出批评。另外，有记者发现，美国商会在一次场边会议上发放了带有“中国制造”标签的礼品。