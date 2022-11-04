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位于北美洲，北部同美国接壤，东南为伯利兹、危地马拉。首都墨西哥城。
其总人口超过1.2亿[14]，为世界第十一人口大国，西班牙语世界第一人口大国及拉丁美洲第二人口大国。
中国长征5B火箭残骸不受控状态下重返大气层，并在墨西哥附近海域坠毁。此前残骸飞过西班牙上空时，当地曾一度封锁了领空。
墨西哥作曲家和小提琴家萨尔瓦多·孔特雷拉斯一生创作了许多作品，包括电影音乐、芭蕾舞音乐、管弦乐、室内乐、声乐作品等。请听他创作的一组歌曲，由德国青年乐团及北威州青年合唱团演出。
蒸气蒸气（英文译名也称为“ 马力：芭蕾舞交响曲）是墨西哥作曲家、音乐理论家卡洛斯·查韦斯在1926–32年期间创作的一部芭蕾舞剧。请听德国青年乐团的演奏。
多名美洲国家领导人缺席由美国举办的美洲峰会，还有国家首脑即使到场仍对美方发出批评。另外，有记者发现，美国商会在一次场边会议上发放了带有“中国制造”标签的礼品。
虽然美国正在试图说服拉美伙伴，同北京相比华盛顿是一个更可靠、更透明的商业伙伴，但拉美国家领导人抱怨美国只会“说空话”、“画大饼”，不如中国带来的“真金白银”实在。
美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
墨西哥作曲家和吉他手恩里科·查佩拉(Enrico Chapela)1974年1月29日出生于墨西哥城，其作品融合了爵士乐、摇滚乐和拉丁美洲民间音乐元素。请听他拉为吉他、独唱、合唱和管弦乐队创作的作品齐默格拉姆（Zimmergramm）。
阿图罗·马奎兹·纳瓦罗是当代最重要的墨西哥作曲家之一。管弦乐作品丹戎舞曲第二号是他最为广为人知的作品。
中國公民董釗目前正在美國德州尋求宗教庇護，他稱自己帶著妻小離開中國，自香港經過塞爾維亞等11國，搭車、坐船、走路、爬山，最後從墨西哥偷渡進美國，用195天逃3萬公里只為了遠離政府宗教迫害。
希望经过墨西哥进入美国的移民有增无减。墨西哥国家移民局上周通报曾在一天内拘押了1266名移民。这些移民来自至少33个国家。
在美国新墨西哥州片场，独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯，并打伤导演苏扎。
因新冠大流行瘟疫，美国外部边境几乎完全封闭。随着疫情缓和，边境管制放松。11 月起，外国人亦可有条件经陆路入境。
超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。
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