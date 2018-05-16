墨西哥选战：候选人要面对生命威胁

（德国之声中文网）64岁的胡亚雷斯（Fernando Ángeles Juárez）作为候选人，竞选距墨西哥城以北40公里的袖珍小城奥坎坡（Ocampo）市长一职。上周四（6月21日），他在家门口被射杀。3天后，墨西哥联邦警察逮捕了当地所有警察，理由是，他们涉嫌参与犯罪。像这样的事件在选战中如今已司空见惯。人们完全有理由把今年的选战称为墨西哥民主制历史上最血腥的选战。

本周日，7月1日，墨西哥将选举现任总统尼托（Enrique Peña Nieto）的继任。与此同时，联邦、各州和地方层面举行三级选举，而地方候选人尤其成为政治暴力的对象。

决定选举结果的不单是选票

墨西哥政治与安全问题咨询机构Etellekt报告说，自去年9月选战启动以来，墨西哥境内已发生了130起针对政治家和候选人的谋杀行为。作为比较：在2012年的总统选战中，墨西哥全国"仅"有9人被杀。

其实，墨西哥选战中非同寻常的暴力并非仅仅反映在谋杀数量上，而且也表现在500多起为导致受害人死亡的袭击事件上。据Etellekt研究所所长萨拉扎尔（Rubén Salazar）称，75%的袭击行为以反对派政党人士为对象。

最有希望的总统候选人奥布拉多的支持者

萨拉扎尔在接受德国之声采访时表示，暴力行为被作为选战手段，很多选举结果不是在投票后，而是在先就在威胁、恫吓、武装暴力等的基础上决定的。他指出，民调中，最有希望的总统候选人奥布拉多（López Obrador）的左翼竞选联盟"Moreno"在地方层面居领先地位，让众多地方黑社会集团如坐针毡。

7月1日后暴力是否还会持续？

研究人员科尔特兹（Edgar Cortez）表示，他相信，暴力不会终止，因为，最终事关巨量金钱、毒品生意的市场份额，所以，无论谁胜选，在暴力问题上不会有任何改变。Etellekt研究所所长萨拉扎尔也持怀疑态度。他指出，这样的暴力至少将持续到候竞选者们上任，可能还会持续到在此之后。

始终存在的一个问题就是：墨西哥联邦层面及地方层面的政界是否能接受挑战，找到应对国内严重暴力的解决办法，从而能使胡亚雷斯这样的地方政治家不再因其政治活动而付出生命的代价。