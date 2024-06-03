墨西哥选出首位女总统

根据周一（6月3日）公布的出口民调结果，墨西哥执政党候选人克希恩鲍姆赢得了总统选举。在这场竞选活动中，已有38名候选人被谋杀。

（德国之声中文网）根据周一（6月3日）公布的出口民调结果，墨西哥执政党候选人辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）赢得了总统选举。

根据选举官员周一公布的代表性统计样本，这位61岁的墨西哥城前市长赢得了约58%的选票。

这一结果使她轻松地领先于反对党候选人加尔韦斯（Xochitl Galvez），后者的得票率为29%。加尔韦斯曾任参议员和科技企业家，她代表一个反对党联盟，并承诺改变现总统奥夫拉多尔对该国极端暴力贩毒集团采取的"拥抱而非子弹"政策。

反对党候选人加尔韦斯（Xochitl Galvez）誓言要摒弃莫雷纳党对贩毒集团采取的软性政策 图像来源: Gerardo Vieyra/NurPhoto/picture alliance

莫雷纳党对选举胜利有何评论？

在初步结果显示她取得压倒性胜利后，辛鲍姆对支持者说："我不会让你们失望。"她补充说："我将成为墨西哥第一位女总统。"

这位墨西哥当选总统承诺将管理一个"对财政负责"的政府，尊重墨西哥银行的自主权。

执政党莫雷纳党领导人、即将卸任的总统奥夫拉多尔对她的当选表示祝贺。辛鲍姆承诺将继续推行奥夫拉多尔的民粹主义政治纲领。根据宪法，奥夫拉多尔不得寻求连任。

莫雷纳党全国主席德尔加多（Mario Delgado）告诉米伦尼奥（Milenio）电视台，莫雷纳党在国会赢得了简单多数，但还没有达到三分之二多数。该党需要在反对党的支持下推动宪法改革，取消其声称存在浪费现象的监督机构。

反对党候选人表示，这种改革将危及墨西哥民主。

目前，莫雷纳党还掌握着墨西哥32个州中的23个州的州长职位。

6月2日，墨西哥现任总统奥夫拉多尔向围观人群挥手并出示投票卡，身边是妻子比阿特丽斯 图像来源: Carlos Tischler/eyepix via ZUMA Press Wire/picture alliance

暴力事件为选举蒙上阴影

周日，投票中心发生暴力事件，造成两人死亡，这给大选蒙上了一层阴影。在这场竞选活动中，已有38名候选人被谋杀，其中包括一名周六晚被枪杀的地方候选人。这些致命事件引发了人们对贩毒集团对民主的威胁的担忧。

据普埃布拉州选举当局称，普埃布拉州科米约阿潘镇发生枪击事件，造成一人死亡，导致一个投票中心暂停投票。

据该州总检察长报告，在同属普埃布拉州的特拉纳拉潘投票站也发生了一起死亡事件。

选民心目中的卡特尔暴力

民意调查显示，在这个日益两极分化的国家，经济和卡特尔（毒品业内各有地盘和专长的黑道大哥们组成的联合体）暴力都是选民最关心的问题。在这个充满暴力的竞选季，这似乎并不令人意外。

自竞选活动开始以来，全国已有数十名候选人在竞选总统、州长、参众两院和各种地方职位等约2万个职位时遇害。

自2006年墨西哥开始打击毒品以来，共有超过45万人被杀害。

为了周日的投票，全国各地的投票站已经部署了数千名士兵。

（法新社、美联社、路透社、德新社）

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