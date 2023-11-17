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位于北美洲，北部同美国接壤，东南为伯利兹、危地马拉。首都墨西哥城。
其总人口超过1.2亿[14]，为世界第十一人口大国，西班牙语世界第一人口大国及拉丁美洲第二人口大国。
中国国家主席习近平访美期间表示，对芬太尼对美国年轻人的毒害深表同情。这与今年早些时候中方表态的声调有所不同。美国也解除了对中国相关机构的制裁，以促成与中方达成这项协议。
拜登政府宣布延建边境墙。他表示别无选择，因为根据法律，特朗普政府拨付的建墙资金必须在2023年用完。
周二，美国宣布对中国一个生产和销售毒品用化学品的网络实施制裁，这些化学品当中也包括在美国引起毒品危机的芬太尼。
因强台风“苏拉”来袭，香港和广东一些城市本周五社会生活暂时停摆。广东的航空和铁路客运受阻。与此同时，美国东南沿海也受到飓风的袭击。
一项研究显示，拜登和特朗普的贸易政策导致美国从中国的直接进口减少，但这并不意味着美国对中国相关供应链的依赖随之减少。此外，消费者还面临更高的成本。
美国司法部以涉嫌贩运芬太尼原料等指控，起诉4家中国公司以及其8名中国雇员。对此，中国政府则批评美方以「钓鱼执法」诱捕中国公民，损害中国公民的人权和企业的利益。
為了打擊芬太尼的濫用，美國政府週二宣佈制裁中國和墨西哥的17個實體與個人，引發中國駐美大使館的抗議。
墨西哥最活跃的一座火山波波卡特佩特尔（Popocatepetl）再次喷出熔岩，导致附近居民要在灰烬下生活。数以千计的士兵正在为疏散工作枕戈待旦。
本周四（5月11日），美国前总统特朗普执政时期实施的入境禁令正式结束。来自墨西哥的移民希望能更容易进入美国。但边界围栏的两侧，各有许多问题。
和美国之间的贸易战以及日益增长的地缘政治风险，促使数十家中国企业在墨西哥开启了业务。在这个与美国相邻的拉美国家，中资在该国近岸外包业务中所占份额达到了40%。
為了回應美國的壓力，墨西哥總統週二（4日）宣佈他已經寫信給中國國家主席習近平，以抑制芬太尼的運輸，中國則批評這是美國的問題，究竟發生了什麼？
聯合國教科文組織指出，2022年全球有86名記者遇害，墨西哥、烏克蘭和海地是記者死亡人數最多的國家。
多名美洲国家领导人缺席由美国举办的美洲峰会，还有国家首脑即使到场仍对美方发出批评。另外，有记者发现，美国商会在一次场边会议上发放了带有“中国制造”标签的礼品。
虽然美国正在试图说服拉美伙伴，同北京相比华盛顿是一个更可靠、更透明的商业伙伴，但拉美国家领导人抱怨美国只会“说空话”、“画大饼”，不如中国带来的“真金白银”实在。
美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
希望经过墨西哥进入美国的移民有增无减。墨西哥国家移民局上周通报曾在一天内拘押了1266名移民。这些移民来自至少33个国家。
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